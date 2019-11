Faglærte kokker vokser ikke på trær

Debatt

Som tillitsvalgt i en bransjene som kan bli berørt av en nedleggelse av restaurant- og matfag (RM) må jeg bare si noen ord.

I bransjen sliter mange med å få faglærte kokker, og på Sør-Helgeland er det bygd opp ett flott miljø rundt kokker. Som bla kokkelauget, Helgelandsbuffeen og så videre. Helgelandsbuffeen trekker til og med folk fra andre fylker som legger igjen penger på overnatting, handel og matopplevelse. Jeg er redd for at dette forsvinner med nedleggelse av RM.

Skal vi satse på reiseliv i distriktet er vi også avhengige av gode matopplevelser. Da trenger vi fortsatt gode restauranter med kvalifiserte folk. Forsvinner RM og det flotte miljøet rundt dette frykter jeg for bransjen.

I Brønnøy har vi synkende folketall og trenger virkelig ikke at vi sender ungdommen ut av distriktet for så å vanskeliggjøre at de kommer tilbake. Det er ingen tvil om at flere av de gode tilbudene vi har i distriktet er knyttet til RM og miljøet rundt fagfolkene i distriktet.

Jeg mener at vi blir sviktet av både fylket og storting i denne saken.

Burde det ikke være verdsatt det som er bygd opp her på Sør-Helgeland istedenfor å rasere et godt tilbud og miljø?

I dag står jeg nesten daglig og får spørsmål om anbefalinger på matopplevelser, og heldigvis har vi det i distriktet. La oss få ha det i fremtiden også.

Når også Brønnøysundregistrene står i fare for å miste mange arbeidsplasser, blir jeg bekymret over hva som vil skje her i distriktet.

Kjære politikere som har en finger med i spillet her: stikk fingeren i jorden og se hva dere gjør!

Ann Kristin Sletvold

Tillitsvalgt

Thon Hotel Brønnøysund