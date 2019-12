Julehilsen fra ordførerstolen

Debatt

Debatten under onsdagens styremøte i Helse Nord ga oss forhåpninger om at vi endelig skulle få en nøkkelavgjørelse som understøttet behovet for et bedre sykehustilbud på Helgeland enn dagens, og det fagmiljøene og høringsuttalelsene har pekt på hele veien – ett felles sykehus sør for Korgfjellet. Til og med Helse Nord-direktør Lars Vorland bekreftet at et stort sykehus på Helgeland ikke kan ligge nord for fjellet og antydet at en løsning med ett sykehus kunne fungert bra på Helgeland. Overraskelsen var imidlertid stor da et åpenbart flertall for ett sykehus endte opp i et enstemmig vedtak om to akuttsykehus. Dette er forslaget veldig mange fagmiljø har advart mot, og et alternativ Stortinget har sagt de ikke vil ha. Rett nok innrømmet Helse Nord gjennom sitt vedtak at det største sykehuset må ligge sør for Korgfjellet, og dermed flyttet tyngdepunktet dit flertallet av befolkninga er, men de evnet altså ikke å ta innover seg den massive støtten til modellen med ett sykehus.

Løsningen som ble vedtatt i styret onsdag gir Helgeland to akuttsykehus, med et stort DMS i Brønnøysund og et i Mosjøen, hvor også psykiatrien skal bygges opp. Dette er det desidert dyreste alternativet som har vært på bordet, og man kan spørre seg hvordan Helgelandssykehuset skal ha økonomisk bærekraft til å drifte en slik løsning. Her hadde styret en mulighet til å gå for en struktur som var godt innenfor de økonomiske rammene, samtidig som man sikret det beste tilbudet til alle helgelendinger i et 40-årsperspektiv, og ikke i 10 – 15 som Vorland nevnte i onsdagens styremøte.

I stedet ender man altså opp med å vedta ei løsning som legger opp til fortsatt framtidige kamper om funksjoner i Helgelandssykehuset. Dette er noe vi har hatt nok av. Vi vil videre. Etter så mye ufred i sykehusdebatten de siste 25 årene, fortjener vi det!

I politikken må man ofte inngå kompromisser for å få ting gjort, sånn er spillet. Men at et oppnevnt styre inngår lignende kompromisser der Helgelands befolkning blir avspist med alt annet enn et optimalt helsetilbud, er rett ut uheldig. Som vefsning i denne debatten blir man ofte beskyldt for å be for sin syke mor. Det vil jeg på det sterkeste avfeie. Vi har fått til en unik enighet om ett felles sykehus sør for Korgfjellet, nærmere bestemt Sandnessjøen og omegn. Vi er 12 kommuner som vil ha det, fagmiljøene argumenterer sterkt for det, og debatten i styremøtet i Helse Nord viste i klartekst at flertallet også er for det. Men alle vefsninger og øvrige helgelendinger skal kunne ta juleferie med visshet om at vi ikke kommer til å gi oss før siste ord er sagt i saken.

Sammen er vi sterke, og jeg er overbevist om at det også registreres på ministernivå.

Med ønske om ei fredelig jul

Berit Hundåla

Ordfører i Vefsn