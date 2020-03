Vi har alle et ansvar!

Debatt

Jeg ønsker å ta dere med omtrent ett år tilbake. Nærmere bestemt til 29. april 2019. Denne dagen var samfunnshuset nesten fullsatt. Omtrent 370 personer hadde funnet veien dit. FAU ved Salhus skole hadde tatt initiativ og invitert alle foresatte, lærere, helsesøstre og politikere til å delta på et foredrag med Kjersti Falck fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) om inkluderende skolemiljø. Initiativet til foredraget ble tatt før mobbetallene for 2018 ble kjent og før rapporten fra fylkesmannen. Noe av bakgrunnen for mitt engasjement var blant annet folkesnakket om mobbingen som foregikk på skolen. Det er nemlig ikke sånn at mobbing kun foregår når det har blitt tallfestet i en undersøkelse. Mobbing skjer hver dag, hele året og mobbing har foregått i mange år!

Kjersti Falck sitt foredrag omhandlet blant annet mobbing og skolens-, rektors- og foreldrenes ansvar. Alle har vi et ansvar, alle i hele kommunen, men skolen og skoleeier sitt ansvar er uløselig knyttet til opplæringsloven. Slik jeg ser det finnes det ingen unnskyldning hvis og når loven ikke blir fulgt!

Vi inviterte også fungerende oppvekstsjef til å holde et innlegg. Oppvekstsjef erkjente at mobbing var et kjent problem, og at skoleeier ville sette inn tiltak og starte samarbeid med skolene, elevene og FAUene for å få et bedre skolemiljø. Nå har mobbetallene for 2019 blitt offentliggjort, og de er alarmerende høye kan man lese i BAs artikkel. Jeg som fikk inntrykk av at mobbetallene for 2018 mye var ubetenksomheter, misforståelser og enkeltsaker som var ordnet opp i. Det ser ut til at mobbetallene økte på tross av denne forklaringen. Så hva kan vi forklare økningen med da? Oppvekstsjef forventet denne økningen på grunn av innføringen av "mobbknappen" fordi det da er lettere å melde mobbing, sier hun til BA. Joda jeg ser den, men jeg tenker og vet at det er mer komplisert og sammensatt enn som så.

Jeg hadde siste ordet på dette arrangementet, og her følger et utdrag fra det jeg sa: «Jeg håper dette arrangementet kan være en start på et godt samarbeid mellom skole-eier, skolene, foresatte, barna og lokalsamfunnet for øvrig for å finne løsninger både for å forebygge og finne mestringsstrategier for mobbing. Det vil kreve at vi bretter opp ermene og handler nå! Det vil nok innebære at vi må sette oss selv i ubehagelige og vanskelige situasjoner, og at vi må tørre å si høyt og snakke om problemene om det er mobbing av barn eller voksne, sosiale media, depresjon, selvskading, rus, selvmord eller hva det måtte være vi trenger å gjøre noe med. Det vil kreve endring av, og etablering av klare rutiner og retningslinjer for hvordan skole-eier, skolene og foresatte skal handle i ulike situasjoner. Vi kan ikke snu oss bort, late som problemene ikke finnes og håpe at det går over av seg selv. Det gjør det ikke. Ved å gjemme det bort blir problemene bare større og helt håpløse å håndtere. Jeg mener ikke vi skal grave etter problemer og snakke oss inn i elendighet, men det er først når man erkjenner at problemene finnes at man kan finne løsninger og strategier både i forhold til hvordan vi skal forholde oss til det, og også lære barna og oss selv hvordan man kan takle og mestre det som er vondt og vanskelig. Vi foresatte har en fantastisk mulighet til å bidra og påvirke både i form av å være klassekontakt, medlem av FAU, fotballtrener, håndballtrener, turntrener, å være engasjert i barnas turlag, være politisk engasjert, eller bare være en vanlig voksen. Uansett hva og hvordan man velger å bidra så har man en fantastisk mulighet til å gjøre noe, om det så bare er å si hei og se barna ved å snakke med dem om helt vanlige ting.»

