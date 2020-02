Sikkerheten er kapteinens ansvar

Debatt

Vi har hatt mye dårlig vær i vinter. Dessverre for de reisende, har det ført til at hurtigbåter og ferger har vært innstilt, og at folk ikke kommer seg dit de skal.

Når en båt innstilles på grunn av dårlig vær, er det kapteinen som til syvende og sist har vurdert seilingsforholdene og sikkerhet for passasjerer, mannskap og fartøy. Det ansvaret tar sjøfolkene langs kysten av Nordland ikke lett på.

I ulike facebookgrupper blir de samme ansvarsfulle sjøfolkene stilt til veggs, langt ut over hva man bør akseptere. Nettopp fordi de ivaretar sikkerheten gjennom vurderinger av vær og seilingsforhold, og i noen tilfeller ved å innstille avgangen..

Jeg kommer aldri til å trekke i tvil kapteinens vurdering av sikkerheten, og jeg kommer alltid til å respektere den beslutningen hun og han tar. Det burde du også gjøre.

Tenk deg en situasjon der hundre mennesker står hoiende og forlanger at SAS-piloten skal ta av, uavhengig av at han vurderer flyforholdene som umulige. Hvorfor klarer ikke alle å se at sjøfarten også har et sikkerhetsaspekt.

Nordland fylkeskommune er oppdragsgiver for et stort antall båtruter som betjenes av de dyktigste sjøfolkene du finner langs Norges kyst. De legger hele sin yrkesstolthet i å holde rutene, og gi en trygg og god transport både på tur vekk og på tur hjem. De er veldig klar over at for mange er dette den eneste måten å komme seg dit man skal.

Jeg reagerer på at det er så mange som mener de vet bedre enn sjøfolkene våre hvordan været, vinden, strømmen, bølgene og fartøyet skal håndteres. Og sterkest reagerer jeg når navngitte eller lett gjenkjennelige personer kritiseres, latterliggjøres og mistenkeliggjøres for åpen scene. Sjøfolka våre får skylda for at båten er innstilt og det framsettes beskyldninger om at man skulle ha en annen agenda enn å betjene ruta og tilby transport.

Facebooksidene er åpne, tonen er krass, og kapteinen settes i gapestokken. Av og til er det til og med maktpersoner og lokalpolitikere som skriver i stormende ordelag. Kritikken i aviser og sosiale medier har også en menneskelig side. Sjøfolka og familiene deres leser også det som skrives, og noen blir selvsagt svært berørt av det de leser.

Kritikken kan føre til et press om å legge fra kai, eller over åpne havstykker, i vær som kapteinen egentlig ikke mener er trygt nok. Jeg vil ikke at våre sjøkapteiner skal oppleve et slikt press. Det vil ikke du heller, og heller ikke du som skriver disse nedsettende kommentarene. Tenk deg godt om før du retter skytset mot navngitte eller lett gjenkjennelige personer som hver eneste dag gjør sitt ytterste for å holde sambandene våre i drift. Det kan i verste fall skape press på en person som skal ta en livsviktig avgjørelse.

Du må gjerne kritisere priser, ruteoppsett og hvilket materiell vi har godkjent for de ulike sambandene. En slik konstruktiv kritikk tåler både politikerne og jeg som leder Samferdselsavdelingen. Og kritikken kan brukes til å gjøre forbedringer.

Men kritiserer du sjøkapteinene for vurderingen av været, oppnår du kun en eneste ting. Du oppnår kun å kritisere den personen som setter din sikkerhet høyere enn noe annet.

Som samferdselssjef vil jeg aldri stille spørsmål rundt de sikkerhetsvurderingene sjøfolkene våre gjør.

Odd Steinar Åfar Viseth

Samferdselssjef

Nordland fylkeskommune