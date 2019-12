Tilsvar til Margunn Ebbesen

Debatt

Jeg ser du gir oss kritikere refs. Vi ser ikke hele bildet, skriver kun negative ting og så videre.

Nå forsøkte jeg også å berømme deg for å være lojal og konsekvent støtte til den blåblå regjeringen. Men holder på min rett til å påpeke andre løsninger.

Jeg orker ikke å gjenta for mye av det jeg skrev, kun svarer på din motinnlegg. Dette til tross for du hevder at jeg ikke får med ting eller hendelser. Jeg vil fortsatt påberope meg retten til å motsi både deg og den blåblå regjerings styresett.

Vei først. Samferdsel er jobb nr. 1. Der er jeg og flere høyrefolk jeg kjenner enige. Nå kjører jeg bil både her til lands og mye i Sverige.

Så jeg har fått meg med at det er bygd store parseller med god standard. På seg selv kjenner man andre, ettersom du ikke fikk med at min kritikk gikk på en bomstasjon hvor vi ikke vet når veien kommer, heller ikke om pengene blir brukt til å nedbetale veien eller de faller ned i et svart hull og kan brukes hvor som helst.

Jeg klagde ikke på bomstasjonene som står på ferdigstilt vei. De betaler jeg selvfølgelig. Om ikke med glede, nja, betaler de.

Bare det å berøre temaet bompenger kan være risikabelt for oss med meninger. Vi kan uforvarende tråkke på liktåa til Frp. Nå er vel manns minne ca. tre uker. Men jeg synes tydelig å erindre at sjefforhandlerne i de fire regjeringspartiene satt og forhandla i fire uker, midt under valgkampen om, ja nettopp, bompenger For oss utenforstående så det ut som de spilte monopol om statsbudsjettpenger slik at alle fikk et fikenblad som det sto seier på skrevet med gullpenn. Nå var det vel egentlig ikke velgernes ve og vel det gjaldt. Snarere var det at de dukka opp bompengepartier i en rekke byer. De spiste seg fortere inn Høyres og Frp's velgermasse enn mus greier å angripe en gulost fem meter fra bolet deres.

Du fremhever at regjeringa har satt en milliard i veibudsjett i Nordland. Godt jobba for oss veifarende. For å fortelle hvor mye penger det er vil jeg sette det i perspektiv. Én milliard er ca. 73 % av estimerte kostnader til Stortingsgarasjen og 10 %, jeg gjentar med bokstaver ti prosent, av Solberg-regjeringens generøse bidrag til oppbygginga av Syria. Til glede ikke minst for Frp's medlemmer.

Du nevner at jeg ikke har fått meg 70 nye arbeidsplasser på Mo. Til erstatning for dem som forsvant. Det betyr at tapet ble erstatta med 64 % av NRK-plassene. De andre offentlige arbeidsplassene forsvant i taushet. Nei, jeg tror Bob Dylan skal få sitte i mitt indre øre med sitt munnspill og sin kassegitar syngende på sin første hit enda. Tydelig er du skuffet over jeg ikke nevner laksekonsesjonene. Ærlig talt, hvis ikke laksekonsesjonene hadde funnet veien til Toft med sitt kreative, dyktige og framtidsretta miljø der. Da hadde det virkelig grunn å stille spørsmål til den blåblå regjeringa og din innsats.

Når det gjelder debatten angående nedlegginga av Nesna. Jeg nevnte at Trine Skei Grande satte sin politiske tyngde inn til fordel for Namsos i en artikkel i Namdalsavisa. Da ble nedleggelse i Namsos studiested skutt ned.

Når det gjelder Universitetet i Tromsøs interesse for samarbeid viser jeg til to artikler. Én laget av en professor med Universitetet i Bergen som viste at Nesna kunne bestå som frittstående høgskole eventuelt med et løsere samarbeid med Tromsø. I en artikkel av Sigurd Allern nevner han mail som er sendt angående Nesnas situasjon. Nå er Sigurd Allern en stor kapasitet, selv om ikke Høyre liker ham spesielt godt, rød som han er og tidligere redaktør av Klassekampen. Han er vel enda aktiv ved Universitetet i Oslo, Instituttene for samfunnsforskning, politikk og journalistikk. Han er og Norges første professor i journalistikk. Artikkelsamlinga til hans professorat er utgitt i bokform, og heter betegnende nok «Flokkdyr på Løvebakken. Om makt og mediemakt». Interessant lesing for oss liker å vite hvordan maktspillet funger, så vel som forsvar som angrep.

Til slutt vil jeg vise til en artikkel fra lektor Morten Mediå i Nordnorsk debatt, hvor han belyser nedleggelsen. Avtaler som ikke var verdt papiret de var skrevne på, ei heller kulepenn. Den eneste grunn til at Nesna måtte nedlegges:

* Universitet Nord Campus Bodø har dårlig økonomi

* Trengte å styrke seg faglig

* Trengte flere studenter

Dermed sto Nesna lagelig for hogg. Nesna er nedlagt, men spillet og maktanvendelsen er som skapt for masteroppgaver for studiene samfunnsvitenskap, politikk og journalistikk i lang tid framover.

3 spørsmål griner imot hvis man skulle: Hvem påvirket, hva ble sagt og hvorfor sto det tre seter på Nordlandsbenken (To fra Høyre og ett fra Frp) den dagen avgjørelsen falt. Man får de politikere man fortjener.

Ferdig snakket.

For øvrig var det tre leserinnlegg den 15.11.19 i BA som tar opp temaet på en forbilledlig måte.