I vår valgte jeg å gjøre det jeg sa på samfunnshuset. Jeg satte oss i en ubehagelig og vanskelig situasjon ved at jeg skrev leserinnlegg som jeg publiserte i BA. Jeg var forberedt på motbør. Det jeg ikke var forberedt på var at fokuset skulle bli vridd til at det var jeg, gjennom mine leserinnlegg, som mobbet og trakasserte. Jeg fikk spørsmål om hva min egentlige agenda var, jeg fikk tilbakemelding på at det var stygt å la det bli en del av valgkampen og jeg hadde svekket tilliten til FAU. Fokuset ble å skulle forsvare det som hadde blitt sagt og gjort, og vi mistet taket på det det virkelig dreiet seg om; Barnas hverdag og mobbing. Jeg ble stille og alle ble stille – igjen. Så kom mobbetallene for 2019.

Så hva er mobbing og hva kan det føre til?

Et kjapt google-søk og jeg får treff i Utdanningsdirektoratet sine sider.

Her står blant annet at mobbing kan være:

å bli baksnakket

å få spredt et rykte om seg

å bli holdt utenfor

å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil

å bli kalt stygge noe stygt

å bli slått, dyttet eller pirket på

å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt

å ikke få være med i grupper på sosiale medier

å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting

å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer

at noen sprer bilder eller videoer av noen som er nakne

Det står også at å bli utsatt for mobbing har sammenheng med et bredt spekter av helseproblemer og det øker risikoen for:

nedsatt selvtillit

ensomhet

emosjonelle plager som depresjon og angst

psykosomatiske problemer som for eksempel hodepine, magesmerte, ryggsmerte, kvalme, anspenthet og søvnproblemer

selvmordstanker og selvmordsforsøk

psykotiske symptomer

posttraumatisk stress-symptomer

atferdsproblemer og rusmiddelbruk

I et av mine leserinnlegg sa jeg at jeg ikke hadde noen personlig agenda for å skrive leserinnleggene, men spørsmålet jeg fikk i sommer angående min agenda var kanskje på sin plass. Jeg har en personlig agenda – mine egne opplevelser knyttet til mobbing. Jeg er 41 år og sliter fortsatt med senskader. En ting er selve mobbingen, men det som også er så vondt er at du til slutt tror på alt som blir sagt om og til deg. Du blir tatt på de tingene du er mest sårbar på, og det brukes hersketeknikker over en lav sko. For min del startet det allerede i barnehagen. Der var det en gutt som hadde bestemt seg for ikke å like meg. Jeg fikk gjennomgå, og til slutt nektet jeg å gå barnehagen. Jeg har alltid vært veldig følsom og tar lett til tårene. Det å oppleve å ikke bli tatt på alvor av lærere eller andre voksne når man ikke hadde det bra, var veldig vondt. De trengte ikke si noe. Jeg skjønte det på blikket og holdningen. Noen av barna ba meg ikke stå i solen for den kunne jo tørke ut tårene mine, jeg var tjukk, gullunge, dum osv. De siste årene på grunnskolen og første året på videregående gruet jeg meg hver dag for å gå på skolen på grunn av slengbemerkninger, utestenging, baksnakking og latterliggjøring. Man blir til slutt uten verdi, man er ikke verdt mer enn dritten en har under skoene. Det å oppleve svik fra både barn og voksne gjør til slutt at du ikke stoler på noen. Så har du skammen. Skammen over aldri å være bra nok, å ikke være som de andre, å være rar, annerledes og aldri passe inn noen steder. Skammen over egne handlinger fordi jeg i ungdomstiden begynte å drikke for å tørre å snakke med folk, for så å miste meg selv og alle grensene jeg hadde.

