Har vi ikke levert? Nå snakker vi om fakta

Debatt

I 2006 har akuttfunksjonen ved HS avd. Mosjøen blitt nedlagt tross for nærhet til smelteverket Alcoa. Det kirurgiske miljøet i Mosjøen fikk i etterkant av dette oppdrag å bygge opp en dagkirurgisk plattform. 13 år senere står vi med velorganiserte, pasientorienterte og kvalitetsrettede spesialisthelsetjenester. Medarbeidere og befolkning reiste seg opp og leverte.

Uten tvil er ortopedien en viktig del av Helgelandssykehusets funksjoner. Uten tvil er kreftkirurgien og fokus på å etablere nye spesialiteten viktig. Men HS avd. Mosjøen etablerte minst like viktige funksjoner som har blitt bygget opp i 10 år. Men ja, vi er bare et lite sykehus og kan godt nedlegges igjen – ingen kommer til å legge merke til dette, eller?

Vi ønsker å framheve 2 funksjoner:

Plastikk-kirurgi: Funksjonen har blitt møysommelig og målrettet bygget opp i siste 10 år. Pr. i dag er plastikk-kirurgien i Mosjøen det største sentret innen postbariatrisk kirurgi i hele Helse Nord. En studie fullført i 2016 (1) viser at der utføres flere operasjoner innen buk/bryst/overarmplastikk i Mosjøen enn i Tromsø. Studien viser at Mosjøen utfører godt over 100 flere slike inngrep enn UNN i den den samme femårsperioden. Når det gjelder rekonstruksjoner i ansikt viser tall fra 2011-2015 at Mosjøen utfører godt over dobbelt så mange inngrep som hele UNN; Tromsø, Harstad og Narvik til sammen (1). Tallene er presentert flere ganger både i Norge og skandinaviske land. Uten HS avd. Mosjøen klarer man ikke å overholde ventelister i Helse Nord. Miljøet er lite, men stabilt, veldig motivert og ekstremt effektivt. Samarbeidet mellom HS og UNN er et eksempel på en lang, men vellykket prosess. Plastikk-kirurgi er et premiss for en velfungerende traumekompetanse innad i helseforetaket, og viktige støttespillere spesielt for ortopedisk avdeling. Med den årlige økningen av både hudcancer og brystcancer blir den plastikkirurgiske kapasiteten i Mosjøen et absolutt premiss for at Helse Nord skal klare å behandle sine plastikkirurgiske pasienter. Dette nettverket kan ikke lett flyttes fra et sykehus til en annen plass.





Urologi: Funksjonen har blitt bygget opp innen 10 år likesom ortopedi. Prosessen har ikke vært enkel, men HS har investert i ny medisinteknikk. Eksempler på oppbygging er etablering av ESWL 2015, fleksibel cystoskopi i 2016, Holmiumlaser for steinbehandling i 2018, ny ultralyd 2019, fleksibel URS i 2019. Seksjonen er en liten, men sterk partner innen Helse Nord. Vi leverer en tredjedel del av pasientene til sentraliserte kreftoperasjoner til UNN og har et veletablert samarbeid med NLSH. Urologi i Mosjøen styrer 5 typer pakkeforløp innen urologisk kreft og har en andel av 41 % av alle pakkeforløpene i Helgelandssykehus. Dette krever logistikk og planlegging. Vi følger svært kreftsyke pasienter. Det utføres et betraktelig antall polikliniske urologiske konsultasjoner: 2017> 2880; 2018 > 3725; 2019 > 3570 dd. Blærekreftoperasjoner utføres 58-60/år (2018 og 2019) (2). Alle slike pasienter blir fulgt opp eller får adjutant behandling på HS. Seksjonen har 2 utdannete uroterapeuter. 63 akutte operasjoner fra alle 3 enheter i 2019 kommer i tillegg. Vi utdanner egne LIS, og med en økende andel av eldende befolkning og kreftdiagnoser så trenger landet motiverte unge urologer. Vi trenger tverrfaglighet og andre spesialiteter trenger urologisk kompetanse i økende grad.

Vi har levert og er stolte av å håndtere så mange pasienter for HS både innen plastikk-kirurgi og urologi. Men disse 2 miljøer har vokst i en delvis krevende prosess og det er ikke bare å rive spesialister fra hverandre. Vi kan ikke levere like gode tjeneste i en splittet sykehusmiljø. Derfor står vi for ETT sykehus i Mosjøen omegn eller SS omegn.

Men ja, vi er bare et lite sykehus og kan lett nedlegges?





Ramona Nofal / spesialist for urologi / fagansvarlig overlege innen urologi

O.A.F. Østerud / konst. overlege plastikk og rekonstruktiv kirurgi

På vegne av kirurgisk avdeling ved HS avd Mosjøen og alle våre pasienter





Referanser:

(1) Kan Norges 3. minste sykehus bidra til å avlaste behovet for plastikk kirurgi?

O.A.F. Østerud, G. Birkeland, L. De Weerd

(2) Virksomhetsdata DIPS