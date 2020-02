Oppklaring om Rusreformutvalgets forslag

Debatt

Politimester i Nordland politidistrikt, Tone Vangen, uttrykker sin bekymring for rusreformen i Brønnøysund Avis. Vangens uttalelser trenger en oppklaring.

Hun påpeker at resultatene fra Nordland politidistrikts analyse av ungdomskriminalitet viser at det er flere under 18 år som blir utsatt for kriminalitet enn som begår kriminalitet, og at antallet narkotikasaker blant unge har økt. Videre presenterer hun resultater fra Ungdataundersøkelsen fra 2019, som viser at ungdom i Nord-Norge kommer spesielt dårlig ut når det gjelder områder som hun oppsummerer som tilfredshet med livet ellers. Politimesteren ytrer også bekymring knyttet til krenkelser, trusler, mobbing, deling av intime bilder og ulovlig salg av alkohol og narkotika som foregår i ungdommens sosiale liv, på sosiale medier. Alt dette er urovekkende. Gitt forholdene politimesteren framhever, så trenger ungdommens situasjon i Nord-Norge oppmerksomhet.

Politimesteren knytter imidlertid ungdommenes dårlige forhold på ulike måter til Rusreformutvalgets utredning og forslag. Økningen i narkotikasaker blant unge er ifølge politimesteren en tankevekker sett i forhold til Rusreformutvalgets utredning; det er viktig at forbudet mot narkotika er reelt, påpeker hun. Politimesteren varsler at politiet kommer til å jobbe hardt for å forhindre at unge mennesker begår kriminelle handlinger og konstaterer at hun og resten av politiet er opptatt av at straffereaksjoner først og fremst skal være innrettet mot å snu ungdom bort fra kriminelle handlinger. Ifølge dette resonnementet må altså ungdommens atferd, når det kommer til narkotikabruk og trivsel, reguleres med inngripende virkemidler som straff.

Politimesterens uttalelser fordrer et par oppklaringer.

Det Rusreformutvalget foreslår er å erstatte straff og straffelignende sanksjoner med en pålagt frarådingssamtale og tilbud om kartlegging, oppfølging, hjelp eller behandling. Dersom en blir pågrepet med et illegalt rusmiddel under de foreslåtte mengdene illegale rusmidler som utvalget har foreslått, uten at det er objektive holdepunkter for mistanke om salg, vil politiet kunne beslaglegge stoffet og se i lommene dine. Dersom det dreie seg om et barn, vil den rådgivende enheten informere foreldre om forholdet og involvere dem i oppmøtet til frarådingssamtalen. Ved beslutning om videre helsehjelp, kan ungdom over 16 år i tråd med helselovgivningen velge om foreldre skal involveres. Dersom det er fare for barnet, så finnes det tvangshjemler i tilgrensende lovverk som barnevernloven eller helse- og omsorgstjenesteloven.

Politimesteren mener at det er viktig at vi har et forbud mot narkotika som er reelt. Salg og besittelse av store mengder narkotika vil være like ulovlig som i dag og kan straffes med lange fengselsstraffer. Rusreformutvalgets forslag innebærer med andre ord et reelt forbud, også når det gjelder mengder under terskelverdiene som er foreslått straffe-fritt.

Straff medfører åpenbare negative konsekvenser, både i menneskelig og økonomiske forstand. Derfor må straff og straffelignende sanksjoner ha en solid begrunnelse, der straffens negative konsekvenser må stå i forhold til straffens formål som, i dette tilfellet er redusert bruk. Det er ikke forskningsmessig belegg for å påstå at straff og straffelignende sanksjoner når det kommer til bruk av narkotika, reduserer bruk. Og det er heller ikke forskningsmessig belegg for å påstå at avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler, vil medføre økt bruk av narkotika i samfunnet.

Narkotikabruk varierer innenfor de perioder hvor strafferammen har holdt seg konstant. Det er derfor sannsynlig at det er andre faktorer som er avgjørende for omfang av narkotikabruk. For eksempel sosiale forhold, rusproblematikk i familien, psykiske problemer, traumer eller oppbrudd i familien. Derfor kan politimesterens bekymring om at ungdommens manglende tilfredshet med livet kan føre til at de prøver narkotika være reell. Løsningen på denne utfordringen er imidlertid ikke straff, men oppfølging, støtte og tilbud om hjelp.

Dagny Adriaenssen Johannessen

PhD-stipendiat i sosialt arbeid og sosialpolitikk