Fiskarlaget støtter fiske og fangst-linje på Toft

Debatt

Brønnøy Fiskarlag består av fiskere fra kommunene Brønnøy, Sømna, Bindal og Vevelstad. Det har vært møter mellom fiskere og Havbruksakademiet på Toft hvor det har vært diskutert videregående skoletilbud.

Hvis dette som vi har snakket om blir en realitet vil det være et løft for regionen. Brønnøy Fiskarlag vil komme med følgende uttalelse/støtte til etablering av videregående skoletilbud innen Fiske og fangst ved Havbruksakademiet i Brønnøy.

I Nordland er antall yrkesfiskere redusert med 43 % i perioden fra 2005 – 2018. På søndre Helgeland er antallet tilnærmet halvert fra 2000 – 2018.

Nedgangen i antall yrkesfiskere og en stadig høyere gjennomsnittsalder, har fått lokale fiskere til å ta til orde for etablering av et videregående skoletilbud innen Fiske og fangst i regionen. En dialog mellom fiskerne og Havbruksakademiet på Toft har ført til at Havbruksakademiet nå ønsker å utvide eksisterende tilbud innen Naturbruk og Akvakultur til også å omfatte Vg 2 Fiske og fangst.

Høsting av havet har alltid vært bærebjelken i bosettingen langs kysten, også på Helgeland. Uten rekruttering til yrket går erfaringsbasert kompetanse i fiskeryrket i regionen tapt.

Brønnøy Fiskarlag vil understreke behovet for rekruttering til fiskeryrket i regionen, og vi støtter Havbruksakademiets planer om et utdanningstilbud innen Fiske og fangst.

Vi anbefaler at nødvendige tillatelser blir gitt.

Vevelstad 16.01.2020

Ken-Richard Hansen

Brønnøy Fiskarlag