Til slutt var det ikke så mye som betydde noe lenger. Jeg drakk mye, lot meg utnytte og ble stadig mer ødelagt. Folk snakket om meg, folk tok avstand fra meg og jeg ble bare mer og mer ensom. Første året på videregående var det en lærer som så meg og som snakket med meg. Det betydde så mye for meg da, og det gjør det enda. Sommeren 1995 flyttet jeg til Oslo og her ble det satt i gang tiltak for å hjelpe meg. Hadde jeg blitt værende her hadde jeg kanskje vært alkoholiker eller havnet i et rusmiljø. Etter seks år greide jeg til slutt å fullføre videregående. Jeg prøvde meg på høyere utdanning, men klarte ikke gjennomføre. Jeg ble for redd. Jeg flyttet tilbake til kommunen i 2003. Frykten, angsten, depresjonen og den mørke skammen - alt sammen kom tilbake. Sommeren 2004 valgte jeg døden, men heldigvis fikk jeg en ny sjanse.

I dag har jeg et bra liv, men sliter med noen senskader etter mobbingen. På dårlige dager må jeg minne meg selv på at jeg har like mye rett til å gå på denne veien, handle i denne butikken eller gjøre helt vanlige ting som alle andre. Det er ikke alltid jeg tror på meg selv, og noen ganger vinner tanken om at jeg ikke har verdi. Da kan depresjonen og angsten komme snikende, men jeg har lært meg at det går over og at jeg bare må vente og holde ut. Det blir bedre. Det er vanskelig for meg å stole på mennesker. Jeg slipper derfor få mennesker inn i livet mitt fordi jeg er redd for å bli sviktet, såret og latterliggjort. Det hindrer meg fra å bli såret, men det kan være veldig ensomt. Til tross for mine opplevelser med mobbing så har jeg klart meg ganske bra, men det er ingen selvfølge. Min historie er ikke unik, og jeg har nok vært heldig tross alt. Det finnes dessverre alt for mange historier om dette som aldri blir fortalt.

Hvorfor velger jeg å fortelle dere dette?

Jeg forteller det for å vise at risikoene ved mobbing som jeg listet opp, ikke bare er noen ord som er rablet ned på et papir. Det er virkelighet! Jeg gjør det for vise at mobbing kan være med på å ødelegge liv og at det i verste fall kan være dødelig. Vi kan ikke tillate at barns liv skal bli ødelagt, eller at noen må dø som følge av det. Jeg forteller det for å forklare at når et barn eller ungdom er «vanskelig» så kan det være greit å tenke seg om før man stenger de ute og/eller gjør de til problembarn. Det er ofte en grunn til at de gjør som de gjør, og det siste de trenger er å bli dømt eller bli avvist. Kanskje er det oppmerksomhet de søker og trenger? Kanskje trenger de bare å bli sett? Jeg forteller det også for å belyse viktigheten av at vi voksne, skolen og skole-eier innser hvilket ansvar som hviler på oss. Det er enormt og vi må ta det!

Mobbing er ikke bare et problem for den som blir mobbet, de pårørende eller den som mobber. Det er også et alvorlig samfunnsproblem. «Hadde noen regnet sammen samfunnskostnadene av mobbing, og lagt regningen på bordet, ville innsatsen for å få stoppet mobbing økt betraktelig», sier psykolog og førsteamanuensis Klara Øverland i artikkelen mobbing rammer folkehelsa publisert på Læringsmiljøsenterets sine nettsider. I samme artikkel skriver hun også at «Vi trenger et tverrfaglig hjelpeapparat mellom helsestasjon og psykisk helsevern. Flere kommuner får nå egne psykologer. Disse kan være med og hjelpe barn og unge som er blitt mobbet tilbake et normalt liv. Raskere innsats, god faglig oppfølging fra fagfolk og tilrettelagt støtte fra foreldre vil redusere kostnadene både for den enkelte som blir mobbet og for storsamfunnet.»

