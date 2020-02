Debatt

Til fylkestingssamlinga neste uke innstiller Fylkesrådet på at Sømna Tannklinikk skal gjenåpnes. Så langt er dette den eneste av klinikkene som ble vedtatt nedlagt i 2018, hvor vedtaket endres.

Man kan jo undre seg over hvorfor bare Sømnas tannklinikk blir gjenåpnet, men i Rødt har vi en klar overbevisning om at den dugnaden og den breie folkelige mobiliseringa som ble gjort av Sømnas innbyggere og politikere, gav den avgjørende effekt.

Og det er vi ikke alene om. Veldig mange har kommet og gratulert meg og oss i Rødt med at vi får beholde tannklinikken. For gjennom våre egne fylkestingsrepresentanter for Rødt, fikk vi informasjon om hva som var på gang i 2018. Tidlig fikk vi vite at koalisjonen på fylket (Ap, Sp, Krf, og Sv) planla å fase ut Sømna Tannklinikk. Så vi mobiliserte, og fikk etter hvert flere av lokalpartiene med på kampen.

Vi reiste opp til Bodø. Vi samlet sammen til to folkemøter. Vi demonstrerte med appeller og paroler. Vi satt utallige timer og fragmenterte prosessene som uten denne innsatsen ville ført til at vi hadde mistet vår tannklinikk.

I prosessen har Sømna Sp, og spesielt Hans Gunnar Holand, vært en god sparringspartner. Når man trener til kamp må man nødvendigvis sparre litt med hverandre. Man blir ikke uvenner for det om, selv om det til tider ble litt steile fronter mellom daværende partiledere.

Men la det nå ikke være noe annet enn bevist at:

Folkeopprør fungerer!

Samarbeid fungerer!

Demonstrasjoner fungerer!

Folkemøter fungerer!

Opprør fungerer!

Fellesskap fungerer!

Så på tampen av dette innlegget vil jeg berømme Sømnas befolkning.

For når enkelte sa at tannklinikken var tapt, så sto vi allikevel samlet og kjempet videre! Folk hadde trua på at vi skulle klare denne kampen. Og det er dette massive samarbeidet vi nå kan høste fruktene av.

Takk for samarbeidet for denne gangen.

Og frem til neste stunt fra fylke og stat, kan vi nå hvile oss opp. For mer kommer det; En distriktsfiendtlig bølge skyller over periferiene og over kysten. Og den er forkledd som «nødvendig liberalisme». Men distriktene vil ikke, og skal ikke, bukke under for kapitalen og for sentralisering. Et grasrotopprør er i emning. Vi godtar ikke lengre at folkevalgte skal kunne sparke nedover. Nå har vi bevist at det nytter å kjempe oppover. Fordi fellesskap fungerer!

Vi følger med videre!

Thina Johanne Nordfjellmark

Leder Rødt Sømna

