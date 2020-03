Useriøsitet i arbeidslivet

Debatt

I oktober kunne vi lese at A-krim var i Brønnøy og avdekte en del og til dels alvorlige forhold, samt at en person som har vært etterlyst er utvist. Dette er bra.

Jeg tenker Brønnøy kommune bør være en foregangs figur for at sosialdumping og annen arbeidslivs kriminalitet ikke skal være akseptert.

Brønnøy kommune har mulighet til å gjøre noe der vi bla kan kreve at entreprenører som brukes av Kommunen har Tariffavtale og lærlingkontrakter, da har vi en bedre sikkerhet på at det er ordnede forhold for arbeidstakere og kvalitet. Det er i loven krav til de som driver innleie innen bygg at de har tariffavtale for å kunne drive med innleie.

Jeg mener også at kommunen kan gjøre noe innen uteliv, hotell og restaurant.

I Tromsø, Stavanger, Bergen m/flere er det bla gjort tiltak mot dette. Dvs si at kommunen krever at det betales minstelønn (som er lovpålagt) for at det skal gis skjenke og serveringsbevilgning.

Disse tiltakene setter minstekrav i bransjer som er utsatt og det brukes mye ressurser på fra a-krim, men det er ressurskrevende og koster mye. Når kommunene kan bidra til slike enkle tiltak er vi også med på å rydde opp i det useriøse arbeidslivet.

Hvis vi vet vi har ett seriøst arbeidsliv som søker kvalifiserte arbeidstakere, er det også ett godt rykte og vi gjør det attraktivt å jobbe og bo i vår kommune.

Det er også viktig i disse tider når vi har hatt nedleggelse-spøkelse av linjer på videregående at vi har ett Næringsliv som trekker til seg de kvalifiserte i disse bransjene.

Ett useriøst arbeidsliv er med på å rasere Den Norske Modellen som har vært og er viktig, og Norge har vært en foregangsfigur for andre land.

Når en kontroll i Brønnøy avdekker så mange brudd på HMS bør ikke kommunen være den som har vært oppdragsgiver, om det skulle skje alvorlige tilfeller som skyldes brudd på HMS pga. brudd på loven.

Vi satser på turister og reiseliv, og dette er også med på å øke aktiviteten innen disse bransjene.

I en bransje som også er mye useriøsitet er uteliv, Hotell og Restaurant bør vi også være føre var. Kommunen sier klart ifra at vi ikke aksepterer useriøse arbeidsgivere i å sette disse kravene.

Jeg mener også at det er urettferdig konkurranse ovenfor de som vil være seriøse, om vi har bedrifter som kan legge seg på lave priser pga. at de unngår loven for å drive billigere.

Ann Kristin Sletvold