Samefolkets dag - 6. februar

Debatt

Når vi nå skal markere samefolkets dag vil det også være nødvendig å minne på at samer ikke er en kuriositet i Norge, men et urfolk. Språk, tradisjoner og drakt har mye historie med seg. Også historier som er blitt visket vekk. Fornorskningen har satt sine spor flere generasjoner tilbake hvor en nå har nye generasjoner som leter frem sine røtter for å lære mer. Vi som gjør dette har ikke lært oss språket i barndommen. Vi tar frem kofta som er sydd av de som har lært seg kunstene. Vi bor ikke alle i lavvo, gammer eller driver med reindrift.

Når barn læres opp til at det finnes samisk språk i Norge, lærer de om alle de forskjellige språkene? At vi har flere språk fra nord til sør? Lærer barn og unge at samene ikke alltid flyttet på seg med rein, men også jaktet, fisket og var bofaste? At vi i dag lever i 2020 og at ikke en gang nordmenn generelt lever som de gjorde på 1700-tallet? Tidene har forandret seg, til tross for at tradisjonene enda lever.

Vi kan heise frem det samiske flagg, men så lenge de stereotypiske fremstillingene over et urfolk i Norge blir fremstilt, vil det alltid være vanskeligere å klare å si at en er samisk. For så lenge det finnes en generell fremstilling av oss vil det at vi er forskjellige individer med forskjellige bakgrunner alltid bli overskygget av det som vises i barnebøkene. Eller det som vitses om på jobben.

Så jeg håper vi en dag kan sørge for at det å kunne kalle seg same ikke bare blir forbundet med hva storsamfunnet vil definere det til. Hvis en er stolt av at en er samisk, må en kunne gjøre det uten å føle en må matche stereotypiene som kun bæres av uvitenheten fra storsamfunnet.

Med det ønsker jeg alle en fantastisk feiring av samefolkets dag!

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Camilla Hestvik

Rødt Vega