Med prosjektmidler skal Sør-Helgeland skinne...

Under tittelen "Sør-Helgeland skal skinne som en stjerne" i BA 27. mars, konkluderer Brønnøys næringssjef og tidligere ordfører Johnny Nielsen Hanssen med at vi sørhelgelendinger vet for lite om oss selv, vår historie og hva vi har å tilby. Det må bøtes på med et "prosjekt". Jøss!

Mitt bidrag til lokal kunnskapsformidling de senere årene er i hovedsak tre bøker om Sør-Helgeland. Den siste, "Sagakysten", ble noe utvidet mot Midt-Helgeland og nordre del av Trøndelag, siden vår historie har dype forgreininger dit. Disse tre boktitlene var lokale bestselgere og har så langt solgt nærmere 8.500 eksemplarer. Dette betyr at mye lokal kunnskap om historie, næringsliv, geologi, natur, kultur og vår opprinnelse, er plantet i befolkningen her. Bøkene formidler også begeistring, stolthet, tilhørighet og en sterk stedsidentitetsfølelse. Dette er noen viktige forutsetninger for at folk skal velge å bo her. Dessuten er bøkene tiltenkt oppgaven som gavebøker i markedsføringen av vårt kystdistrikt. Slik har de også fungert med hell. Et høyt antall tilbakemeldinger dokumenterer at de har dratt mange turister hit og i noen tilfeller faktisk bidratt til tilflytting. Alle bøkene er gitt ut på egen risiko og for egen regning. Jeg har aldri søkt om eller mottatt en krone i støtte.

"Sagakysten" (2018) har så langt solgt rundt 2.300 eksemplarer. Den alene har innbrakt over 400.000 kroner i skatt, innbetalt til kemneren i Brønnøy. Pluss noe moms til staten. Rundt regnet en halv million kroner til fellesskapet. I mai i fjor sendte jeg et tilbud på denne boken til alle kommunene på Sør-Helgeland. Av ni ordførere og rådmenn var det kun to som tok seg bryet med å svare på denne henvendelsen. Men ingen kjøpte. Flere kommuner utenfor Sør-Helgeland derimot, sikret seg et brukbart antall bøker, som de fordelte på skoler, biblioteker og annet. Leka, Nærøy og Alstahaug for å nevne noen. Tilbakemeldingene var gode, de var begeistret.

Men fra kommunene på Sør-Helgeland var det kun øredøvende stillhet – som vedvarer, to år etter utgivelsen. Bedrifter på og utenfor Sør-Helgeland har derimot skjønt at bøker som informasjons- og kulturbærere er et ypperlig redskap for å fremheve en regions fortrinn. De tok unna til sammen over 1.000 bøker.

Ramtindkonferansen ble tilbudt de aller første eksemplarene av boken som gave til foredragsholderne i 2018. Responsen var negativ. Heller ikke i 2019 kom det noe ønske om å bruke den. Merkelig og litt oppsiktsvekkende fra mennesker i en lokal kommunikasjonsbedrift som ivrer etter å fremsnakke Sør-Helgeland.

Oppsiktsvekkende var også følgende uttalelse fra et møte med en ordfører utenfor Sør-Helgeland. Sitat: – Boken er flott den, men hvis jeg kjøper inn bøker for la oss si 5000 kroner, så kan jeg personlig få kritikk. Hvis du derimot hadde søkt vår kommune om støtte, så hadde du sannsynligvis fått masse, helt uten føringer fra vår side. Det er altså slik det fungerer: Kall det "prosjekt", og pengesekken åpnes.

Nå konkluderer Brønnøys næringssjef og hans håndplukkede "dreamteam" med at det er en kunnskapsløshet blant folket. Et "prosjekt" er det saliggjørende. En helt ny giv må til. Vi skal bli positive. Lokal kunst og kultur skal nå nye høyder. Lokalt næringsliv skal framsnakkes. Sosiale medier skal brukes. Facebook-konkurranser, storskjerm på Havnesenteret skal formidle vår fortreffelighet. Regionen skal ganske snart "skinne som en stjerne i Norge". Ja, i løpet av 2020, får vi vite. Vi skal bli best på oppvekst og best på mye annet. Og denne forvandlingen skal altså skje på åtte måneder! Ambisiøst så det holder, mens resten av landet strever med Corona-angst og gisper etter luft. Dette høres unektelig ut som tåkeprat på et religiøst vekkelsesmøte.

Hør her, prøv å etablere kontakt med moder jord et lite øyeblikk. Og spar oss for intetsigende ordgyteri og platte klisjéer.

Det viktigste – er det god timing å bruke skattepenger og næringslivsmidler på et nytt "omdømmeprosjekt" akkurat nå? I en tid da skatteinngangen stuper, bedriftene sliter og permitterer, folk kjemper for å betjene lånene sine, og næringslivskartet på Sør-Helgeland kan se helt annerledes ut fra måned til måned?

Vi husker et tidligere lignende "prosjekt" med noen av de samme aktørene involvert. Det kostet 2,3 millioner kroner, og nytten av det var høyst diskutabel. Nå er det viktigere enn noen gang å vise økonomisk edruelighet.

Roar Berg-Hansen

