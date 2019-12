Ikke kødd med kommunen min

Vi bor på en fantastisk plass med en utrolig variert og storslått natur, selve inngangsporten til Visten/Lomsdal Nasjonalpark. I en kommune uten kriminalitet, ingen arbeidsledighet, og med tilgang til lege døgnet rundt. En stor trygghet for et sted som ikke er veifast med resten av verden hele døgnet. Og ingenting av dette klarte de få med seg, de som laget innslag om en av landets minste kommuner.

Debatt

I forbindelse med stor nedgang i folketallet i de tre nordligste fylkene ble det 21. november vist et innslag fra Vevelstad i Dagsrevyen.

Lenke: Du kan se innslaget hos NRK her.

Vevelstad er en av kommunene som er hardt rammet av fraflytting det siste året.

Noe av grunnen er at mange av de over 40 flyktningene kommunen tok i mot valgte å flytte.

Man kunne kanskje forvente at reporteren som laget innslaget fra vår lille kommune ville finne noen som kunne komme med synspunkter på hvorfor folketallet gikk så mye tilbake siste året.

Men hva fikk vi se?

Jo, to ungdommer som fortalte at her er det en butikk, frisørsalong og bilverksted.

Punktum.

(Lurer forresten på hvordan spørsmålene de fikk var vinklet)

Og det er klart, skal kvaliteten på en kommune defineres etter hvor store shoppingmulighetene er, så ligger vi dårlig an.

Men det er ikke riktig at det eneste som finnes her er en butikk, frisør og bilverksted!

Hadde de giddet å snu kameraet motsatt retning ,kunne de litt lengre sørover kanskje finne på å zoome inn den topp moderne musikkbingen - eller ta turen en kilometers vei til vår store, flotte ridehall, hvor det også finnes rom for forskjellige aktiviteter for ungdommen.

Eller fortelle om våre to flotte gjestegårder, med kaffebrenneri og utleiehytter som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Men nei, hele reportasjen skapte et inntrykk av et sted hvor det ikke var liv laga for hverken ungdom - eller andre.

Den fjerde statsmakt burde være sitt ansvar bevisst når de skal sette fokus på et så alvorlig tema som fraflytting.

Hvem ønsker å bosette seg i en kommune som i reportasjen virket øde og trist uten noe som helst å ta seg til?

Det ble nesten sånn at vi som bor og trives her, begynte å tenke at vi kanskje burde flytte fra dette håpløse stedet.

Men jeg kan minne på om det som skjer her i Vevelstad, og som ikke ble nevnt av reporteren:

Vi har mange aktive lag og foreninger som Helselag, Husflidslag, Skytterlag, Idrettslag, Pensjonistforening, for å nevne noe. Her er kor og korps, Mandagskafe, Kafe Pluss, Gladdansen og den lille kommunen kan skilte med eget spel: Vevelstadspelet som imponerer alle som har sett det.

JA, vi har mye å være stolt av her, ikke minst at vi har eget bilverksted og frisersalong!

Og vi har en svært aktiv og velfungerende Frivillighetssentral.

Det er kommuner større enn vår som ikke kan skilte med det samme.

Og i en tid hvor vi ofte hører om “kjøkkenet må tilbake på sykehjemmene” kan vi fortelle at her har det vært eget kjøkken siden sykehjemmet ble bygd i 1980.

Det samme gjelder egne bad og toaletter for beboerne på “hjemmet”.

Jeg blir både lei og forbanna over dette stadige omkvedet om små kommuner som ikke leverer gode nok tjenester.

JA, det er klart, små kommuner, også vår, har utfordringer når det gjelder arbeidsplasser og færre innbyggere gir også mindre penger i kommunekassa.

Men dette er en ønsket og villet politikk.

Det styres bevisst mot det jeg kaller “Svenske tilstander“, og som er noe helt annet enn de tilstander visse i regjeringen roper advarsler om.

De svenske tilstander jeg sikter til er fraflytting fra landsbygda og oppsamling av folk i byer og tettsteder.

Som igjen, slik jeg ser det, skaper fare for de svenske tilstander som enkelte i regjeringen advarer mot.

Det er synd at det lages et innslag i beste sendetid, på Dagsrevyen, om fraflytting, og det ikke stilles et eneste spørsmål til noen fra kommuneadministrasjonen, om for eksempel hvorfor så mange av flyktningene valgte å forlate ei bygd de egentlig trivdes i, og som mange kunne tenke seg å bli en del av.

Kanskje ville de fått som svar at mange ønsket å komme inn på videregående, men siden de var eldre enn 25 år ikke kunne få noe annet enn tilbud om nettundervisning.

Noe de syntes ble for vanskelig - forståelig nok!

Fraflyttingsproblematikken er vanskelig, men det hjelper ikke at små steder og kommuner hele tiden blir omtalt som et slags taperprosjekt som fortest mulig må bli mer robust.

For å snu den negative trenden må vi alle bli flinkere til å framsnakke hjemplassen vår.

Vi bor på en fantastisk plass med en utrolig variert og storslått natur, selve inngangsporten til Visten/Lomsdal Nasjonalpark. I en kommune uten kriminalitet, ingen arbeidsledighet, og med tilgang til lege døgnet rundt. En stor trygghet for et sted som ikke er veifast med resten av verden hele døgnet.

Og ingenting av dette klarte de få med seg, de som laget innslag om en av landets minste kommuner.

De kødda med kommunen min!





Greta Karlsen

Vevelstadværing









For ordens skyld: Greta Karlsen jobber frilans for Brønnøysunds Avis, men dette leserinnlegget er skrevet på egne vegne.