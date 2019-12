Dette ville styrelederen si på det avlyste møtet

Debatt

Hei!

Velkommen til åpent møte vedrørende saksbehandling, juss, eiendomsforhold, havnekasse osv.

Som dere sikkert har fått med dere har det vært noe støy mellom havn og administrasjon som har toppet seg de seneste dagene.

Etter noen perioder i havnestyret har vi opp gjennom årene hatt til dels store utfordringer med å forstå at havnestyret må følge havne- og farvannsloven.

I flere tilfeller tør en vel påstå at vedtak vedrørende havnekassen/havneeiendommer er ulovlige.

Fra havna sin side er det nå satt i gang et arbeide for å ha en gjennomgang av disse forhold.

Havnestyret er valgt av kommunestyret for å ivareta havnas interesser på alle felt.

Dette på beste vis for Brønnøys skattebetalere. For å få til dette må vi har forståelse for den jobben vi gjør, at saksgangen blir korrekt og at vi har en god dialog mellom mellom administrasjon/politisk ledelse og Brønnøy havn. Dette prøvde vi på møtet mellom ordfører, kommunaldirektør og havnas folk den 2. desember.

Dessverre ble behandlingen av denne interne informasjonen noe uryddig håndtert slik at vi fikk et annet fokus enn det som var meningen. Bevisst eller ubevisst, kan en spørre seg.

Jeg kan på denne talerstol si at ingen i møtet den 2. desember sa ordene: kameraderi, kjøpt og betalt eller korrupt. Kun fremleggelse av objektiv info om uheldige disposisjoner og saksgang.

Fremover vil vi nå ha fokus på havnedrift, bygging av havnebygg og renovering av kai. Vi er så heldige å ha med oss høyesterettsadvokat Brynjar Østgård som vil gå gjennom riktig saksgang, eiendomsforhold og hva man kan gjøre og ikke kan gjøre. Dette slik at administrasjon, politikere og havn har en felles forståelse for hvordan man går frem i enkeltsaker på en ryddig og god måte.

Først da kan vi få ro i forholdet til havn og administrasjon. Det vil selvfølgelig bli lov å stille spørsmål underveis. Ikke hver dag vi har en fagmann til stede som kan gi oss de juridisk rette svarene.



Leif Morten Slotvik,

styreleder i Brønnøy havn KF.





Dette er en innledning Leif Morten Slotvik ønsket å holde på det åpne møtet om havna som var planlagt tirsdag kveld. Møtet ble avlyst av havnestyret. Innledningen gjengis som debattinnlegg. Red.