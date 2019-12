Dette var pinlig, Knutsen

Debatt

Hulda Gunnlaugsdottir er den den tredje administrerende direktøren i Helgelandssykehusets historie. Jeg har som rådmann på Helgeland samhandlet med dem alle.

Den første direktøren i helseforetaket var Jan Erik Furunes. Han er i dag kommunaldirektør i Rana med propagandering av nytt stort sykehus på Mo som sitt spesialfelt. Han skriver leserinnlegg etter leserinnlegg som underskrives med «tidligere sykehusdirektør». Det er besynderlig.

I 2011 overtok Per Martin Knutsen som administrerende direktør. Han kom fra stillingen som sykehusdirektør for Rana Sykehus. Det var et tydelig stilskifte. Knutsen bød på en mer jovial og behagelig tone. Forventningene var store.

I ledelsesteori skapes jevnlig moteord som heldigvis forsvinner med tiden. Knutsen initierte i sin tid prosessen «Helgelandssykehuset 2025» og innførte de etter hvert tynnslitte begrepene «åpenhet og transparens». I møter med oss fra kommunene fikk vi vite hvor viktig han mente dette var for å oppnå den rette tilliten.

For å gjennomføre sin «åpne og transparente» prosess, som skulle sikre gode spesialisthelsetjenester for hele Helgeland, tok Knutsen grep. Han ansatte tidligere teknisk sjef i Rana kommune som ny direktør i en meget framskutt posisjon. Han fant også plass til redaktøren i Rana Blad, med oppgaven å styre kommunikasjonen med omverdenen. Jeg er usikker på hvor åpen og transparent jordmødrene i Sandnessjøen opplevde kommunikasjonsdirektøren da han la ned betydelig energi i å stoppe offentliggjøringen av gladnyheten om føderekord i Sandnessjøen i 2018.

Når Knutsen før helgen nå hiver seg utpå med leserbrev kaster han masken og vi ser hans sanne ansikt. Han argumenter med storflyplass og sykepleierutdanning i velkjent kannibalistisk stil. Det er som om han har feillest Rolf Jakobsens kjente dikt; «Det er langt dette landet. Det meste er Mo».

Skjønner Per Martin Knutsen at han med dette har blottlagt seg selv og vist sine egentlige intensjoner? Han har misbrukt den tilliten vi valgte å gi. Men først og fremst har han sviktet de ansatte han hadde ansvaret for på sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen , samt på DMSet i Brønnøysund.

Knutsens forsøk på å devaluere styret fremstår patetisk. Styret har gjort en selvstendig vurdering av totaliteten i saken, til det beste for hele Helgelands befolkning. At Rana kommune mener at egne interesser er viktigere enn fellesskapets er jo ikke noe nytt i denne sammenheng. At styrebehandlingen av denne saken denne gangen ikke gikk etter Ranas oppskrift er langt unna den skandalen Knutsen nok mener det er.

Det er faktisk heller ikke slik at alle disse utredningene Knutsen og resten av ranamiljøet viser til peker ensidig på Rana. Det meste av det som er utredet viser derimot at man like gjerne kan legge et sykehus til Sandnessjøen.

Derimot er det ikke en eneste utredningsrapport siden 2013 som anbefaler en modell med to sykehus på Helgeland. Styret har derfor rikelig med faglig grunnlag for sin beslutning torsdag. Å hevde noe annet er løgn.

Hvordan administrasjonen nå følger opp styrevedtaket videre, er lakmustesten for integriteten til administrerende direktør framover. Jeg velger å gi Gunnlaugsdottir fortsatt tillit i den videre prosessen, til tross for at hun med styresaken kom noe skjevt ut på hoppkanten. Det er imidlertid ikke for sent. Hun kan hente seg inn. For her hopper hun definitivt ikke etter Wirkola.

Børge Toft

Rådmann

Alstahaug kommune