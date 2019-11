Kjære kommunestyre!

Debatt

Vi vil gjerne få gi dere litt informasjon om Barnetun barnehage, som står i en alvorlig og uavklart situasjon. Barnehagen står uten lokaler fra juli 2020. Vi søkte i januar 2019 om å få leie eller kjøpe Flaggstanghaugen-lokalene. I mai fikk vi beskjed om at dette skulle behandles politisk. For kort tid siden fikk vi avslag på dette fra Rådmannen; kommunen ønsker ikke selge eller leie barnehagen til oss. I tillegg har vi søkt om forhåndstilsagn på driftstilskudd, men denne søknad vil ikke Brønnøy kommune behandle, da vi ikke innfrir alle punkter. Dette fratar barnehagen alt handlingsrom til å gå videre med andre alternativer. Tida er i ferd med å renne ut for barnehagen!

Har Brønnøy kommune råd til å miste Barnetun barnehage?

I et omdømmeperspektiv…

Barnetun har fornøyde barn, ansatte og foreldre!

Barnetun er den barnehagen som har hatt høyest søkertall de siste to årene/ over flere år. Til tross for at barnehagen har en uviss framtid, står det per i dag sju barn på venteliste for å komme til nettopp denne barnehagen. Barnehagen har et svært godt omdømme og en unik kultur som er bygd opp over flere tiår. Barnehagen er liten og oversiktlig, og har et stabilt og engasjert personale.

Det er viktig for Brønnøy å ha et mangfold av attraktive barnehager.

I et «bolyst-i-sentrum»-perspektiv…

Barnetun barnehage er en av to barnehager i sentrum. Uten Barnetun vil Brønnøy kun ha én sentrumsnær barnehage i BBUs skolekrets. Vil det være plass til alle i denne barnehagen? Vil det skape bolyst i sentrum å kun ha én, stor fleravdelings barnehage å velge der?

Det å ha barnehagen i nærmiljøet er i seg selv en verdi. Det skaper tilhørighet i lokalmiljøet for både barn og foreldre. Majoriteten av barna som går i Barnetun, vil være skolestartere på BBU. Det er en fordel i overgangen fra barnehage til skole, å ha med seg vennskap og nettverk fra barnehagen – for både barn og foreldre.

I et miljøperspektiv…

Skal foreldre som både bor og jobber i sentrum frakte barna ut av sentrum til en barnehage i utkanten i byen? Er det dette politikerne ønsker i et miljø- og samferdselsperspektiv? For småbarnsfamilier som vurderer å flytte (heim) til Brønnøysund, er nettopp «kort vei til barnehagen» viktig. Å ikke være avhengig av bil i hverdagen, er også viktig for stadig flere.

Kjære lokalpolitiker,

Barnetun vil ikke være en konkurrent til de kommunale barnehagene, men vi vil bestå – som en viktig del av kommunens barnehagemangfold. Vi er villige til å tilpasse oss de synkende barnetall for å bevare videre drift av barnehagen. Målet er ikke at barnehagen skal vokse, men å beholde barnehagens identitet som liten, foreldrestyrt, ikke-kommersiell barnehage i sentrum.

Barnetun barnehage – hei, hei, hei!

Ingen barnehage er som deg.

Ut på tur, aldri sur, bare gode venner!

Fakta om Barnetun

o To avdelinger

o 38 barn fordelt på 51 plasser (13 småbarn og 25 storbarn)

o Har 5 pedagoger (inkludert styrer), 2 fagarbeidere, 1 kokk og 4 assistenter.

o Foreldrestyrt barnehage hvor alt overskudd går tilbake til barnehagen.

o Foreldrerådet (alle foreldrene) velger barnehagens styre.

o Barnehagen drives etter akkurat de samme lover, forskrifter og rammeplan som andre barnehager.

o Leier i dag lokaler på idrettshallen.

Jahn-Karsten Nielsen, Synne Mari Skjelsvik, Hans Arvid Ormøy Singdahlsen, Martin Bøkestad, Cecilie Einvik og Linn Flæsen Almendingen