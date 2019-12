Nå holder det...

Jeg foreslår at alle som satt i styret i forrige periode nå trer av og overlater plassen til andre og nye krefter i stedet for å sabotere opplysningsmøter som de kanskje kunne ha lært av.

Debatt

Jeg skal prøve å formulere meg i rolig sinnelag, men jeg er forbannet, skikkelig forbannet. Jeg tør videre å påstå at det bør vi alle være. Gjennom lengre tid har vi sett at havnesjef og spesialister i havne- og farvannsloven har vært tilsidesatt av mennesker uten forutsetninger for å gjøre dette. Det har de gjort gjentatte ganger mens de i møte med protesterende kompetanse kun har vist tegn til arroganse. Havnesjefen har de problemerklært nesten hver gang hun har uttalt seg.

Gjentatte ganger har alarmen gått rundt skjevfordelt makebytte. Utenfra har det sett ut som at en privat eiendomsaktør har kunnet truet og spilt seg til havnas kapital under trusselen om at registrene ikke ville bli realisert uten.

Jeg tør påstå at valgresultatet i Brønnøy kommune gjenspeiler befolkningens behov for en opprydning i styrer, utvalg og i administrativt handlingsrom.

Dette har etter mitt skjønn det nye havnestyret forsøkt å ta tak i ved å lytte til råd fra havnesjef og advokater. Advokatene vi her snakker om har skrevet lærebøker om havne- og farvannsloven og kan ikke avskrives som bråkmakere.

Det nye styret første gjerning har vært å oppløse en byggekomité som har vært gitt for store fullmakter ifølge lov. Denne byggekomiteen har i all hovedsak bestått av kommunens administrasjon. Uten å fornærme noen mener jeg at administrasjonens innflytelse er et stort problem satt sammen med manglende kompetanse på denne typen kompleksitet.

Oppfølgingen av byggeprosjektene er klokelig overført til et arkitektkontor med bred erfaring fra blant annet kulturbygg, skolebygg, næringsbygg og større plan- og reguleringsarbeid. Det forventes likevel kostnadskontroll og økonomisk ansvarliggjøring av Søren Nielsen AS. Gjerne med juridisk bistand.

I et møte mellom havnesjef, styrets leder, nestleder, ordfører og rådmann informeres det om mulige kritikkverdige forhold. Jeg skriver kritikkverdige forhold og registrerer at de involverte ikke blir enige om ordbruken, men det er knekkende likegyldig. Det som derimot ikke er knekkende likegyldig, er at rådmannen etter møtet går ut i avisen og snakker om korrupsjon. Dette er ikke bare klønete, men grov uforstand som setter i gang spekulasjoner og trusler om injuriesøksmål. For ikke å snakke om mulig forpurring av en eventuell etterforskning.

Dette er altså fremført av vår rådmann, juristen. Den samme rådmann og jurist som senere hever seg over en høyesterettsadvokat spesialisert på havne- og farvannsloven. Dette poengterer han i sitt brev til fylkesmannen der han ber om støtte til dette med begrunnelse i at havnesjefen tidvis gjort byggekomiteens arbeide vanskelig.

Nå skal jeg prøve å besinne meg igjen, men dette er ikke greit. Det er så lite greit at jeg med hånda på hjertet mener at det nå er på tide å gi rådmannen en timeout før han gjør seg selv og kommunen skyldig i flere mulige søksmål.

Havnesjefen har på tross av utilbørlig press holdt en rak rygg og med loven i hånd jobbet for Brønnøy havns interesser. Ære være mennesker med integritet nok til å stå imot urettmessig press over så lang tid. Vi kan ikke tillate en rådmann å uttale seg i sånne ordelag om kommunens ansatte verken til fylke eller avis. Grunnlaget for å gjøre det baserer han på uttalelser fra en byggekomité som ikke lovlig sett kan ta avgjørelser. Han som jurist bør forstå at den juridiske konflikten der kan eskalere langt over hans behov for å kontrollere havnas kapital. Ja, for det er det dette handler om, administrativ kontroll over havnekapitalen, dårlig skjult bak kostnadskontroll.

Skal det gjøres en jobb så er det å rydde i avtalene mellom havnas forrige styre, byggekomiteen og Søren Nielsen AS. Løft på hver en stein om det foreligger mistanke om eventuelle kritikkverdige forhold og lovstridige avtaler. Jeg foreslår at alle som satt i styret i forrige periode nå trer av og overlater plassen til andre og nye krefter i stedet for å sabotere opplysningsmøter som de kanskje kunne ha lært av. Det jeg leser i avisen er rett og slett skammelig oppførsel av voksne menn. Når dere avslutningsvis stiller spørsmål til høyesterettsadvokatens habilitet, viser dere bare mangel på fotfeste.

Til dere andre som er satt til å gjøre en jobb for demokratiet så er deres fordømte plikt å utføre den uten å la dere forføre av andres overbevisning. Dette gjelder ordfører, styremedlemmer og politikere generelt. Vis oss at det er tak i dere og vilje til viten. Løp ikke rådmannens ærend, men forlang at han løper deres. Administrasjonens tall og informasjon er aldri uomtvistelige fakta.

Harald Krokaa

Beskyldningene fløy under tirsdagens havnemøte Beskyldningene fløy i tirsdagens nå avlyste møte i Brønnøy havn. Påstander om å drive gamle saker videre i nytt styre, påstått inhabile advokater og hvilke ord som ble sagt i et møte for to uker siden.

Avlyser åpent møte om havna på rådhuset Havnestyrets medlemmer vedtok også å utsette den saken som skulle tas opp det som først var et havnestyremøte, og senere ble et infomøte onsdag kveld.

Rådmann og ordfører anbefaler å avlyse møter, det vil ikke havna Ordfører Eilif Trælnes og rådmann Helge Thorsen i Brønnøy mener at havnestyrets innkalling er «uryddig».

Rådmannen: - Havnesjefen har skapt dårlig arbeidsmiljø Rådmannen i Brønnøy ber fylkesmannen vurdere havnestyrets avvikling av byggekomité og beskriver forholdet mellom havna og Brønnøy kommune som "anstrengt".

Dette var tema bak lukkede dører i havnestyret: Havnesjefen: - Økonomi. Styreleder: - Alt mulig Havnesjef Sølvi Kristoffersen opplyser at havnestyret forrige tirsdag lukket en sak fordi den omhandlet havnas økonomiforvaltning. Styrelederen sier saken omhandlet "alt mulig", inkludert en advokatvurdering av havnas byggekomité.

Rådmannen kritisk til oppløst komité, nå tar han saken til kommunestyret Ifølge rådmannen mener havnas advokat at byggekomiteen fikk kontroll over for stor andel av havnekapitalen. Dette er rådmannen uenig i.