Jeg er sint og provosert over at det blir gjort så lite for barn og ungdom som har det vanskelig. Jeg er provosert over at problemer dysses ned og ikke blir tatt tak i. Vi kan ikke akseptere at barns fremtid skal være prisgitt oss voksne. Vi må ha et forsvarlig system som sikrer dem uansett hvem som sitter ved roret.

Jeg vet at skoleeier har startet arbeidet med tiltak som "mobbeknappen", oppdatert nettsidene slik at de er i samsvar med opplæringsloven, startet samarbeid med FAU og elevene og at det er utarbeidet en plan for trygt og godt skolemiljø som nå er ute på høring. Det er bra, men det er ikke nok og for noen er det også for sent. Jeg vet at det er mange som gjør en god jobb for barna våre hver eneste dag både i skole og barnehage. Dere er gull verdt! Jeg håper virkelig at noen har mot til å snakke barnas/ungdommens sak, og trosser det som eventuelt hindrer dette arbeidet.

Det er dessverre sånn at det blir sagt mye stygt. Jeg har en overbevisning om at min sannhet om et annet menneske bare er min. Den er sann for meg, men den trenger ikke være sann for deg. Hvis jeg syns at noen er en idiot så er det jeg som syns det. Det betyr ikke at vedkommende er det. Har jeg da rett til å bære min sannhet ut og gjøre den til en kollektiv sannhet? Har vi rett til å dømme hverandre? Har vi rett til å sette egen verdi over andres? Alle har vi vel vårt…

Kanskje kan vi prøve å se verdien i annerledesheten, i forskjelligheten og tenke over det faktum at vi alle har en fantastisk mulighet til å gjøre noen bra for hverandre. Det er forskjelligheten som gjør hver og en av oss unike.

Jeg har møtt noen troll opp gjennom årene, men jeg nekter å la meg synke ned på samme nivå. Jeg tenker at troll er troll. En dag vil solen skinne på dem og alle troll vil bli til stein. Eller karma vil komme og bite dem i ræva for å si det på en annen måte.

Jeg har lenge vært i tenkeboksen i forhold til om jeg skulle skrive noen igjen. Jeg har vurdert frem og tilbake, veid den ene tanken opp mot den andre og vurdert konsekvenser både for meg og familien min. Jeg har rådført meg med noen, og noen sier «ikke gjør det. Det er å kaste perler for svin. Det kommer til å bli et blaff, ingenting vil bli gjort og du kommer til å stå alene med en merkelapp som hun som skriver i avisa, hun som er et offer, hun som er naiv og tror at noen vil høre etter. Noen kommer til å se alvoret, men du gjør deg sårbar og laglig til hugg for stygge kommentarer og snakk.» Så får det bare være. For meg er dette en oppskrift på hva mobbere gjør, og jeg kan ikke la meg stoppe av det. Jeg blir et offer i det øyeblikket jeg lar meg kue og skremme av stygt snakk og vonde kommentarer. Jeg gir mobbere makten. Denne saken er for alvorlig til at jeg kan bry meg om det. Dette handler ikke om meg. Dette handler om barna våre!

Og ja, vi har alle et ansvar. Men det største og øverste ansvaret hviler likevel på kommunen, ordfører, rådmann, de folkevalgte og skoleeier. Det er dere som skal sørge for at kommunen er et trygt sted å vokse opp i, bo i, leve i, lære i, komme tilbake til, bli gammel i og dø i. I løpet av de siste årene har det vært mye som tyder på at Brønnøy kommune har et forbedringspotensial. Det handler om tilsyn i skolesektor, helsesektor og i kommunen. Det handler om mobbing, om skole og barnehager, familier som velger og flytte og ungdommer som gleder seg til å bli ferdig på skolen slik at de kan flytte her i fra. På landsbasis går mobbetallene ned mens i Brønnøy går de opp, vi har stort rusmiljø og høy selvmordsstatistikk. Det er noe som ikke stemmer.

Dere velger selv hvordan dere forvalter og bruker denne historien. Jeg håper den blir brukt til noe bra.

Liz Lakselv