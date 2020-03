Frykt, den nye religionen

Debatt

I de fleste siviliserte samfunn er tanken fri. Man får lov til å tro på hva man vil. Når det gjelder religion, vel å merke. På syttitallet var det her til lands en del kontroverser om forskjellige temaer knyttet til vår religionsform. Abort, seksuell legning og kvinnelige prester var vel blant de temaene som engasjerte og splittet menighetene mest. En sterk politisk påvirkning av vår trosretning kombinert med sterk sekularisering har marginalisert denne debatten.

Er man interessert i å finne statusen omkring den norske toleransen for trosfrihet så må man derfor finne andre parameter, om man ønsker et blikk bak fasaden.

Prøv for eksempel å lansere en tanke om klima, som ikke ordrett inneholder alle mainstream dommedagsprofeti. Kommer du helt ut av skapet, og ikke tilkjennegir noen skyldfølelse, og enda verre, våger å ta i din munn tabuformuleringer som tenderer i retning av at du drar i tvil at klimaendringer skulle være menneskeskapt. Da ikke bare vil du få fasiten over hvordan det står til med toleranse for både tanke og ytringsfrihet. Du har kort og godt karakterdrept din egen integritet. Klimainkvisisjonistene vil øyeblikkelig holde kråketing på deg og enhver ytring som av en eller annen merkelig årsak måtte ha innehatt tilstrekkelig penetreringskraft til å trenge gjennom det filtret av spott og idiotforklaring som normalt hindrer at slike tanker når ut i det offentlige rom. Denne trostvangen virker å være befestet og legitimert helt opp til statsministernivå. Og oppfattes du først som klimablasfemiker får du gjerne merkelapper som rasist, konspiratør og andre spin-off karakterstikker med på kjøpet.

I 2003 tok pave Johannes Paul initiativet til det som skulle være en avskaffelse av helvete. Men det kan virke som folk ønsker et helvete i sin tilværelse. Eller i det minste et surrogathelvete som kan manifesteres gjennom et klima, Corona eller et annet selvforskyldt Armageddon.

De fleste har vel tatt inn over seg at menneskemauren ikke har fått noen eksklusiv rett til å vandre rundt på jorden til evig tid. Det er tidens melodi å rendyrke slike tanker. For noen er det blitt deres nye religion. Og det selger. Daglig trykker pressen artikler som konkurrerer i å forkynne at det allerede er for sent å gjøre noe, uansett hva man måtte foreta seg. Håpet er borte, bare frykten er igjen. Og den skal man tro på.

Det er snart påsketid og man føler seg overbevist om at folks appetitt heller ikke i år, alene kan mettes med Kvikklunsj og appelsiner. Det må til en treretters i form av en god porsjon påskekrim før folk blir mette og skremt nok til å få ro i sjela. Virkeligheten er fremdeles ikke skremmende nok. Jeg deler ikke fascinasjonen for påskekrim, men tror neppe folk som gjør det, er rasister av den grunn.

Ola-Jørn Tilrem