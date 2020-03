«Ulykke» av Gjøran Engen

Debatt

En av de tidligere redaktørene i Brønnøysunds Avis, Gjøran Engen har skrevet bok. Det burde han ikke ha gjort spør du meg og jeg skal i denne omtalen prøve å argumentere for hvorfor.

Engen er brønnøværing som det heter og byen og omegn er stort sett også den arenaen hvor han lar sin kriminalhistorie utspille. Og det begynner så bra. Hadde han bare avsluttet denne boken på side 20 så ville dette blitt en anmeldelse som kunne hengt i glass og ramme.

Jeg røper vel ikke for mye når jeg forteller at boken starter med en elgjakt. Vår helt har rustet seg for å finne skogens konge og gir seg av gårde i et landskap som forfatteren helt tydelig har under huden. En «elg» forsvinner bak en sten og kommer etter et hundredels sekund ut på den andre siden og dermed er det gjort. Det viser seg å være en mann. Han blir skutt av vår helt. Hva gjør man i panikkens øyeblikk? Hva skjer med hans karriere og privatliv når det kommer frem at han har skutt et menneske? Han velger den verste løsningen – å skjule liket.

Ut fra dette spinner så Engen videre på en historie som ikke blir hverken fugl eller fisk.

Etter å ha lest ca. femti sider av denne boka ga jeg opp – og begynte på nytt igjen. Tror ikke at jeg siden «Krig og fred» av Tolstoj har vært borte i en bok med et større persongalleri. Til slutt telte jeg ca. 38 personer pluss «Mannen» som forfatteren stadig vekk kommer tilbake til. Hvem er det! Et slags alter ego til hovedpersonen? Den dårlige samvittigheten? Gjøran Engen selv? Jeg skal ikke prøve å forklare de andre 289 sidene i boken. Men så mye kan jeg si at «vår mann» sliter med ekteskapet, elskerinnen og de fleste andre han møter på sin vei. Her er det avisredaktører og sjefer i alle varianter som stort sett er uspiselige og som alle mangler kjøtt på bena for å bruke en metafor. Alle blir pappfigurer som jeg som leser ikke har en mulighet til å forholde meg til. De går inn og ut av handlingen og er allesteds nærværende uten noen som helst dramatisk grunn.

Denne boken er utgitt på såkalt; eget forlag. Hvis den er refusert fra de etablerte forlagene burde det være en varsellampe for Gjøran Engen til kanskje å revurdere sine forfatterambisjoner. Boken er full av klisjeer og merkelige uttalelser à la «Og da tilværelsen igjen hadde fått farger og tre dimensjoner, med dybde og sug, sa han hvor han skulle gå», «et stort, vilt dyr i farlig tynne bånd», «Jeg tenkte at jeg, for å finne ut om vi får napp hos henne, må ringe, altså slå, lens? For det heter vel fortsatt i lensdamen eller lenspersonen eller lensindividet?», «Stig svarte med å la sin munnfull få en ekstra støyende runde». «Og nå fremsto han som en flau nonne i en agurkåker», «Selv sjøen brant ut av ville helvete» « … selv om døra var på alder med Great Garlic Girls, og like skeiv …». Jeg kunne holdt på i det uendelige.

Hva med en korrekturleser Gjøran Engen! En som kunne «vaske» manuset for deg! Gi deg noen litterære råd! For meg er det uforståelig at et menneske med et så dårlig språk og som attpåtil har vært redaktør i stedets lokalavis kan sende et slikt makkverk ut på markedet. Det får ikke hjelpe at du på smussomslaget skilter med en lang rekke prestisjetunge arbeidsgivere pluss forteller oss at du har kone og fem barn. «Ulykke» er og blir en ulykke og helgelandlitteraturens svar på Olga Marie Mikalsen. Det ryktes at en oppfølger er på gang. Dropp det.

Magne Olav Aarsand Brevik

