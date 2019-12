Black Friday mellom Berlin og Auschwitz

Debatt

Siste fredagen i november har fått eit nytt namn. Black Friday. Den store handledagen der dei store kjedene kan selge sine produkt til spottpris og dei små må selge med tap for å henge med. Vi har dagen bak oss no. Eg veit ikkje om vi har det betre i dag enn vi hadde det før denne dagen med alle sine tilbod kom.

I år gjekk eg glipp av dei gode tilboda i Brønnøysund fordi brukte eg den svarte fredagen til å reise med tog mellom Berlin og Auschwitz. På vegen mellom hotellet og Berlin Haupbahnhof fekk vi høyre at det skulle vere ein stor demonstrasjon i sentrum av millionbyen i dag. Ikkje ein demonstrasjon for eller mot shopping, men ein demonstrasjon for miljøet og den skremmande klimasituasjonen som verda er inne i. Over 50 000 menneske var påmeldt til demonstrasjonen. "Vi må gjere noko drastisk før verda går under" sa den unge drosjesjåføren som køyrde oss. " Er det også ei markering mot presset til å handle stadig meir, som Black Friday legg opp til?" spurte eg. " Det kan vel hende", svarte han. "I allefall viser denne dagen at vi er under press frå fleire kantar".

Svaret hans vart sittande i meg lenge. På den eine sida ropar dei: "Kom og kjøp! Her er det så billig at du har ikkje råd til å la vere!" Frå den andre sida høyrer vi:" Vi kan ikkje fortsette å leve som før. Kloden er i ferd med å bli øydelagt."

På veg til Auschwitz, dette djupe, svarte holet i vår politiske og kulturelle historie, tenkte eg: Det er håp når 50 000 menneske, i Berlin av alle stader, demonstrerer for framtida til kloden vår midt på den svarte fredagen.

Even Borch