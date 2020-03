Våre elever har karakter.

Debatt

«11. mars 2020 kl. 18:16 Høie maner til dugnad»

Som et resultat av dette blir blant annet norske skoler og barnehager stengt. Begrunnelsene er gode, konsekvensene store, nasjonen stiller seg i stor grad bak dette og alle er villige til å ta på seg regningen. Elevene skal få undervisningen hjem på skjermen.

Elever har også plikter.

Skole og barnehage stenger, og den norske lærerstanden kastes ut i en ny digital tilværelse mange er godt rustet til, vi har ikke annet valg enn å tilpasse oss en ny tilværelse. Ideer deles, nye plattformer tas i bruk, elevene har rettigheter de ikke skal miste.

Elever har også plikter.

Etter noen få dagers tankevirksomhet er dugnad nettskole oppe på beina, hele landet, Europa, ja til og med verden virker å hive seg på nye løsninger, tilbudene til elevene strømmer over av gode løsninger og intensjoner. Undervisningen er i gang.

Elever har også plikter.

Økonomisk kastes næring på næring ut i limbo, hvem skal betale regningene til fabrikken, tråleren, hudpleieren, frisøren, bussjåføren, piloten...?

Uten elevene hadde ikke denne dugnaden vært mulig å gjennomføre.

Samtidig som elevene skal være på skole hjemme, så skal elever passe på småsøsken hjemme, de skal sørge for at mor kan være sykepleier, far være lege, brøytemannskap skal holde veiene åpne. Storebror skal passe lillesøster slik at butikken på hjørnet skal kunne holde åpen, tomme dasspapirhyller skal fylles, for ikke å snakke om melka. Mor og far skal berge økonomien til husstanden. Våre elever har mot til å bry seg.

Egne treninger og sosiale møteplasser er de revet bort fra. Elevene får ikke møte besteforeldre, mor bor på feil side av kommunegrensa – karantene. Elevene får ikke jobbe, men må betale for hybelen. De forstår at de må det for at færrest mulig skal rammes.

Elever har også plikter.

Skolen skal passe på at elevene har vurderingspunkter nok, skolen skal passe på at elevene har fravær og innleveringer dokumentert. Fylkesmannen kan få klager – opplegget er ikke bra nok. Elevene betaler med sin dugnad – hjelp over nett, innleveringer over nett, kanskje skole fra 08.30-1.400, bare på ny plattform med læreren på skjermen. ALLE FAG ER LIKE VIKTIGE. Vi kjører full timeplan.

Elevene rives mellom plikter.

Opplæringsloven. Overordnet del. Fagfornyelsen.

Folkehelse og livsmestring. Demokrati og medborgerskap. Bærekraftig utvikling.

Er det bare fine ord, eller betyr de at eleven kommer først.

Jeg jobber i det norske utdanningssystemet, og er klar over at vi som samfunn etter beste evne forsøker å utjevne en del urettferdigheter, sosiale forskjeller, og jeg synes vi gjør vårt beste. Når vi nå står overfor det største inngrepet i fredstid etter 1945 på den norske tilværelsen, så må vi ta høyde for at elever, familier har ulikt utgangspunkt. Jeg for min del mener at opplæringen bør fortsette, skolen som institusjon og samlingspunkt er essensielt for at elevene skal komme gjennom krisen, pandemien, situasjonen på en god måte!

Elevene skal komme først.

Jeg opplever at det er urimelig å stille krav til elevenes arbeider, vurderingspunkter om du vil, i den situasjonen vi er i nå, som blir rettferdige. Enebarn med ressurssterke foreldre som har hjemmekontor har helt andre forutsetninger for å lykkes i denne perioden enn eleven som i tillegg til å gjøre eget arbeid skal hjelpe småsøsken med lekser, gå på do og bygge togbane, danse litt sammen med lillebror. Facetime med bestefar. Våre elever har mot til å leve.

Elevene, ungdommen og barna betaler flere dugnadstimer en noen andre i den perioden vi er inne i nå.

Elevene gjør sitt beste for å strekke til på alle arenaer, til fellesskapets beste.

Våre elever har ryggrad.

Våre elever har karakter.

Mine elever har karakter!

Da kan de ikke komme ut med karakteren 2 i samfunnsfag i andre enden på grunn av at de ikke fikk til/tid til å sitte konsentrert med innleveringen om Svartedauden.

Sømna, 17.03.20

Simen Garaas

Lærer ved Vik skole

Sømna Kommune

