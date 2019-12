Tragisk prioritering av Helse Nord for pålagt samfunns-oppdrag

Debatt

Ad Vorlands mandat for to likeverdige sykehus.

Helse Nord med dir. Vorland er pålagt mandat for å gi 80.000 beboerne på Helgeland et best mulig møte med dagens og fremtidens prioriteringsutfordringer i helsesektoren.

Svaret hans er :

«To- sykehusmodell, to likeverdige sykehus som skal fungerende som ett sykehus, lokalisert på to steder».

To sykehus, virtuell lokalisert under samme tak, med korridor-distanse på 113km.

To små sykehus, et sentrumshospital for 26.000 beboere og et kysthospital med befolkning i en spredt bosetning, som skal driftes som to likeverdige sykehus?

Hvordan skal en likeverdighet forklares? Likeverdighet? Sentrumshospital og kysthospital?

To små sykehus er helseinstitusjoner som ikke kan gi utdannelse for egne spesialister eller for eget medisinsk fagpersonell. To sykehus som vil være helt avhengig av vikarstafetter.

Ulikheten mellom et kysthospital og et sentrumshospital vil vokse frem til sluttelig et sentrumshospital i Rana som vil tjene som fungerende Helgelandssykehus, beliggende fjernt fra 45.000 beboere på Helgeland.

Beboere som vil bruke inntil én time lenger reise til sykehus i Rana enn til et sykehus riktig lokalisert for en spredt befolkning på Helgelandskysten, på Helgelandsøyene og innland. Et sykehus som vil være lokalisert til Tovåsen, i Leirfjord kommune, og gi ambulansetider frem til sykehusbehandling, som er bedre enn beregnede nasjonale transporttider til sykehus (talldata fra tidligere presentasjoner).

Styresak 137-2019, To-sykehusmodell, ikke tidligere beskrevet i noe utviklingsplan.

Ved fremlegg av styresak 137-2019 fra AD Vorland om «To-sykehus modell» fremlegges en sykehusstruktur om to mindre lokale sykehus med akutt medisinske/akutt kirurgisk tjeneste, likeverdige sykehus som skal utfylle hverandre.

Denne modellen er knapt beskrevet i noe utviklingsplan for sykehusstruktur og følgelig vanskelig å gi noen presis beskrivelse av konsekvenser; utover at modellen ligger plassert mellom dagens sykehusstruktur/ O- alternativet og sykehusstruktur med et stort akutt helgelandssykehus for 80.000 beboere.

Direktørens omtanke til sitt forslag er:

«Det er fordeler og ulemper med alle modeller uansett hvordan vi snur og vender på det. Det gjelder å finne en modell som gir minst mulig ulempe for pasienter og ansatte.»

Rapporter som skader prosessarbeidet for Helgelandssykehuset 2025

Er holdningen i Helse Nord å søke frem til en sykehusstruktur for helgelendingene som gir minst mulig ulempe for pasienter?

Uttrykt omtanke av Vorland gir han kanskje rett etter 3-4 års nærvær til ureglementer styring av helseforetaket i Rana og av gjennomført ureglementert prosessarbeid for rapporten Helgelandssykehuset 2025.

Rapporten er villedende og dels avvikende med uvanlig vektig av kriterier til behov, mål og krav. Vurderinger og prioriteringer som sterkere ender opp mot behov og krav til næringsbygg, næringsutvikling og arbeidsplasser, og mindre vekting og føringer for pasientenes avhengighet til sykehusstruktur og sykehuslokalisering.

Sammen med ressursgruppas rapport, som skulle bidra med helsefaglig råd, fremkommer uheldige, uklare vektinger til strukturvurderinger og lokaliseringsdebatt og et fravær av helsefaglig råd.

U-verdig og U-tilstrekkelig helsehjelpmed 2-delt sykehusløsning.

En visjon om «2-delt sykehusløsning for Helgeland», vil være den dyreste sykehusmodell for Helgeland, vil bidra til den svakeste medisinskfaglige omsorg og behandling for pasienter; og samtidig være den sterkeste miljøbelastende sykehusløsningen for beboerne på Helgeland.

Det vil kreves flere spesialister for et svekket befolkningsgrunnlag og fordobling av teknologisk utstyrspark for 2 mindre sykehus og for 2 DMS (distriktsmedisinske senter).Forverret miljøbelastning og tidstap ved kryssende syketransporter mellom lokalsykehusene og for sekundærtransporter til sterkere fagkompetanse i Bodø og i Trondheim.

