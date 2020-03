Den internasjonale kvinnedagen. Er Norge er et likestilt land, eller ser vi behov for endringer?

Debatt

Kvinnedominerte yrker blir nedprioritert med lave lønnsnivåer, ufrivillig deltid og store belastninger på arbeiderne. Når kvinner arbeider i 40 prosent stilling, men allikevel må ta på seg vikartimer for å kunne forsørge seg selv, gir det ikke lån i banken. Det at vi skal kunne kalle oss likestilte innebærer også at kvinner som arbeider i disse yrkene faktisk også skal kunne være økonomisk selvstendig i hvilket som helst scenario. Dermed trengs det andre ordninger som kan sørge for flere i faste og hele stillinger. Gradvis nedtrapping til 6-timersdager med lønnskompensasjon er blitt diskutert på en overbærende måte, uten å ta med seg tanken på at 6 timer i uken vil også si 30 timer i uka osv. Disse timene kan godt fordeles over skift i de yrkene som det ikke fungerer med bare 6 timer per skift. På en slik måte kan en få flere kvinner inn i fast arbeid. For er det virkelig frivillig deltid om det er helse og livssituasjonen som gjør at en ikke kan ha arbeid til å forsørge seg selv, kunne kjøpe seg hus eller opparbeide seg pensjon?

Overgangsstønad og andre ordninger for aleneforeldre er en midlertidig løsning. Den har blitt redusert til å kun gjelde for barn som er opp til 8 år, før 10 år. Det er nesten slik at en ikke tror eldre barn trenger det samme. Samtidig har en satt nye krav som gjør det vanskeligere for forelderen å kunne ta høyere eller ny utdanning, bo nært den andre forelderen eller i det hele tatt dele på samvær på en likestilt måte. Om mor har deltidsarbeid som ikke strekker til økonomisk må hun ha mer enn 60 prosent av samvær med barnet for å kunne få økonomisk støtte i overgangen til å være alene med barn. Om mor og far velger en løsning med delt fast bosted må far i så fall betale mer barnebidrag om han ikke gir fra seg mer av samværet slik at mor kan få overgangsstønad fra Stat en. Dette er ikke likestilling, men en kilde til uenigheter og skjevfordeling der mor blir sittende igjen med stigmaer en har mot alenemødre.

Med foreldrepenger kan en se en slik skjevfordeling allerede før en har blitt foreldre. Mor må arbeide opp rettighetene for foreldrepenger, for både henne og far/medmor. Om hun ikke kan arbeide seg opp til rettighetene og må ta imot en engangsstønad på rundt 83 tusen for hele foreldrepermisjonen, får heller ikke den andre betalt permisjon selv om at en selv fyller kriteriene. Hvorfor legger en opp til at kvinner som tjener mindre enn menn når en ser på de kvinnedominerte og de mannsdominerte yrkene, skal være ansvarlig for om den andre forelderen skal kunne ha rettigheter eller ikke. Det er en dobbeltrolle kvinner må bære i dette, for seg selv og den andre.

Det gjelder også kontantstøtte der det vil gå ut over kvinner som ikke har arbeid om barna må begynne i barnehagen. Vikartimer gir ikke all verden. Det går ikke opp i opp om argumentene skal gå på at kvinner ikke skal holdes hjemme etter permisjon om hun blir tvunget til å ha barnet i barnehagen i kjernetiden, der amming blir vanskelig å få til med ustabil arbeidstid. Kontantstøtte blir sett på som noe som holder kvinnene hjemme og fra arbeid. Men om en vil ha kvinner inn i arbeid før og etter permisjonen må en også ha arbeid til dem å forsørge seg med. En kan ikke plukke i en og en ting uten å se på helheten i hvordan samfunnet legger opp til at en ikke skal klare å følge den standarden som blir satt.

Øk foreldrepermisjonstiden med en levelig økonomi for alle og la begge foreldre være mer samtidig hjemme med barnet slik at de kan få tid til å både amme barn og å være deltagende forelder på samme arena. Skal en slippe den andre forelder til må det også innebære et samarbeid og ikke skiftarbeid på hjemmebane. Slik kan en også argumentere for forebygging av ensomheten som kan gjelde når en er alene med små barn.

Vil vi ha flere barn må en også legge til rette at likestillingen er reell og at en kan forsørge dem.





Camilla Tranås Kristiansen, Rødt Vega og Rødt Nordland.