Tingretten med flagget til topps

Debatt

Domstolene i Norge har over lang tid vært underfinansiert, og det merkes også i Brønnøy tingrett. Likevel har det nok i tidligere tider vært enda knappere med ressurser. Fra tingrettens arkiv har vi funnet spor av en historie som både viser ressursknapphet og et byråkrati som i dag virker fremmed.

Fra 1929 holdt Brønnøy sorenskriverembete – det vi i dag altså kjenner som Brønnøy tingrett – til i «Doktorgården» her i Brønnøysund. Frem til innpå 1970-tallet huset gården både kontorer for sorenskriveren og tjente som sorenskriverens bolig. På offentlige flaggdager ble det flagget med statens splittflagg, men det forutsatte at sorenskriveren disponerte et presentabelt flagg. Det var ikke alltid tilfellet:

Høsten 1946 sendte daværende sorenskriver i Brønnøy, Thorleiv Bull Njaa, embetets splittflagg til reparasjon ved Oslo Flaggfabrikk fordi flagget var «blåst helt i stykker». Som vi kan lese i brevet fra sorenskriveren til flaggfabrikken den 14. januar 1947 så gikk imidlertid ikke alt helt som planlagt: «Da det reparerte flagget skulle heises opp 1. juledag viste det seg at splittene var fjernet og at det var laget om til et alminnelig firkantet flagg. Flagget oversendes i dag pr. pakkepost idet jeg tør be om at det snarest mulig blir forandret til splittflagg. For ordens skyld vil en gjøre oppmerksom på at det i brevet herfra av 9. sept. f. a. uttrykkelig ble nevnt at det var embetets splittflagg det dreiet seg om.»

Splittflagget kom etter hvert tilbake til Brønnøysund, men helgelandsværet var det samme og den 21. juli 1950 tilskrev sorenskriveren Det kongelige Justis- og Politidepartement i Oslo hvor han gjorde «oppmerksom på at embetsflagget er meget slitt og i lite presentabel stand. På grunn av det blåsende og regnfulle klima er flagget ofte utsatt for sterk påkjenning, og det er stadig blitt lappet og flikket på. På en av de siste offisielle flaggdager var flagget til reparasjon, og jeg måtte få låne et ekstra flagg fra Telegrafbygningen for å kunne få flagget. Jeg tillater meg å be det ærede departements samtykke til at det kjøpes inn et nytt splittflagg, så kan det gamle brukes som reserve i styggevær. En slik ordning brukes ved Telegrafen. Det ville være meget ønskelig at et nytt flagg kunne skaffes til veie til Kongeskipets ankomst hit til byen – lørdag 5 august f.k. Jeg ville derfor være takknemlig for underretning snarest – helst telegrafisk. Det mest rasjonelle ville kanskje være om det ærede departement i tilfelle kunne sørge for direkte å bestille flagget ved Oslo Flaggfabrikk. Jeg skal gjøre oppmerksom på at flaggstangen er temmelig høy og at det tar seg best ut med et stort flagg.»

Den 26. juli samtykket departementet i at sorenskriveren kunne anskaffe nytt flagg og skrev: «Man har hos byens flaggfabrikker forsøkt å bestille et flagg for herr sorenskriveren, men på grunn av ferier og materialmangel så ingen av dem seg i stand til å levere på en måneds tid. Ved Oslo Flaggfabrikker kan levering skje i slutten av august måned. Kjøpesummen kan utbetales av embetets kasse og føres til utgift i boligregnskapet. Flagget bes ført opp i embetets inventarfortegnelse.»

Sorenskriveren ønsket seg nok så rask levering som mulig – den snarlige kongevisitten tatt i betraktning - og tok derfor kontakt med Marinens Hovedverft Karljohansvern i Horten og spurte om de kunne være behjelpelig med å levere flagg til embetet. Marinen kom sorenskriveren til unnsetning, men da kontakten skjedde pr. ordinær post dro det hele likevel ut i tid. Etter noe diskusjon frem og tilbake bekreftet sorenskriveren den 30. august 1950 følgende bestilling. «Under henvisning til det ærede verfts brev av 23. ds. bestilles herved et embetsflagg av det i brevet nevnte størrelse, 4,9 m x 2,9 m, til en pris av kr. 170,00.» Hvorvidt sorenskriveren ved Kongeskipets ankomst den 5. august flagget med Telegrafens slitte reserveflagg sier tingrettens arkiver intet om, ei heller sier våre arkiver noe om når splittflagget fra Marinens Hovedverft måtte gi tapt for helgelandsværet.

Terje Gerhard Andersen

Tingrettsdommer

Brønnøy tingrett