Nei Vorland, Vefsn har absolutt ikke fått det vi har pekt på

Debatt

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, uttalte denne uka til NRK at Vefsn har fått det vi har pekt på i sykehussaken – et sykehus i Sandnessjøen. Her ser jeg meg nødt til å arrestere direktøren. Enten har han ikke lest seg godt nok opp i saken, ellers så velger han å være selektiv i sin framstilling av fakta. Vefsn, i likhet med 11 andre kommuner på Helgeland, har hele veien uselvisk pekt på ett felles sykehus lokalisert sør for Korgfjellet. I den historiske overenskomsten mellom de 12 kommunene har vi klart å enes om at vi ønsker den løsningen som gir absolutt alle innbyggerne i regionen det beste sykehustilbudet. Vi har også pekt sagt at sykehuset bør lokaliseres i området rundt Tovåsen og at ei lokalisering i Holandsvika er også noe alle 12 kommunene støtter. Dette ble også presisert på styreseminaret til Helse Nord 5.12, hvor også Vorland var til stede.

Det framstår for meg derfor veldig underlig at en rutinert helsebyråkrat som Lars Vorland velger å tillegge Vefsn ei mening vi aldri har hatt. Når har det vært signalisert fra Vefsn at vi ønsker en modell med to sykehus? Når har vi stått på barrikadene og sagt at vi ønsker å bygge opp sykehus i Rana og Sandnessjøen på bekostning av en lokalisering i Vefsn? Svaret er aldri, og det tipper jeg også at Lars Vorland er klar over. Hvorfor han velger å ordlegge seg som han gjør, kan man jo bare spekulere i, men det er mange argumenter i denne saken som kan tyde på at bekvemmelighetshensyn alt for ofte ligger til grunn.

Skal Lars Vorland ta med seg noe fra ei samstemt gruppe kommuner sør for Korgfjellet, inn i styremøtet den 18. desember bør det være følgende: Vi jobber for den beste løsningen for alle innbyggerne på Helgeland, ett sykehus sentralt plassert i regionen. Og siden Vorland selv uttalte til NRK under framleggingen av sin innstilling at Rana aldri kan være aktuell som plassering for ett felles sykehus, bør konklusjonen være innlysende.

Og la det være klinkende klart – skulle noen mot formodning klare å presse fram ei to-sykehusløsning på Helgeland, vil vi i Vefsn aldri godta å stå uten et lokalt sykehustilbud. Da kommer det et unisont folkekrav fra hele befolkningen på indre Helgeland om et stort DMS lagt til Mosjøen. Nå virker det imidlertid søkt at Vorland skal få gjennomslag for sin innstilling om to sykehus på Helgeland. Ei enstemmig stortingsgruppe i mitt eget parti har vært glassklare på at dette er ei løsning ingen vil ha, og helsepolitisk talsperson, Åshild Bruun-Gundersen sin kommentar til NRK i saken er det bare å stille seg hundre prosent bak: «Jeg mener at det er et direkte useriøst forslag. Et helt tilsvarende forslag ble diskutert og debattert i Stortinget 26. november i år og ble nedstemt.»

Sykehussaken på Helgeland er alt for viktig til at byråkrater og politikere skal være noe annet enn seriøse. For å sitere salige Erik Bye: «Politikerne er ikke våre herrer, dere er folkets tjenere». Det bør kanskje alle ha med seg i denne betente saken. Det gjelder forøvrig ikke bare politikerne! Det gjelder også byråkratene.

Bjørn Larsen

Fremskrittspartiet