Havna og kommunen: Hvor havner debatten?

Debatt

Som innbygger og skattebetaler har jeg noen forventninger til min kommune. De siste ukene og månedene har det vært ført en anstrengt debatt mellom kommunen og dens havn gjennom media, primært BA. Denne form for dialog virker sett utenfra meget uheldig. Dette må nå ta slutt, ellers risikerer man å måtte søke nødhavn.

Prosessen er dårlig reklame for byen på mer enn én måte. For det første er det slik at stadig flere lokalsamfunn og kommuner, med anstrengt kommuneøkonomi og svake demografiske prognoser, er avhengig av å tenke på hvordan man kan forbedre sin attraktivitet som et godt sted å bo, virke og besøke. Et godt omdømme er en viktig faktor i denne sammenheng. I dagens virale samfunn spres historier uhyggelig raskt. Det vi har vært vitne til de siste ukene er ikke godt for byens omdømme. For det andre er det slik at Brønnøy er vertskommune for flere virksomheter som for eksempel registrene og byens videregående skole. Det er en rolle som forplikter, og det er bra for vertsrollen å bli oppfattet seriøst.

Jeg mener at den mediebaserte meningsutvekslingen har vart lenge nok. Bli nå ferdig, bruk tid og ressurser mer konstruktivt. Jeg anbefaler at alle involverte aktører bør sette seg rundt samme bord og ikke forlate bordet før alle løse tråder er ryddet opp i, også de tingene som gjør litt vondt. Her er det fritt frem for godt lederskap fra alle kanter. Det fortjener kommunen og dens innbyggere.

Øystein Johannessen

Brønnøyværing og skattebetaler

Havnas styreleder stiller seg undrende til rådmannen Han spør blant annet om hvordan rådmannen kan stille egne skrevne referat opp mot et lydopptak.

Rådmannen sier oppsigelse ville vært «aktuelt å vurdere» om havnesjefen var under hans myndighet Havnesjefen sier hun har et lydopptak som beviser at hun ikke brukte omstridte ord. Rådmannen viser til egne notater, og er sikker på at hun sa dem.

Styreleder sier ordføreren ga rådmannen instruks, men det nekter ordføreren for Ordfører Eilif Trælnes (Sp) nekter for at han har instruert rådmannen om å ta kontakt med Brønnøy havn gjennom ordføreren.

Rådmannen om havnestyret: – De kan ikke holde på sånn Onsdag skal styret i Brønnøy havn KF behandle utfordringer med økonomiforvaltningen. Det vil de gjøre bak lukkede dører.

Søren Nielsens klage mot havnesjef og advokat er avvist av forliksrådet Forliksrådet i Brønnøy har avvist Søren Nielsen AS' klage mot havnesjef Sølvi Kristoffersen og advokat Gunnar Nerdrum Aagaard.