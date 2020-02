Debatt

I mai 2018 ble det vedtatt at all retusjert reklame skal markeres. Det var til stor glede for mange, og alle framdrivende var spente til å se endringene. Nå er det februar 2020, og vi venter fortsatt.

Det er ikke til å legge skjul på at retusjert reklame kun påvirker ungdom negativt. Retusjert reklame bidrar til å skape et urealistisk skjønnhetsideal som bidrar til å ødelegge selvtilliten til både jenter og gutter. Selv om vedtaket om at retusjert reklame skal bli markert ble vedtatt for snart to år siden, kan vi fortsatt ikke se noen resultater fra dette.

Mener stortingspolitikere at ungdoms psykiske helse ikke er viktig nok til å sette det på dagsorden? Vi vet at ungdom sliter mer nå enn noen gang. Gutter topper i dag selvmordsstatistikken, og stadig flere jenter ber om hjelp på grunn av psykiske problemer. Og det konstante kroppspresset ungdom møter fra alle kanter hjelper ikke i det hele tatt.

Reklamebransjen skal ikke få bestemme hva som er bra nok. Det er nesten ingen som ser ut som de vi ser i reklamene, og i tillegg er det noen som tjener på at ungdom møter uoppnåelige skjønnhetsidealer overalt. Vi vil se realistiske og ekte mennesker i media, ikke glorifiserte barbiedokker.

Ungdom befaler endring. Vi oppfordrer Stortinget og alle politikere til å ta fingeren ut av ræva, og begynne å høre ungdommen. Det er ikke nok å vedta noe, uten å faktisk gjøre en endring. Vi er lei av å vente, og vil se forandring. Dagens ungdom er for viktig til at vi skal fortsette å utsette de for selvtillitsødeleggende reklame daglig bare fordi Stortinget prokrastinerer. Retusjert reklame må markeres. Nok er nok!

Jorid Torgnes Kristensen, leder i Brønnøysund Rød Ungdom

Cecilie Dekkerhus Steffensen, leder i Tromsø Press – Redd Barna Ungdom