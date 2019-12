Nisselua, frihetskult og maktsymbol

Debatt

Når man i norsk samfunnsliv føler behov for å rette kritikk eller ta avstand fra noe som en oppfatter som spesielt for Norge, og som på samme tid representerer noe som er ufornuftig, dumt eller ulogisk, er det blitt almen forståelse at nisselua skulle være en slags metaforisk gjenstand som beskriver det man ønsker å uttrykke. Denne forståelsen hviler på to oppfatninger, nemlig at nisselua skulle representere noe som var særnorsk, og at det skulle være grunnlag for å forbinde nisselua med noe som var ulogisk, dumt eller ufornuftig. Disse misoppfatningene kunne neppe vært større.

Både omfang og de finurlige mekanismene som var årsaken til at disse misoppfatningene ble etablert er både interessant, og av historisk verdi å forstå.

Opphavet til nisselua for det første ikke norsk og man må langt tilbake i tid, samt krysse mange breddegrader for å finne dens opphav.

Nisselua stammer fra den såkalte Frygiske lue som ble båret av romerske galleislaver. Disse slavene kunne jobbe seg fri, og til og med oppnå romersk statsborgerskap med samme rettigheter som ordinære romerske innbyggere.

At denne lua er gammel får man et inntrykk av når man kikker på baksiden av den berømte Eid-Mar mynten som Brutus satte i produksjon etter å ha drept Julius Cesar, 55 år før krf. Der er luen sammen med to dolker allerede i bruk som maktsymbol.

Vi finner lua igjen i gresk mytologi bla hos Attis som var guden for fødsel, død og gjenfødelse.

I Ravenna i Italia viser en takmosaikk fra antikken de tre vise menn iført samme lue.

I den franske revolusjon ble den røde lue i 1790 plukket opp som symbol for de revolusjonære Jacobinerne. Lua ble populær etter at mytteridømte, men frigitte galleislaver hadde vendt hjem til Paris.





Delacroixs udødelige maleri av stormingen av Bastillen, viser en barbrystet kvinne med nisselue i sentrum.

Ludvig den 16. iført nisselue.

Den franske trikoloren går igjen i mange nasjoners flagg. Bla annet det norske og amerikanske. På toppen av flagget i sentret for ornamentet til det amerikanske senatet finner vi, nisselua.

Norge

Under enevelde i dansketiden var lydighetskulturen svært sterk og tydelig både i ord og handling. Ifølge kongeloven av 1665 skulle undersåttene «holde og akte Kongen for det ypperste og højeste Hoved her paa Jorden over alle menniskelige Love, enten i Geistlige eller Verdslige Sager uden Gud allene …»

De som påførte kongen skade, og som handlet og talte imot hans makt skulle bøte med liv og gods. Allmuen ble kontinuerlig påminnet om at alle pliktet å underkaste seg og adlyde konge og øvrigheten. Etterkom man ikke kongens lov og bud, var det samme som å sette seg opp mot Gud.

For enevoldsherskere og andre privilegerte, så måtte nyheter om den franske revolusjonen og giljotinen som jobbet dag og natt, fortone seg skrekkelige. Redselen for at dette skulle sprede seg var både berettiget og stor. Det var nok ingen tilfeldigheter at myndighetene på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet skjerpet forbudet mot allmuesamlinger og kollektive klageytringer.

Den kraft bondehøvdinger som for eksempel Kristian Lofthus representerte ble nok fulgt med argusøyne. Da Lofthus ble fengslet på livstid for oppvigleri i 1792 er det ikke usannsynlig at den strenge straffen må sees i sammenheng med at Jakobinerne i Frankrike, nettopp samme år, tvang deres konge til å ikle seg den røde lue og gå til spott og spe i Paris gater.

Hans Nielsen Hauge som gikk ut og inn av fengslene grunnet sin overbevisning, ble dømt for å «forvilde den uoplyste mængde, afdrage denne fra al gavnlig virksomhed, og udsprede en lære, der sigter til at opvække mistillit mod statens indretninger i almindelighed, og den gejstlige stand i særdeleshed».

Halvor Hoel fikk lignende dom.

Det var i tiden som fulgte at embetsmansverk og øvrighet erkjente makten til den røde lue. Det gjorde de i form av en av maktens mildeste og mest brukte mekanikker. Latterliggjøring. I karikatur, tegninger, gjerne med fokus på vankunne og dumhet så ble nissen ikledd den røde lue. Nissen som frem til slutten av 1700 tallet stort sett hadde vært fargenøytral ble nå konsekvent knyttet til den røde lue, med negativt fortegn, i et forsøk på å ta fra allmuen sitt maktsymbol.

Det hindret ikke at den røde lue likevel var i folk sin bevissthet.

Etter hvert dukket lua opp i bunader og folkedrakter flere steder rund om i landet.

Frihetslengt, selvstendighet og nasjonalismen var utbredt etter dansketiden og det forestående unionsoppløsningen med Sverige. Her et postkort av politikere og kjendiser som Bjørnson og Ibsen iført nisselue i 1895.

En liten, men interessant detalj på tegningen som Henrik Wergeland laget av det såkalte «torgslaget i 1829» da kong Karl Johan året i forveien hadde nedlagt forbud mot feiring av grunnlovsdagen. Kavaleri ble satt inn, folk ble ridd ned og unge Wergeland fikk sin studentuniform sperret av et sabelhugg. I bakgrunnen på tegningen ser vi det umiskjennelige franske revolusjonssymbolet med krysslagte lanser og luene på toppen.

Under 100-årsjubileet for grunnloven prydet lua fremdeles offisielle banner.

Under siste verdenskrig ble lua brukt som symbol for jøssinger og andre motstandsfolk.

Bevisstheten om plaggets kraft og symbolverdi ble også tatt på høyeste alvor av okkupasjonsmakten.

I begge folkeavstemningene mot EF og EU så var den røde lua til stede.

Siste gang jeg så lua i bruk som maktsymbol var på et dagsrevyinnslag 3. desember fra Møre der befolkningen hadde iført seg plagget i forbindelse med ministerbesøk fordi de ikke ville ha vindmøller i nabolaget.

Det blir neppe siste gang vi ser lua i bruk ut over hensikten det er å få varmet ørene.

Ola-Jørn Tilrem