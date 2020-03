Rådmannens omorganisering

Debatt

I BA 27.03 prøver rådmannen seg på en forklaring på hvorfor han har foretatt en omorganisering av områdene helse, pleie, velferd og omsorg til det nye område helse og omsorg, dit han også har hentet inn ROP-tjenesten fra oppvekst. Rådmannen prøver å skylde på coronakrisen, noe som etter Fagforbundets oppfatning blir helt feil. Ja, vi er inne i en surrealistisk situasjon, men det kan ikke forårsake avgjørelser som er i ferd med å sette en hel organisasjon ut av spill.

Det er som kjent for de aller fleste, også for arbeidsgiver at det er foretatt flere endringer fra det som kalles lov og avtaleverk for å ivareta sikkerhet og beredskap i denne situasjonen

I de siste dagene har Fagforbundets medlemmer blitt meget godt orientert om alle de endringer som nå blir hastevedtatt og skal gjelde under denne krisesituasjonen. Slik vi ser det så er ikke dette en slik endring.

Fagforbundet har virkelig tatt dette på alvor og vi vet at våre medlemmer er de som står i aller fremste linje for ivaretagelse av de såkalte samfunnskritiske oppgavene. Og at mange har fått og får endrede arbeidsoppgaver i denne situasjonen. Dette gjelde også for våre medlemmer i Brønnøy kommune. Våre medlemmer står i frontlinjen i kampen mot viruset og fortjener ganske enkelt ikke at de som skal lede oss i krisen surrer det til på denne måten.

Men at vår rådmann nå i samråd med ordfører og kommuneoverlege velger å bruke en eller annen hasteparagraf for å omorganisere vårt helseområde, er for oss helt uforståelig. Ledelse kan være en vanskelig øvelse, men det faktum at enkelte får det som de vil hele tiden er ikke ledelse, det er forskjellsbehandling.

Når det foretas en slik stor organisatorisk endring uten at arbeidslivets spilleregler følges og uten politisk forankring, drøfting, medvirkning og forankring da må voksne mennesker, med og uten juridisk utdannelse skjønne at dette blir det bråk av. Alle som har foten planta i bakken skjønner at dette ikke er kriseledelse, men noe helt annet.

Hvorfor hastet det slik med omorganisering av ROP-tjenesten at man ikke kunne forholde seg til oppsatt plan? Det er veldig vanskelig for ansatte å skjønne når beskjeden oppfattes slik at de skal fortsette som før.

Rådmannen hevder bestemt at denne omorganiseringsprosessen er drøftet. Han viser da til at det er drøftet mellom rådmann, ordfører og kommuneoverlege. Rådmannen og ordfører skal være kjent med at ihht. Hovedavtalens bestemmelser, så ligger drøftingsplikten mellom arbeidsgiver og fagorganisasjonene og hva hva kommuneoverlegen har med dette å gjøre er helt ubegripelig.

Fagforbundet er svært skuffet over vår arbeidsgiver i denne situasjonen. Vi anbefaler at man tar et skritt tilbake og følger spillereglene, slik at man får ryddige prosesser. Vi ønsker oss en kommune- ledelse som følger spillereglene og leder på en god og trygg måte. Det synes vi våre medlemmer fortjener.

Fagforbundet Brønnøy og Vevelstad

Olav Idar Laukvik

Leder