La Sør-Helgeland skinne

Debatt

Ja da, det er lov til å trekke på smilebåndet over ambisjonene til prosjektet som har fått arbeidstittelen «Historien om Sør-Helgeland». Men for meg ligger det en ektefølt respekt for alt det gode som denne regionen har å by på. Jeg mener at vi som samfunn står sterkere når vi står sammen. At vi oppnår mer ved å løfte fram hverandre, når vi skal fortelle de gode og spennende historiene. Det er de troverdige og ekte historiene som kan få oss til å skille oss ut fra mengden – og gjøre at vi skinner sterkere enn de andre. For å få til dette, må vi ha tro på den gode viljen.

Når Roar Berg-Hansen i sitt leserinnlegg går til angrep på prosjektet, er det med store doser antakelser, tykke lag med ironi, direkte personangrep og unnlatelse av vesentlige fakta. Etter å ha snakket med Roar Berg-Hansen i helga, er jeg fortsatt ikke helt sikker på hvorfor han skrev innlegget sitt.

Det er tydelig at han ikke har tro på prosjektarbeid. Det er helt greit å ha en slik prinsipiell holdning. Det er også helt greit å være uenig i innholdet i prosjektet. Men faglige innvendinger bør være basert på et minimum av fakta fra de som er involvert i saken. Når Roar Berg-Hansen plukker fra hverandre prosjektet, er det på bakgrunn av en enkelt artikkel i Brønnøysunds Avis. En artikkel som er skrevet på bakgrunn hva som ble sagt på et møte hvor Brønnøysunds Avis var tilhører. Ingen intervjuer, ingen bakgrunnsinformasjon og ikke en eneste telefon for å sjekke fakta.

«Historien om Sør-Helgeland» er ikke et offentlig prosjekt. Dette kom som et initiativ fra NHO Nordland, Brønnøy Næringsforening og Nordnorsk Kommunikasjon. Brønnøy kommune og Sør-Helgeland opplæringskontor ble invitert med, og Brønnøy kommune har gått inn med kr. 50.000,- i et forprosjekt. Forprosjektet var også finansiert med egeninnsats fra de andre partene.

Hovedprosjektet «Historien om Sør-Helgeland» er tenkt som et 3-årig prosjekt. Prosjektet handler om at vi skal vite mer om oss selv, slik at flere kan fortelle gode historier. I forbindelse med forslaget til studietilbudet ved Brønnøysund videregående skole, så vi tydelig at politiske beslutningstakere har for liten kunnskap om Sør-Helgeland. Ideen til prosjektet kom i desember 2019. Forprosjektet var avsluttet i februar 2020 og fram til 10. mars undersøkte vi hvordan det 3-årige hovedprosjektet kunne finansieres. 12. mars gikk landet inn i unntakstilstand, og naturlig nok har vi ikke jobbet aktivt med prosjektet etter dette.

Prosjektet «Historien om Sør-Helgeland» skal sette i gang tiltak for å løfte fram tre grupper: Kultur, lokalt næringsliv og skole og oppvekst. Alle disse skal selvsagt delta aktivt i prosjektet. For å skape resultater vet vi at vi er avhengig av engasjement og vilje til å være med.

Vi vil at Sør-Helgeland skal skinne, fordi vi vet at det finnes så mye bra her. Men ingen kan gjøre dette alene. Vi vil ha med så mange som mulig på denne jobben. Vi vil at dette skal finansieres som et spleiselag hvor næringslivet bidrar mest, noe fra offentlige tilskuddsordninger og at alle resultater skal være fritt tilgjengelig for alle.

I Roar Berg-Hansen sitt leserinnlegg blir jeg plassert i ironiens hermetegn som en del av næringssjefens dream-team. Som gründer og driver av eget selskap, har det gjennom 18 år vært mitt mantra ikke å tilhøre ett bestemt miljø. Nordnorsk Kommunikasjon har aldri basert drifta på offentlige penger. Vi har hatt noen få enkeltoppdrag for kommunen, men stort sett kommer alle våre oppdrag fra det private næringslivet.

Vi har en sentral rolle i Ramtindkonferansen. Roar Berg-Hansen framstiller det som at Ramtindkonferansen ikke har villet kjøpe hans bøker. Hvorfor unnlater Roar Berg-Hansen å fortelle at vi faktisk gjorde det i 2012?

Roar Berg-Hansen er en erfaren debattant i Brønnøysunds Avis. Da regner jeg med at han vet fullt ut hva han ønsker å oppnå med sin stil og tone. Å sammenlikne meg, Nordnorsk Kommunikasjon og prosjektet «Historien om Sør-Helgeland» med et religiøst vekkelsesmøte, er i alle fall ikke gjort for å snakke oss opp.

Jeg mener Sør-Helgeland trenger dette prosjektet. Næringslivet og befolkningen må ta aktive grep, slik at vi styrker vårt felles omdømme. Ingen av tiltakene i prosjektet er bestemt. Det betyr at alle som har lyst til å bidra med treffsikre tiltak, er hjertelig velkommen.

Bjørn Erik Jansen

Prosjektleder forprosjektet «Historien om Sør-Helgeland»