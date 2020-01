Eiendomsrett og disposisjonsrett til «egne» sjøarealer

Debatt

BA har en interessant overskrift 31.12 2019: «Vega kjemper for retten til bruk av egne sjøarealer». Denne overskrift reiser mange problemstillinger.

At Vega ved ordfører Møller og hans flokk kjemper om retten til bruk av «egne» sjøarealer og har egne ambisjoner her, kan bl.a føres tilbake til et noe merkelig kystplanarbeid som har pågått noe tid, et arbeid der bl.a flere merknader fra fagorganer over kommunenivået er innkommet. Alt liberalistisk frislepp i vår tid har imidlertid gjort at kommunen glatt kan overse alle slike merknader uansett hvor lite kompetanse de måtte ha til å vurdere innsigelsene. Det er dagens lokaldemokrati! Det er jo logisk for noen at Vega kommune selvfølgelig vet best selv. Dette undergraver etter mitt syn den hierarkiske demokratiske forvaltningsmodellen som er bygd opp over lang tid her til lands samt hele tanken bak all planlovgivning. Det vil nok enhver person med den minste snev av planfaglig kompetanse hevde.

Vega kommune liksom andre kystkommuner har ingen egen eksplisitt eiendomsrett eller fri disposisjonsrett til sjøarealer som tilfeldigvis faller innenfor kommunens grenser. At kommunen og andre kommuner agerer/ønsker å agere som om de hadde det er en annen sak.

Undertegnede lærte som ung at arealer utenfor marbakken er allmenning, da eiendomsretten fører dit og ikke lenger. I Vega er det aller meste av landarealer inklusive holmer og skjær privateiendommer til marbakken.

Allmenningsbegrepet er meget gammelt her i landet, det er felleskapets eiendom, dvs Den norske stats. Arbeidet og tenkningen til vår gamle havrettsminister Evensen (Ap), som var forut for sin tid, førte til at Norge fordoblet sitt areal ved at 200-milsgrensen til sjøs ble innført ved internasjonalt samarbeid, et glitrende eksempel på betydningen av internasjonale avtaler. Det skapte grunnlaget for bl.a oljerikdommen vår.

I statsallmenninger på land ivaretar Statskog (tidligere Direktoratet for statens skoger) generelt statens interesser. Det fungerer et almenningsstyre for hver enkelt statsallmenning. For Finnmarksallmenning er etablert en egen ordning.

For Havallmenningen, vår største allmenning - som Vega berøres av, er det ikke noe overordnet og uhildet organ som ivaretar og avveier statens samlede interesser. Jeg har vært inne på det flere ganger før. I dette området har for eksempel fiskerimyndighetene hatt fritt spill i alt for lang tid og aldri tatt inn over seg sitt sektoransvar for miljø – som ble vanlig å påpeke overfor alle sektormyndigheter etter Brundtlandskommisjonens arbeid (FNs kommisjon for miljø og utvikling, 1989). En endimensjonal sektorpolitikk for olje, vindkraft, oppdrett, fiskeri mv kan umulig være optimal samfunnsplanlegging anno 2020 og bidrar ikke til å løse de store globale klima- og miljøproblemer.

Vårt lokale Møller-regime, med hva en kan kalle «lokalimperialistiske» ambisjoner, vil reise krav i Havallmenningen. Situasjonen i Vega er et eklatant eksempel på at kommuner kan synes uegnede til å forvalte arealer i Havallmenningen generelt. Det gjelder spesielt arealer som berøres av internasjonale avtaler, i dette tilfelle FNs organ for kultur og utdanning, UNESCOs konvensjon for vern av verdens viktige natur og kulturarv.

Hvis Møller ikke får ødelagt verdensarven så vil han ha erstatning fra staten, som har inngått de internasjonale forpliktelsene i henhold til ratifikasjonen av konvensjonen og oppfølgingen av verdensarvstatusen for Vegaøyan. Møller-ideologien er en trussel mot de demokratiske spillereglene vi har utviklet i Norge over tid. Nasjonalstatens forpliktelser internasjonalt må alltid bety mye mer enn vedtak i lavere forvaltningsnivåer, fylkeskommuner og kommuner, organ som ikke har utenrikspolitiske roller. Om dette systemet med lavere og høyere forvaltningsnivåer skulle uthules eller stå for fall har bidrag fra Møller og likesinnede gjort nasjonen og demokratiet vårt en gigantisk bjørnetjeneste! Kan det være ny Arbeiderparti-politikk? I så fall er det ikke grunn til å gratulere!

Vega 7.1 2020

Jon Suul