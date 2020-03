Angående samling av to virksomhetsområder

Debatt

Jeg leste i BAnett i går at to virksomhetsområder, «Pleie og omsorg» og «Helse og velferd» i Brønnøy var samlet til ett område. Strukturen i kommunen er dermed endret.

Som kommunestyrerepresentant er jeg opptatt av at ting skal gå riktig for seg og at kommunen utvikles og drives i samsvar med de lover og regler som finnes.

Jeg referer fra «Reglementet for Brønnøy kommunestyre»: § 1 «Kommunestyrets virkeområde», der det blant annet står:

"Hovedtrekkene/strukturen i kommunen avgjøres av kommunestyret."

Med dette som grunnlag er rådmannens vedtak om sammenslåing av to virksomhetsområder ugyldig og saken må behandles politisk. Jeg ser fram til at kommunestyret får forelagt seg en sak som er faglig utredet og at vi på det grunnlaget kan gjøre en beslutning.

Eilert Horn

Brønnøy SV

