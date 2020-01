Slipp kvelertaket på kystbefolkningen i Nordland

«Alle» vet at budsjettet for 2020 ville gått i mer enn god balanse selv med 25 mill. i mindre inntekter fra ferjevirksomheten

Debatt

Øybefolkningen i Nordland fikk ved inngangen til det nye året en sjokkbeskjed fra våre fylkespolitikere: Billettprisene på ferjene er skrudd opp til et nytt og utålelig nivå. Et par eksempler: En familie på fem i bil må nå ut med over 4.000 kroner for tur/retur Husøy (Træna) - Stokkvågen. Prisene har gjennomgående økt med 75-85 % siden 2016, og personbiltaksten Lovund - Stokkvågen økte med 44 % fra 2019 til 2020.

På NRK så og hørte vi nylig fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen, forklare at grunnen var at fylket måtte spare 25 millioner på ferjerutene, så derfor.

Våre representanter i fylkesråd og fylkesting må vite at den smerten de ved dette tiltaket påfører noen tusen av kystens innbyggere ikke vil kunne bæres uten store forsakelser. Man behøver ikke være klarsynt for å skjønne at denne prisøkningen også vil være en enorm katalysator for en allerede truende avfolkning av mange sårbare øyer langs kysten.

Det som gjør at jeg skriver dette brevet til mine folkevalgte, er for det første at det virker som dere ikke ser de konsekvenser deres egen beslutning vil få. For det andre tror jeg at denne saken først og fremst dreier seg om et politisk spill. Posisjonen i fylket sier prisøkningen er regjeringens skyld, opposisjonen at det er penger nok. Altså er valgkampen for stortingsvalget 2021 i full gang. «Alle» vet at budsjettet for 2020 ville gått i mer enn god balanse selv med 25 mill. i mindre inntekter fra ferjevirksomheten. Det er etter mitt beste skjønn et sjofelt politisk spill som våre fylkespolitikere spiller – denne gangen med øyværingenes være eller ikke være som innsats. Det lukter vondt. Og jeg undres på hvordan de har hatt det i dette spillet, de unge av våre fylkespolitikere som, som sitt kanskje første svennestykke, blir satt til å stemme for at «deres» lokalsamfunn/øykommune skal måtte ta en slik urimelig tilleggsbelastning.

Min innstendige oppfordring til fylkets valgte representanter er å snu – fjern takstøkningene før skaden er blitt ubotelig. Og skulle det være for vanskelig, så fjern i alle fall økningen i billettprisene for personer og personbiler.

Lovund, 7.1.2020

Bjørnar Olaisen