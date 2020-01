Vet Nordland fylkeskommune hva slags valg de har tatt?

De velger å la oss innbyggerne betale for det som det offentlige kunne og burde stått for. Det er vel egentlig mørkeblå politikk i praksis?

Debatt

Det koster nå 285 kr én vei med ferja fra Vega (Igerøy-Horn). 570 kr tur/retur. Med 50 prosent i Autopass-rabatt blir det 285 kr for en tur til by’n. Med andre ord et «månedskort» koster nå 5.700 kr (uten rabatt 11.400 kr).

5.700 kr for er «månedskort»?! Kjøring og andre bilutgifter kommer i tillegg.

Nordland fylkeskommune kan spare inn på politikk, på administrasjon, på utenlandssatsing, de kan ha bittelitt mindre overskudd, slakke litt på investeringene de likevel ikke greier å gjennomføre, osv, osv.

Likevel velger de å la kysten betale regningen. 25 millioner velger de at vi innbyggerne av kysten skal betale mer i skatt i 2020. Bor du i Bodø og tar buss på jobb slipper du denne skatten. Hva om man i det minste hadde fordelt disse utgiftene på alle? Slik som vi har bygd opp resten av samfunnet vårt. Men nei de velger å la de få betale de store summene. Er ikke det mørkeblå politikk i praksis?

Fylkeskommunen sier selv at de bør ha 4 prosent overskudd for å ha en sunn økonomi. Likevel velger de å ha 6.8 prosent overskudd. Hvis de hadde valgt å redusere den med bare 1 liten prosent, så hadde det frigjort 60 millioner. Men det velger de å ikke gjøre. De velger å la oss innbyggerne betale for det som det offentlige kunne og burde stått for. Det er vel egentlig mørkeblå politikk i praksis?

Fylkeskommunen setter av en haug med penger til bedre veier, men de greier ikke bygge så mye vei som de har tenkt. I fjor var det ca 320 millioner igjen i pengehaugen som skulle brukes til bedre veier. Likevel velger de å la de pengene ligge og lar innbyggerne betale for driften av ferjene langs kysten. Hvilken farge har den politikken?

Fylkeskommunen har ikke bare sunn økonomi, den er alt for sunn. Fylkeskommunen er overtrent. Hva skjer når man er overtrent? Jo, man presterer dårligere og dårligere.

Det fylkeskommunen nå presterer er langt fra pallplass. Konsekvensene av prestasjonene må de også bære. Arbeidspendling vil for de fleste være veldig lite attraktivt. Har vi råd til å fortsette å pendle? Meningen er jo at vi skal bli flere og ikke færre. Hva skjer med de som blir igjen, med nærlingsliv, skoler og alle andre tilbud?

Netthandelen vil vel bare øke. Når en pakke koster 149 kr med sporing, så er det jo mye billigere å bestille det man trenger på nett i stedet for å ta turen til byen. Hva betyr det for næringslivet i de små byene vi har i Nordland?

En overtrent fylkeskommune må nå ta seg tid til å se på sine valg. For det er mulig å gjenvinne prestasjonsevnen, ja til og med øke den om man vil. Men da må de velge nettopp det. De må velge å gjøre Nordland fylkeskommune great again!

Ann-Hege Lervåg

Vega