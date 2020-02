Utvid kortbanenettet i Nordland

Debatt

Denne uken opplyste Widerøe at de kutter 4000 avganger årlig. Selskapet melder at årsaken er økte avgifter, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at markedsutviklingen i Norge har medført utfordringer for lønnsomheten.

Nedleggelsene rammer i hovedsak tilbudet til og fra Bodø og Tromsø, mellom Bergen og Florø, og mellom Oslo og Hovden. I Nordland blir Evenes spesielt hardt rammet, der Widerøe legger ned forbindelsene til Bodø og Andenes.

Narvik lufthavn ble nedlagt som et kompromiss med departementet for å få bygd Hålogalandsbrua. Før nedleggelsen av Narvik lufthavn var det to kommersielle avganger tur-retur fra Evenes til Bodø. Disse avgangene ble etter nedleggelsen vurdert som mulig å opprettholde som et kommersielt tilbud. Dette viser seg nå å ikke stemme med virkeligheten.

Evenes Lufthavn er nærmeste flyplass for Lødingen og Narvik kommune. Mange i disse kommunene har behov for tett forbindelse med Bodø. Fra Evenes til Bodø tar det fem timer og førti minutter å reise med bil, inkludert ferge. Mange i regionen har behov for å reise for å delta på aktiviteter som fremmer både næringsliv og politisk samarbeid.

Harstad er oljehovedstaden i Nord og har ansvar for enkelte felt på Helgelandskysten, og Evenes er nærmeste flyplass for tilreisende i næringa. Ikke minst er det kun noen få år igjen før kampflybasene i Bodø og på Andøya legges ned.

I 2022 overtar Norges nye kampfly F-35. NATO-oppdraget Quick Reaction Alert (QRA) skal operere i kontinuerlig beredskap fra den nye militære basen på Evenes. Maritime patruljefly (MPA) og dets aktivitet som i dag er lokalisert på Andøya skal også legges til Evenes, noe som gjør at beslutningen til Widerøe gir enda mindre mening. Vi i Nordland Senterungdom mener utviklingen må snu, og er skuffet over at regjeringen ikke tar større grep.

For innbyggerne i Nordland er dette kritisk. Flyene på kortbanenettet er lokalbussen vår, spesielt i de deler av fylket der det ikke er et eksisterende togtilbud. Senterpartiet og Senterungdommen har advart om dette i lang tid, eksempelvis i sammenheng med innføringen av flyseteavgiften og økning av momsen på billettene.

Situasjonen må løses raskt, og med enkle tiltak. Vi mener det burde innføres redusert moms på all kollektivtrafikk og fritak fra flyseteavgift på fly under 20 tonn. Ikke minst må rutene som i dag blir berørt av nedleggelsen inkluderes i dagens FOT-rutetilbud for å sikre videre drift av tilbudet.

Johannes-Hagerup Nilsen

Marthe-Amalie Dahle

Fylkesstyremedlemmer Nordland Senterungdom