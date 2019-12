Åpent Leserbrev til adm. dir. Lars Vorland, styret i Helse-Nord og til helseminister Høie. 

Debatt

Undertegnede fastleger støtter styret for Helgelandssykehusets vedtak om ETT Sykehus på Helgeland sentralt plassert i Sandnessjøen og omegn (dvs innen en radius på 20 minutter fra Sandnessjøen sentrum).

Vi støtter derfor også de 12 ordførerne og 14 kommuneoverlegene som også går inn for denne løsningen.

Begrunnelse for ETT sykehus:

1. Legeforeningen advarer sterkt mot akuttsykehus med delte akuttfunksjoner da det å skille medisinsk og kirurgisk akuttberedskap utgjør en stor pasientrisiko. Stor fordel også at de øvrige fagmiljøene/spesialitetene er under samme tak Vi anbefaler derfor ett stort akuttsykehus for Helgeland.

2. Større volum på operative inngrep og prosedyrer gir mengdetrening som gir pasientene større trygghet når de skal velge sykehus.

3. I en region med fallende folketall og barnefødsler er det lite fornuftig å splitte aktiviteten på to sykehus. Det vil være mere fremtidsrettet å bygge ETT nytt og moderne sykehus i stedet for å flikke på gamle bygg.

4. Driftsmessig vil det være store fordeler med ETT sykehus versus to, både grunnet reduksjon fra to til ett vaktlag i vaktbærende disipliner og fordi man da kan drifte ett sykehus i stedet for to.

5. Med ETT stort akuttsykehus vil det være behov for å rekruttere langt færre spesialister i en bransje der rekruttering byr på utfordringer.

Begrunnelse for lokalisering:

1. Ett stort akuttsykehus med fullverdige akuttfunksjoner må plasseres sentralt på Helgeland for å kunne gi et forsvarlig og mest mulig likeverdig akuttilbud til alle på Helgeland. Dette er spesielt viktig for Sør-Helgeland som allerede har en lang og krevende reisevei til sitt lokale sykehus.

2. 18 000 helgelendinger har båt og helikopter som primærtransport når det haster som mest, og nærmere 8 000 av disse er uten landfast forbindelse. Det er derfor viktig at det store akuttsykehuset plasseres slik at det gir den beste regularitet for helikopter og er lett tilgjengelig for ambulansebåt.

3. Samlet folketall sør for Korgfjellet taler også for plassering av sykehuset i denne regionen.

4. Det samlede fagmiljøet i Sandnessjøen og Mosjøen er størst på Helgeland og et nytt sykehus i dette området vil rekruttere både fra Mosjøen og Sandnessjøen.

5. Redusert behov for etablering av følgetjeneste for gravide fordi langt flere kommuner får en reisevei som ikke krever rutinemessig jordmorfølge.

6. Ved å lokalisere ETT sykehus sentralt på Helgeland kan man nøye seg med to DMS lokalisert til Mo og Brønnøysund. Man vil da spare bygging og drift av DMS både i Sandnessjøen og Mosjøen, og kan i stedet utvikle et «super-DMS» på Mo dimensjonert og bemannet for å behandle de kronikerne som ikke trenger sykehusinnleggelse jfr Alta-modellen.

7. De fleste farlige arbeidsplassene på Helgeland er relatert til kystbaserte næringer og landbruk.

8. Luftforurensning som kan føre til betydelig helseproblemer for utsatte grupper som astmatikere, personer med lungesykdommer, hjerte-karsykdommer, eldre og barn og klimaavtrykk taler også for lokalisering utenfor forurenset industriområde.

9. Toven ligger i umiddelbar nærhet til jernbanelinjen, kun få minutter med bil/buss/drosje til et fremtidig sykehus .

10. Forøvrig mener vi ut fra et samfunnsmessig synspunkt at Sandnessjøen og Mosjøen området trenger de arbeidsplassene et nytt sykehus vil skape, spesielt med tanke på at Rana forventer ny batterifabrikk med 2500 arbeidsplasser og ny storflyplass som vil generere svært mange nye arbeidsplasser, er det viktig at Sandnessjøen- og Mosjøen-området også får det løftet i antall arbeidsplasser som et nytt sykehus vil generere.

Konklusjon:

Konklusjonen vår er derfor en samstemt og innstendig oppfordring til styret i Helse-Nord og til helseminister Høie om å lytte til alle advarsler som fraråder en ødeleggende oppsplitting av fagmiljøet ved en to-sykehusmodell og heller gå for ETT samlet fagmiljø plassert sentralt på Helgeland og ikke i utkanten av regionen med alle de ulempene dette medfører.





Helgeland 7/12-19





Thor Bredvold, fastlege Alstahaug

Jon Sivertsen fastlege Alstahaug

Reidun Moe, fastlege Alstahaug

Kristian Moksnes Songøygard, fastlege Alstahaug

Sinne Marken, kommuneoverlege Vega

Lawrence Rajakumar, Kommuneoverlege Træna

Ilkka Maapalo, kommuneoverlege Nesna

Haakon Ljosland, Kommuneoverlege Grane

Edgars Girons, fastlege Grane

Jørgen Pedersen Kommuneoverlege Leirfjord

Anette Kristine Michaelsen, LIS1, Leirfjord

Ole Helge Knudsen, fastlege Leirfjord

Øyvind Gaupen fastlege Alstahaug

Marianne Valnes fastlege Alstahaug

Morten Sandnæs Holmen, fastlege Alstahaug

Andreas Tendeland Uhre, fastlege Alstahaug

Jon A Olavsen Bårnes, LIS 1 lege Alstahaug

Rolv Jørgen Bredesen, Kommuneoverlege Sømna

Audun Dyrhaug Hov, Kommuneoverlege Herøy

Erik Kraag Jensen, fastlege Herøy

Ebbe Grønvold, LIS1, Herøy

Heidrun Stene, Kommuneoverlege Dønna

Emiru Fufa Kanaa, fastlege Dønna

Kristina Wikjord, fastlege Brønnøy

Siri Brekke Arntzen, fastlege Brønnøy

Ghasem F. Hassaninia, fastlege Brønnøy

Mikael N Slotvik, Fastlege Brønnøy

Olga Benum, fastlege Brønnøy

Zarina Rustebakke, Fastlege Brønnøy

Torleiv Larsen, fastlege Brønnøy

Elena Myren, fastlege Brønnøy

Natalia Madsen, konst. Kommuneoverlege Hattfjelldal

John Lochart, Kommuneoverlege Vevelstad

Kirsten Toft, kommuneoverlege Alstahaug

Kristine Talseth, fastlege Leirfjord

Torbjørn Uhre, fastlege Alstahaug