Du sier det viktigste for deg var å sikre det skal være et desentralisert tilbud. Hvorfor kjempet du ikke for tilbudet vi hadde. Ifølge Iselin Nybø (sagt i Debatten) at et slikt tilbud skal etableres på Mo i løpet av tre år. Nå har rektor sendt ei pressemelding at det skal opprettes i løpet av 2020. Vi år håpe at de får økonomi og nok doktorkandidater slik at de ikke mister sin universitetsstatus. For øvrig har regjeringa på landsbasis 60 millioner for formålet.

Så til registrene. At regjeringa bevilger penger til både registrene og desentralisert studier etter nysaldert budsjett 2019 tar jeg til etterretning (uansett hva du sier) at jeg på riktig jorde. For øvrig skal du ha ros for du har satt geoparkene på kartet, så vel som økonomi til dem.

Du sier at Senterpartiet og Ap vil føre til opphoping av kapital i Oslo. Først forsto jeg ikke hva du mente, men jeg tror du får rett. Det lekket fra statsbudsjettet før valget tettere enn løvetann en fin maidag. En nyhet ble holdt tett om fordi den ville ha ført enda dårligere omtale og valgresultat. Newer change a winning team, het det før Manchester United. I alle år har de kommunale kemnerkontorene vært gode byråkrater. Her kunne Jørgen hattemaker og kong Salomo ordne sin skatt, fikk hjelp til det. Var de fornøyde hjalp de ansatte ikke snauere enn de hjalp til og sette opp klage. Nå heter det ikke lenger smått er godt. Nå skal de sentraliseres og gjøres strømlinjeformet. Med andre ord bygges om til å suge kapital til sentrale strøk. De vil rett og slett fungere som pumpestasjoner i et nytt omvendt kloakkanlegg. Nu nærmer vi oss drømmen de blåblå om sentralisere kapital og vekst til indre Østland. Så kan de dele ut midler etter de rådende blå økonomers råd. De sentrale strøk får mest, bygda og distriktene nådegaver og de nederst ved bordet nådesmuler. Da vil dine spådommer om Sp og Ap bli sanne ettersom de ikke har lovt skattelette i hytt og vær. Fredag den 13. både dato og for de lokale skattekontorene selv om over 200 ordførere protesterte. Jeg skal ikke være giftig og nevne offentlige arbeidsplasser.

Dagsrevyen har hatt innslag som viser at skattelette her nord ikke betyr så mye. Samferdsel, infrastruktur, utdannelse, helsetjenester med andre ord. Trygghet for seg og sin familie er nøkkelord for flere barn. Erna Solberg hadde et ønske om det i nyttårstalen om flere barn. Det har i hvert fall ikke blitt tryggere i helsetjenesten, tilbud til fødende eller ambulansetjenester. Så da kan man trygt si at nyttårstalen fra regjeringa inneholdt to gode ønsker om flere barn og godt nytt år.

Når det gjelder bosetting av flyktninger. Hvilken kommune vil gjøre det når finansministeren og eldreministeren sier «ikke gjør det». Politikere er blitt forsiktige. Vel vitende om at de kan bli svarteper og sittende med skjegget i postkassa.

Monica Mæland sier vi må få politikere som tør ta tøffe valg. Vet jeg er enig med henne, men der slutter antagelig enigheten. For jeg sier og at vi må bli tøffe som velgere. Velgere som sier til maktpartiene i dag «På stedet hvil, hvil.» Til Støre, Tajik og Barth Eide et co. kunne de jo si: Hvis dere vil ha våre stemmer i favn, må dere føre en politikk til glede og gagn, og ikke til sut og savn, for oss som ga partiets sitt navn. Vi trenger politikere som tør si og arbeide for at hele Norge skal tas i bruk. Vi må få politikere som tør granske om EØS-avtalen er god nok til å tjene Norge. Vi må tørre å stemme på politikere som sier Norge skal bygges, ikke selges. Vi må stemme fram politikere som sier fisken tilhører kysten og synergien av den må bli på kysten. Ikke sånn som nu at fisken blir flydd til Kina for å bearbeides. Så bra, for da kan kinesisk pelsdyrnæring tjene på avfallet. Ferdigprodukter får jo flyfrakt hit. Resten landes jo stort sett i Nord-Tyskland. Vi kan nevne elektrisk energi osv.

For meg er det ikke så viktig hva du sier jeg ikke får med meg. For meg er det viktig at en velger tør stemme på hva som er velgerens mening om hva som er rett.

For Høyre og Frp vil prate seg varm; Det går ikke med den politikken 2021 det, kommunister og sosialister. Vi har enda mange trygdemisbrukere. At jeg har nevnt Venstre og KrF har sin enkle forklaring; i at de bega seg på Ernas ord på ei ferd de trodde ble noe à la Brudeferden i Hardanger. Oppdaga for seint at de havna i motvind og motstrøm på et støvelhav som heter «under sperregrensen». Ror for livet for unngå bakevja eller hva verre er, sitte fast eller bli kasta opp på det stygge skjæret som heter «historiens skraphaug».

Beklager, Margunn. Jeg kan ikke love deg å slutte å skrive i avisa. Selv om du mener jeg ikke får med meg de positive sidene ved Regjeringa Solberg. Dertil er jeg for uenig i politikken

– Skattelette for de rikeste

– Sentralisering

– Salg og oppsplitting av norske virksomheter

– Sanering og demontering av den norske velferdsstaten.

– Systematisk inndraging av verdier fra distriktene (rettigheter)

Å sånn går nu dagan til valg 2021.

Margunn, har du noen gang ligget ei varm sommernatt (av og til er de her) og får ikke sove. Og ei enslig mygg svirre rundt og du tør ikke åpne vinduet for da vil mange, mange mygg komme inn. Men i dette tilfellet heter den enslige myggen

Wilhelm Strindberg