Kjære Brønnøy kommune,

Debatt

nærmere bestemt politikere og administrasjon som sitter med Barnetuns fremtid i hendene. Hvis dere ønsker å drepe bolyst, få innbyggere til å flytte, få folk til å kjøre mer bil, gå mindre, komme for sent på jobb, og sist men ikke minst ødelegge for våre barns beste, ja da er det bare å henge kroken på døra til Barnetun Barnehage. Hvis du synes dette høres feil ut, gjør noe med det nå! Redd oss mens dere enda kan.

Vi forstår problemet kommunen står overfor. Det er for få barn og for mange barnehager. Hvorfor ikke gå etter etterspørsel når man da må legge ned en barnehage? Etterspørselen for Barnetun er stor. Vi har et godt rykte. Vi er foreldreeid, driver på dugnad, overskuddet går tilbake til barna. Vi ligger i sentrum. Alle er fornøyde, barn som voksne. Hvorfor kutte et av de beste tilbudene når det finnes andre løsninger?

At barna våre har det godt i hverdagen uttrykker både de ansatte og barna selv. Positive resultater på brukerundersøkelser, samt lang venteliste for å komme inn, er også med på å forsterke den positive opplevelsen vi som foresatte har av vår barnehage. Barna har brukt tid på å knytte bånd med de ansatte, og har gjennom tid opparbeidet seg gjensidig tillit og respekt til disse. Barnehagen er flink til å bruke ansatte fra de ulike avdelingene som vikarer når det er sykdom eller andre forhold som gjør at noen er borte. På denne måten er totalen av antall voksenpersoner våre barn trenger å forholde seg til begrenset.

Når dere nå tvinger barnehagen til nedleggelse, ved å si opp leieforhold og kutte tilskudd, vil hverdagen brått endres for våre små. Hele 38 barn blir berørte av dette. Ellers kjente og trygge rammer vil byttes ut med nye, ukjente og større rammer. De ellers trygge relasjonene blir brått avsluttet, og barna må igjen bruke tid på å utvikle nye relasjoner til nye voksne og barn. Dette kan begrense deres kognitive og sosiale utvikling, ved utrygghet og usikkerhet som følge av å bytte ut de fleste nære relasjoner i barnehagehverdagen. Deres utforskning og læring vil trolig svekkes ettersom barnet vil bruke energi på dette først når det opplever trygghet i samspillet mellom seg selv og den voksne.

I tillegg til den mulige forsinkede kognitive og sosiale utviklingen vil dette sannsynligvis gå ut over barnas trivsel. Et positivt sosialt miljø mellom barna spiller en viktig rolle for barns trivsel og for deres sosiale utvikling (Utdanningsdirektoratet). I denne situasjonen vil barna i Barnetun bli spredt i ulike barnehager i kommunen, noe som ødelegger deres nåværende gode sosiale miljø. «Barns vennskap har stor betydning for barns trivsel i barnehagen og deres evne til å håndtere overgangen mellom barnehage og skole» (Utdanningsdirektoratet). Her ser vi også at det kan bli mer problematisk for de barna som snart skal begynne på skolen å håndtere overgangen, ved at vennskap blir satt på prøve ved adskillelse året før skolestart.

Et ustabilt miljø med viktige voksenpersoner barna daglig omgås med er uheldig for deres ve og vel. «I barnehagen skapes stabilitet ved stabile relasjoner med få voksne over tid» (Læringsmiljøsenteret). Det er igjen denne stabiliteten som fører med seg trygghet. Vitenskapelig forskning belyser viktigheten av trygge omgivelser og rammer, og sensitive samspill allerede i ung alder i forhold til mental helse senere i livet. Ved en slik omveltning i barnas hverdag kan man øke risikoen for at barna utvikler psykiske helseplager senere i livet. Dette strider imot alt av retningslinjer i utdanningssektoren om å ta vare på barn og unge, og tilrettelegge for et godt psykisk helsefremmende miljø (Læringsmiljøsenteret). Ikke minst er psykisk helse et særdeles viktig tema på dagsorden i vår kommune.

Legger man alt dette til grunn, vil en nedleggelse av Barnetun Barnehage på toppen av det hele stride imot FNs barnekonvensjon, hvor det står at alle handlinger som berører barn skal ta grunnleggende hensyn til barnets beste. I denne saken ignorerer dere barnas beste ved å tvinge dem inn i et nytt og utrygt miljø. Her er det snakk om flere barn som må inn i sin tredje(!) barnehage før fylte tre år (først nedleggelse av Flaggstanghaugen, deretter Barnetun). Er det virkelig dette dere vil stå for, Brønnøy kommune?

Ved nedleggelse av Barnetun gjenstår kun én sentrumsnær barnehage i Brønnøysund. Der er det ikke plass til alle våre barn, noe som medfører at mange foreldre blir tvunget til å bruke bil til og fra barnehagen. Dette er uheldig både økonomisk, klimamessig og helsemessig. Her jobber dere imot nasjonale og internasjonale oppfordringer for å redusere klimautslipp, samt anbefalinger for fysisk aktivitet.

Tiden løper ut, vær så snill å sette en stopper for denne galskapen nå, før det er for sent.

Hilsen

Julie Slapø Moe

Fortvilt forelder i Barnetun Barnehage