Alternativ til dette senario vil være spart totaløkonomi ved avstander, transporter, tid og pasient- helse, ved reise til Stort Akuttsykehus på Tovåsen; den korteste reiseavstand til sykehusbehandling for 80.000 helgelendinger.

Helgelandssykehuset på Tovåsen

Med stort akuttsykehus på Tovåsen vil det være tilstrekkelig med et DMS i Rana og et DMS i Brønnøysund.

Stort akuttsykehus på Tovåsen vil være nærsykehus for en region Helgeland, mellom Innland og Helgelandskysten. En region bestående av to byer og tre tettsteder med en befolkningstilhørighet på 29.404 beboere, bosatt i Mosjøen, Sandnessjøen, Leirfjord, lærestedet Nesna og på Hemnes med reisetid innen < 35 min til helseinstitusjonen på Tovåsen.

61.973 beboere, 83 prosent av helgelendingene, vil rekke sykehuset på Tovåsen innen < 60min; innen The Golden Hour.

Ambulansetider for helgelendingene til Helgelandssykehuset, vil være bedre enn nasjonalt registrerte ambulansetider til sykehusbehandling (tall som er vist og publisert tidligere).

Regionen Helgeland vil være et bolig-, arbeids-, og markedsregion med øket økonomisk aktivitet ved multiplikatoreffekt og agglomerasjonseffekt.

Helgelandssykehuset vil for regionen bli en sentral arbeidsplass for 1.500 – 2.000 ansatte, og følgelig påvirke en trafikal endret infrastruktur for flytrafikk (fra Mosjøen og Sandnessjøen), togforbindelser (tilknyttet Nordlandsbanen ca. 9 min fra Tovåsen), kysttrafikk (kai for ambulansebåt og ferje ved Levang, lokalisert 5 min fra Tovåsen og kai for ambulansebåt ved Leira, 3 min. fra sykehuset på Tovåsen) og pendlende rutetrafikk mellom byer og tettsteder.

Et stort Helgelandssykehus mellom innlandsregionen og kyst, vil ha en magneteffekt for rekruttering til robust fagmiljø og være stabilisering for helsepersonell og sykehusansatte.

Familier med barn vil kunne velge sine hjem i trivelige bo- og miljøområder, spredt i naturskjønne områder mellom innlandskultur og kystkultur.

Urbane naturområder, fri for miljøforurensende lokasjoner, vil i like høy grad være rekrutterende og stabiliserende for helsepersonell, som selve arbeidsvilkårene vil være ved kompetanssterkt stort akutt Helgelandssykehus på Tovåsen.

Spesialister innen helse søker mot tunge fagmiljøer der de kan få utviklet sin kompetanse og sine interesser. Kampen om kompetanse handler om å gjøre Helgeland mest mulig attraktiv sammenlignet med andre deler av landet.

Eneste vilkår for sykehus på Helgeland, er at det planlegges og bygges et Stort Akutt Helgelandssykehus for 80.000 helgelendinger, sentralt og riktig lokalisert for beboerne på Helgeland.

Alternativ vil bli at Region Helgeland får 4 DMS , lokalisert til Brønnøysund, Rana, Mosjøen og Sandnessjøen; med vikarstafett for ca.15 medisinske og kirurgiske spesialister fra Bodø, Tromsø og Trondheim. Mo i Rana vil over tid kunne drifte et ortopedisk sykehus.

Næringsliv og organisering av Regionen Helgeland og Sør Helgeland.

En ikke sertifisert To-sykehusmodell for Helgeland, vil bidra til svekket spesialisthelsetjeneste for 80.000 helgelendinger. Dette er uttrykt fra 12 ordførere på Helgeland, 14 kommuneoverleger og 148 leger med brev til Helse Nord- direktør.

Næringslivsutvikling for Regionen Helgeland og Sør Helgeland, skrevet i innlegg «Fremtiden Helgeland» av Bjørnar Olaisen, beskriver en havbruksnæring på Helgeland i strålende forfatning, desentralisert, med innovative, kapitalsterke bedrifter, som er kompetansebyggende og i sterk utvikling i Sømna, Brønnøysund, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Sandnessjøen, Nesna, Lovund og Kvarøy.

Eksportverdien av laks som produseres på Helgeland vil i 2019 passere eksportverdien av samlende kraftbasert prosessindustri fra Rana og Vefsn. Havbruksnæringen i Lurøy bidrar med like høy eksportverdi som prosessindustrien i Rana, hver med 8 prosent av eksporten fra Nordland.

