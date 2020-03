Evakuér enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren

Debatt

Årsmøtet i Rødt Nordland krever at Norge skal bidra til å avvikle flyktningleiren Moria på øya Lesvos i Hellas. Forholdene der har gått fra vondt til verre. Det er en humanitær krise. I leiren som er bygd for 3000 mennesker er det nå nesten 20 000. Antallet vokser fra dag til dag, og leveforholdene i leiren blir stadig verre. Dette skjer fordi EU og Norge betaler Hellas for å holde flyktninger tilbake slik at de ikke skal komme videre inn i Europa.

Helt grunnleggende livsnødvendigheter som mat, hygiene, helsehjelp og bevegelsesfrihet er kronisk mangelvare. I vinterkulden sover nyfødte barn i telt som er beregnet for sommervær. Barn driver med selvskading. Skoletilbud til barn- og unge er fraværende. Nylig døde en baby av dehydrering. Over 1000 enslige mindreårige flyktninger er uten tilsyn, og FNs generalsekretær ber om øyeblikkelig handling fra EU og Europa.

Årsmøtet mener at Norge skal være pådriver for å finne en varig og forsvarlig løsning på situasjonen, og at flyktningenes grunnleggende behov blir dekket omgående.

I første omgang må norske myndigheter ta grep slik at barnefamilier og enslige mindreårige omgående kan evakueres fra flyktningleiren.

Årsmøtet vil vise til fylkestingets tidligere vedtak om at Nordland trenger 10 000 flere innvandrere i årene som kommer. Mange kommuner ønsker å motta langt flere flyktninger og asylsøkere, men til

Norge kommer det omtrent ingen asylsøkere lenger. I tillegg er antall kvoteflyktninger svært lavt. Vi i Nordland må ta vår del av ansvaret for å avhjelpe den humanitære krisen i Moria-leiren, og ta imot flyktninger derfra. Etter hvert vil de kunne bidra med sine kunnskaper og erfaringer og bli inkludert i lokalsamfunn i Nordland.

Linda Forsvik

Leder

Rødt Nordland