Debatt

Året 2019 var et produktivt år for skriveføre sørhelgelendinger. Noen av bøkene har blitt behørig omtalt i lokalavisa vår. Den nye soknepresten i Sømna, Heidi Frich Andersen og mannen hennes, den pensjonerte legen og universitetslæreren Fred Andersen, har gitt ut hver sin bok. Begge er absolutt leseverdige. Her vil jeg gi noen kommentarer til Fred Andersens «Hva er et menneske verdt?» Boka har undertittelen «Evolusjon og rasebiologi i et historisk perspektiv.»

Det er en ganske pretensiøs tittel, men det skader ikke å strekke seg litt for å få et større perspektiv på det samfunnet vi lever i. Andersen trekker ikke bare fram de mørke kapitlene i vår historie som de fleste er enige om. Han knytter den politiske historien til ideene eller ideologiene som har påvirket historien. «Holocaust» har blitt et symbol for hvor langt ned et moderne samfunn som tror det er sivilisert, kan synke. Andersen prøver med sin historiske gjennomgang av idéhistorien de siste hundreår å vise at vi ikke helt har kvittet oss med tankegodset som lå bak folkemordet på seks millioner jøder, romfolk, homofile og utviklingshemmede. En grunntanke i nazistenes ideologi var at de ville «forbedre» menneskerasen. Det ville de gjøre ved å fjerne (drepe) mennesker som de mente var mindreverdige. Vi kjenner resultatet av denne «gode» ideen.

Ønsket om å forbedre mennesket ble ikke helt borte etter andre verdenskrig. I vårt land lå rasehygienisk tenking bak tvangssterilisering av tatere og andre mennesker som ikke var ønskelig i samfunnet. Så langt vil vel de fleste være enige med forfatteren. Men han er uredd nok til å komme enda nærmere vår egen tid. Senabort av foster som kan vise seg å ha en funksjonsnedsettelse har vært et viktig og ganske følelsesladet tema det siste året. Andersen peker på en sammenheng. Men det viktigste poenget hans er at når det kristen-humanistiske menneskesynet blir svekket, så vil også menneskeverdet bli relativisert og utydelig. For hva er det som bestemmer verdien av både et ufødt og et født menneske? Dette spørsmålet har de siste åra særlig blitt problematiser av den filosofiske retningen «transhumanismen» som ar den australske filosofen Peter Singer som sin fremste representant og som i Norge har blitt formidlet av noen unge menn med filosofisk skolering.

Singer holder fram «nytte» og «lykke» som den høyeste verdi. Og for å oppnå dette bør en altså forbedre mennesket. Dagens bioteknologi åpner uante muligheter. Singer går så langt som å hevde at ikke bare ufødte barn med funksjonshemninger, men også fødte, kan avlives. Så lenge de ikke har en uttrykt egenvilje, er det vanskelig å snakke om menneskeverd.

Andersens påstand er at transhumanismen og den generelle relativiseringen av etiske normer, er et resultat av at det kristen- humanistiske menneskesynet som vi har bygd vårt samfunn på i hundrevis av år, har blitt svekket. I et stadig mer sekularisert samfunn blir det vanskelig å argumentere for at menneskeverdet er noe som er gitt utenfra. For hvem skulle ha gitt det når det ikke lengre finns en Gud eller et allmenngyldig prinsipp som er uforanderlig? Påstanden er interessant, og bør absolutt diskuteres.

Boka til Fred Andersen er utfordrende og sikkert provoserende for noen. Kanskje kan den skape en debatt som i alle fall jeg vil ønske velkommen.

Even Borch