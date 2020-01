Kynisk sutring

Debatt

Mange er nok grundig lei av kjeklingen som foregår rundt sentrumshavna i Brønnøy. Men når en antatt seriøs utbygger truer med søksmål og rettssak for å forfølge uttalelser fra et lukket møte som ingen vil vedkjenne seg, da er det klart for de fleste at her er det "ugler i mosen".

"Noen" skal altså ha uttalt at det gamle Havnestyret har vært "kjøpt og betalt" for å gi Søren Nielsen as en omfattende tilgang til kai-areal til en kunstig lav pris. Ingen vil si hvem "sladrehanken" er, og ingen kan dokumentere at utsagnet faktisk har blitt uttalt.

Man skal lete lenge etter et tynnere grunnlag å plage politi og påtalemakt med unødig arbeid. Det er også interessant at det er ingen fra den antatte selgeren (les; tidligere havnestyre) som klager på den "mulige uttalelsen".

"Kjøperen", (les Søren Nielsen as) føler seg sjikanert, og hevder at de ikke kan leve med slike uttalelser som går ut over firmaets omdømme. Jeg kan garantere at omdømmetapet skaper selskapet sjøl. Så mye sutring og barnslig oppførsel kler dårlig et firma som har skaffet seg rettigheter til å endre kystbyens havn i overskuelig framtid.

Det er lett å tenke seg at bakgrunnen for sutringen handler om å skaffe seg argumenter, medfølelse og handlingsrom i en sak som i kommende år primært vil handle om penger. Kompetente kilder hevder at det som nå utspiller seg under heisekranen på kaia, vil medføre tap for havnekassen på minst 25 millioner kroner.

Vi merker oss også at leder for Brønnøy arbeiderparti, og fast møtende varamedlem i det gamle havnestyret, Magnar Solbakk, hevder at den samme aktiviteten vil styrke havnekapitalen (BAnett 8.1.). Uttalelsen gjør at Solbakk nok er utenfor fare for å bli anklaget som tyster, men uttalelsen, uten argumentasjon og uten analyse, er samtidig like troverdig som å hevde at Nord-Korea er et lysende demokrati med verdens lykkeligste befolkning.

Jeg minner om at det eneste lovlige vedtaket som er gjort av Arbeiderpartiet i sakens anledning er at pågående prosjekt på kaia skal bygges utenfor sentrum.

På denne bakgrunn er det grunn til å spørre ; Hvis det gamle havnestyret ikke var kjøpt og betalt for å gjøre de vedtak de har gjort, hvilke andre agendaer kan de ha hatt ?

Dette kan jo være et artig spørsmål å ruge på mens vi venter på at forliksrådet i likhet med politiet forkaster og skrinlegger årets flaueste sak.

Iver Dreiås

