Drømmeferien er ikke en corona i solnedgang

Debatt

Det er lite sannsynlig at nordmenn kommer til å slutte å reise, men at koronaviruset bidrar til endrede reisevaner, er noe vi krysser fingrene for. Ut med helgeturer til europeiske storbyer, inn med saktereiser i vårt langstrakte land.

De siste ukene har tabloide nettaviser vært et eneste trafikklys av blinkende overskrifter med live-oppdateringer om nye smittede og hvilke konsekvenser dette kommer til å få for verdensøkonomien. Arrangementer, konferanser og feriereiser avlyses, og børsene stuper.

Som en liten reiseaktør med hovedsete på Helgelandskysten har SeilNorge begynt å merke ringvirkninger av koronaviruset, men det er ikke helt som forventet. Vi opplever en ny type henvendelser - de som egentlig skulle langveis i ferien, men som nå vender nesa hjemover og blir i Norge.

Det snakkes mye om bærekraftig reiseliv, men vi må begynne å se på hvordan turistene kommer seg til de bærekraftige destinasjonene, da reisen står for opp mot 75 prosent av de samlede utslippene av klimagasser fra reiselivet, ifølge forskning.no.

I februar viste satelittbilder over Kina fra NASA og European Space Agencys en drastisk reduksjon i nitrogendioksid. En studie fra Centre for Research and Energy and Clean Air i Finland viser at det har vært en nedgang de siste to ukene på 100 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer dobbelt så mye som Norges årlige utslipp. I Kina dør 1.6 millioner mennesker hvert år av hjerte- og lungeproblemer som følge av forurenset luft, så det at folk flyr mindre for ferie- eller forretningsreiser er ikke bare negativt.

- Det hjelper lite å reise til Norge, spise økologisk kortreist mat og leve miljøvennlig, dersom du flyr halve kloden for å komme hit, sa Marius Haugaløkken, bestyrer på Gjendesheim turisthytte, til Nationen i fjor.

Han reagerte på at VisitNorway markedsførte seg til kinesiske turister. Regnestykket gikk ikke opp ved at han droppet engangsflasker på Gjendesheim, når hver kinesiske gjest slapp ut 1100 kg CO2 på veien til selfien på Besseggen.

SeilNorge har aldri markedsført seg mot kinesiske turister. Ikke fordi det er noe galt med kinesiske turister, men fordi vi motiveres mer av at nordmenn skal få øynene opp for destinasjonene vi tilbyr, istedenfor å måtte fly folk halve jorda rundt for å feriere. For oss som jobber med reiseliv i Norge er det en ønskedrøm å få flere nordmenn med på tur. Det er viktig for oss å vise nordmenn hva vi driver med og alt vi kan tilby her hjemme.

Koronaviruset kan dermed være den vitamininnsprøytningen norske destinasjoner og reiselivsoperatører trenger for å nå det kortreiste markedet. La oss vise Ola og Kari hvor flott Norge er å feriere i! Og ikke minst, la selve reisen bli en del av ferien, ikke et nødvendig onde for å komme frem.

For det er ikke alltid så lett å nå ut til nordmenn. De vet best, vil mest, men aller helst ikke betale en krone for det. Og norsk opplevelsesturisme er ikke billig. Med det prisnivået, lønnsnivået og sikkerhetsnivået reiselivsoperatørene bør ha (som på ingen måte er ekstravagant, kun helt nødvendig) så får en uke ombord seilbåt med egen skipper i Lofoten fort samme prislapp som en familieferie til Gran Canaria.

Men der Granca-ferien kanskje går inn i minneboka som nok en ferie i Syden, kan vi garantere at Norgesferien gir minner for livet. Etter tur forteller gjestene om gleden over å fiske igjen. For når gjorde de det sist?! Om sene kveldstimer under midnattssola og ikke et wifi-nettverk i mils omkrets. Eller om besøket på en liten gårdsbutikk i havgapet, der geita utenfor har levert melka til brunosten på vaffelen.

At en bivirkning av koronaviruset er at folk holder seg hjemme er kanskje ikke drømmen for verdensøkonomien, men for norsk reiseliv kan det bli mer reise og liv her hjemme.

Emil C. Engebrigtsen

Daglig leder i SeilNorge

Reiselivet merker lite til korona, kan kanskje føre til oppsving På Sør-Helgeland er de fleste turistene i utgangspunktet nordmenn. Dersom mange nordmenn ikke reiser til utlandet kan det kanskje føre til at folk ferierer mer i Norge.

Espen tar pause fra seilingen for å drive kafè På Ylvingen er det fart om sommeren. Himmelblåkafeen åpnet i juni med nye drivere, der Espen Moseidjord er daglig leder.

Seil Norge-sjefen og onkel vant budrunden om Himmelblå-bygget Emil Casper Engebrigtsen har gått sammen med sin onkel Erik Engebrigtsen for å oppfylle en ti år gammel drøm om å kjøpe det gamle fiskebruket og butikken på Ylvingen.