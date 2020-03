Bråbrems for nytt omdømmeprosjekt

Fakta er at det søles bort vanvittig mye penger på unyttige prosjekter her til lands

Debatt

Så ble det nye "omdømmeprosjektet" lagt på is. Dypt nede i permafrosten, får vi håpe. Brønnøys næringssjef har lyttet til kritikken, realitetsorientert seg og landet trygt på jordkloden igjen. Bra, enn så lenge. Jeg frykter imidlertid at hans bakkemannskap klargjør oppskytningsrampen så snart anledningen byr seg.

I intervju med BA 28. mars, kommer han med litt mer utfyllende opplysninger om prosjektets hensikter. Toner ned en smule, og antyder samtidig at min reaksjon må basere seg på misforståelser. Vel, da var vi mange rundt om på Sør-Helgeland som fikk morgenkaffen i vrangstrupen helt uten grunn. De ambisiøse målsettingene og det like urealistiske tidsperspektivet for Sør-Helgelands nye "stjernestatus" var bare to av årsakene. Dette fortonet seg unektelig som planlagt retorikk for å overbevise potensielle finansieringspartnere om å gi så det monner. Drevet fram av en idémyldring der de involverte trolig har prøvd å overgå hverandre i kreativitet og positivitet.

Underskuddskommunen Brønnøy har så langt brukt 50 000 skattekroner på forprosjektet. Totalt skal det visstnok samles inn 3 millioner fra kommuner, næringsliv, banker og andre. Inntil prosjektet dras opp fra skuffen etter koronakrisen (hvis det da er prosjektpenger tilgjengelig i kommunene), bør politikerne gjøre følgende: Få rede på hvilke konkrete resultater det forrige omdømmeprosjektet faktisk kan vise til. Inntil det motsatte bevises, opprettholder jeg påstanden om at det hadde liten reell, praktisk verdi. Da jeg skrev Brønnøy-kapitlet i "Eventyrlige Sør-Helgeland" (2012) fant jeg absolutt ingen opplysninger i omdømmeprosjektets tilgjengelige materiale som var relevant å bruke.

Fakta er at det søles bort vanvittig mye penger på unyttige prosjekter her til lands. Prosjekter som popper opp fordi kreative mennesker med gode retoriske evner klarer å lirke opp pengesekker som er godt snøret igjen for andre. På prosjekter som slett ikke alltid oppnår den effekt som blir forespeilet. Mange er også dreven i sin kontakt med Innovasjon Norge. Hva næringslivet på Sør-Helgeland velger å bruke pengene sine på, er forøvrig ikke mitt anliggende. Men når mine og dine skattepenger, som skal opprettholde et godt tjenestetilbud, blir brukt til risikoinvestering i prosjekter uten dokumenterbar effekt, da bør vi alle rette opp stolryggen og heve stemmen. Opp gjennom årene er det noen grelle eksempler på dette i Brønnøy.

Næringssjefen påpeker særlig positivitet som mangelvare lokalt. Og håper at et slikt prosjekt skal gjøre noe med det. Hør her – et av de viktigste kriteriene for den jevne innbyggers positivitet og trivsel i et lokalsamfunn er faktisk å bli hørt. Det er et av hovedkriteriene som kjennetegner en inkluderende kommune.

Sør-Helgeland er en eventyrlig del av norskekysten. Vi boltrer oss i vakker natur og har tumleplass som andre misunner oss. Vi har gode forutsetninger for å lykkes på mange områder. Men den viktigste ressursen er menneskene.

Vær klar over at er det noe som virkelig gjør en kommune eller region dysfunksjonell, så er det den troverdighetsbristen som oppstår når et mindretall i styre og stell, nettverk og posisjoner, bevisst lar sine skygger falle på andre. Det utestenger, lammer, dreper initiativ og kreativitet, og fører til generell misnøye, negativitet og vantrivsel. Grip fatt i den problemstillingen så faller mye av det øvrige på plass. Dette gjelder i møte med det offentlige, på arbeidsplassene, i foreningslivet og andre fora.

Og hva markedsføringen av næringer og botilbud gjelder; jeg strever med å forstå at det skal koste tre millioner kroner og tre års arbeide å få kringkastet hva regionen kan tilby av slikt. Det er på tide at mer håndfast informasjon om dette nye "omdømmeprosjektet" offentliggjøres. Før permafrosten tiner.

Roar Berg-Hansen