Utviklingen av prosessindustrien i Rana, inklusiv 100 bedrifter i Mo Industripark, er viktig for Rana og like viktig for Helgeland. Det glemmes imidlertid lett at det er nesten like betydelig verdiskapning ved prosessindustrien i Mosjøen.

Fremskreven eksportutvikling på Helgeland ut fra trenden de siste 10 år, vil verdien for havbruk over de neste 10 år være mer enn dobbelt så stor som verdien fra prosessindustrien i Vefsn og Rana til sammen.

Det vil si at det årlig vil produseres laks til en eksportverdi av 20 milliarder bare på Helgeland.Havbruksnæringen vil fortsette den svært positive utviklingen langs Helgelandskysten. Kompetansebygging vil fortsette i næringen der gründernes kompetanse fra fiskeryrket erstattes med spisskompetanse innen en rekke fagområder: Biologi, fiskehelse, IT, havbruksteknologi, økonomi og på mange andre områder.

Virksomheten vil vokse på Helgelandskysten og skape livskraftige småsteder, styrke byene og kommunene i regionen Helgeland.

Ambulansetid fra Sør Helgeland og fra øyriket av Helgelandskysten.

For Helgeland vil det være et sterkt behov for stort akutt Helgelandssykehus, sentralt beliggende for 80.000 beboere fra Nord Helgeland, Helgelandsregionen og Sør-Helgeland med Innland, kyst og øyriket.

17.290 beboere fra Sør Helgeland og Øyriket av Helgeland, 23% av befolkningen på Helgeland, fra - Sømna, Brønnøysund, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna og Lurøy/Lovund-, vil med vekslende bil- og båtambulanse ha en gjennomsnittlig transporttid til sykehusbehandling i Rana på 2 timer,34 min.

Ambulansereisen til sykehus på Tovåsen vil være nærmere 1 time kortere. Nærmere 30.000 helgelendinger, 40 prosent av beboerne på Helgeland med de lengste reisene til sykehusbehandling, vi ha ca. 1 time lenger transport til Rana enn til sykehus på Tovåsen.

26.000 beboere i Rana vil rekke sykehusbehandling på Tovåsen innen 1 time; tilsvarende nasjonale transporttider for 2,35 mill. nordmenn, 47% av den norske befolkning som søker sykehusbehandling.

Hvem tar ansvaret for pasientenes liv og helse ved feil lokalisering av et Stort Akutt Helgelandssykehus på Helgeland.

Hvem står for ansvaret for helserisiko og tap av liv blant 30.000 mennesker, 40 prosent av beboerne på Helgeland som må overleve en ambulansetransporter på mer enn > 2 timer, med transportbytte mellom bil og båt for å rekke sykehusbehandling i Rana, når liv kunne vært spart med 1 time kortere syketransport til fagsterkt Stort Akutt Helgelandssykehus på Tovåsen.

Lufttransport utgjør i Norge bare 2 % av all syketransport til sykehus og regnes derfor mer som en støttefunksjon til prehospital tjeneste.

Hvem vil ta ansvaret for pasientenes liv og helse ved to sykehus-modell for Helgeland.

Tosykehusmodell er knapt beskrevet i utviklingsplan og følgelig vanskelig å være presis i beskrivelse av konsekvenser, utover at denne modell ligger et sted mellom dagens sykehusstruktur / O- alternativet og sykehusstruktur med felles stort akuttsykehus.

Pasienters behov for geografisk nære, trygge, kompetente og gode helsetjenester, kan ofte stå i motsetningsforhold til behovet for fagsterk kompetanse og høyspesialiserte funksjoner og behandlingstilbud.

Derfor kan sykehus med svekket befolkningstilhørighet slite med svekket medisinsk faglig rekruttering og tape på trygg bemanning for vaktbærende akuttkirurgi og akuttmedisin.

Denne uheldige kompleksiteten kan medføre at medisinsk faglige svake sykehus blir en - felle- for den nødsituasjonen pasienten befinner seg i.

Pasienten mister sitt liv eller del av sitt liv ved ikke å komme under riktig behandling i tide. Helgeland vil pga. svekket fagkompetanse, sluttelig ha et- eller to B-sykehus som vil være avhengig av vikarstafetter for å opprettholde en nødplan, som Stortinget har pålagt Regjeringen, for medisinske funksjoner og akutt nødkirurgi om sikkerhet for pasienten i tilstrekkelig grad er ivaretatt.

Harald Nyberg