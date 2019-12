Helgelandssykehuset - framtidas løsning

Debatt

Sykehusdebatten har blitt svært opphetet og uoversiktlig. Jeg vil derfor gi en enkel framstilling av hvorfor vi sør for Korgfjellet slutter oss til vedtaket i Helgelandssykehuset styre.

Jeg legger til grunn at:

* Helgeland er og skal være en enhet

* Innbyggerne på Helgeland skal stå i fokus og ha et mest mulig likeverdig helsetilbud

* Det meste av faglige innspill i prosessen peker på ett felles akuttsykehus

* Stortinget har sagt at 2 likeverdige sykehus på Helgeland er uaktuelt og er heller ikke utredet

* Ca. 41 000 mennesker bor sør for Korgfjellet

* Ca. 36 000 mennesker bor nord for Korgfjellet

Dette gir én framtidsrettet løsning:

* 1 felles akuttsykehus på Helgeland, lokalisert slik at det tjener hele Helgeland

* 3 Distrikts medisinske senter (DMS)

Hver av DMS-ene vil dekke 80 prosent av behovet for helsetjenester for befolkningen, som den er dimensjonert for. Dette betyr, for eksempel at DMS i Brønnøysund og DMS på Mo vil ha forskjellig størrelse og kanskje også innhold (innhold skal utredes senere). Helgelands befolkning får dermed tilgang på likeverdige helsetjenester for 80 prosent av behovet.

Resten av behovet for helsetjenester vil dekkes av ett felles akuttsykehus (og av større sykehus utenfor Helgeland i kompliserte tilfeller). Lokalisert sentralt på Helgeland vil ca. 55 000 helgelendingene rekke fram til akuttsykehuset innen 1 t, den gylne timen.

Til akuttsykehuset vil kjøretiden fra Brønnøy være ca. 3 t. Jeg vil tro at alle vil mene at 3 timer kjøretid er for mye til sykehuset, men dette må vi akseptere som det beste vi kan oppnå. Eventuell lokalisering på Mo vil bety en kjøretid på ca. 4 timer, under gode forhold. Dette vil være en unødvendig og uakseptabel økning av reisetida både for oss som pasienter og som pårørende.

Ved behov for akuttbehandling når været ikke tillater helikoptertransport (dette skjer ofte), vil utrykningstida med ambulansebil og ambulansebåt øke vesentlig i forhold til normal reisetid. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å komme fram for de som må reise over fjell og over åpent hav.

Magnar Bakksjø