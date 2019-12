Om NRKs dekning av Vevelstad og fraflytting i nord

Debatt

Fraflytting og mangel på arbeidskraft er kanskje den største samfunnsutfordringen Nord-Norge står overfor. Siste befolkningstall fra SSB viste at det så langt var blitt 923 færre innbyggere i Nordland i år. Samtidig øker befolkningsveksten i de fleste andre fylker. Så vår representative andel i nasjonen Norge blir også svekket. Dette er ei alvorlig utvikling som fortjener nasjonalt fokus.

Men selv om vi blir færre innbyggere i nord – betyr ikke det at de som bor her ikke trives eller får gode tjenestetilbud i sine kommuner. Faktisk er skjer det utrolig mye positivt i landsdelen. Aftenposten skrev nylig om hvordan verdiskapningen pr innbygger i Nord-Norge øker og har gått forbi Trøndelag. Det er nemlig ikke mangel på vilje til satsing og vekst, men mangel på folk som er hovedproblemet.

I et leserinnlegg i Brønnøysund Avis kritiserer Greta Karlsen NRK for å ha unnlatt å fortelle de positive sidene ved å bo i Vevelstad i en tv-reportasje fra 21 november. I innslaget intervjues ungdommer om hva slags tilbud de har i kommunen, mens ordfører Haugann sier fraflyttingen er en alvorlig situasjon.

Det presiseres også i reportasjen at ungdommene trives selv om de blir færre.

Men det er også riktig som Karlsen påpeker; Konkrete eksempler på de positive sidene ved å bo i Vevelstad trekkes ikke fram. Jeg forstår godt at det ikke er hyggelig å bli stemplet som en fraflyttingskommune i beste sendetid. Så var heller ikke det NRKs intensjon. Det var å beskrive de utfordringer som fraflytting gir for små kommuner. I et kort tv-innslag der Vevelstad omtales i et knapt minutt, er det heller ikke mulig å få med alle de aspekter som man kunne ønske.

Karlsen reagerer også på at det ikke forklares at utflytting av flyktninger er noe av årsaken til de negative befolkningstallene for 2019. Det har hun helt rett i, og det burde vært presisert i innslaget.

Vi er også fullt klar over at det skjer mye bra i Vevelstad. Vi har de siste årene laget saker om at Vevelstad er Norges minst kriminelle kommune og en kommune helt uten arbeidsledighet. Vi hadde også et særskilt fokus på Vevelstad under årets valg, og var til stede der ved flere anledninger. Ser man størrelsen på kommunen – tror jeg det ikke var noen kommuner som fikk ei bedre dekning av NRK Nordland under valget pr innbygger enn nettopp Vevelstad.

Så kommer vi kommer gjerne tilbake til Vevelstad for å lage reportasjer om både ridehallen og den nye moderne musikkbingen, som Greta Karlsen etterlyser i sitt innlegg.

Vi kan alle bli bedre til å framsnakke den fantastiske landsdelen i bor i.

God jul

Adrian Dahl Johansen,

Distriktsredaktør NRK Nordland (fungerende)