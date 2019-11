Gi hele Helgeland et fullverdig helsetilbud!

Debatt

BA skriver i sin leder den 22. november at sykehusdirektøren Hulda Gunnlaugsdottir har lagt frem et forslag til sykehusstruktur som er "til å leve med". Konkret foreslår direktøren et stort akuttsykehus på Mo, DPS i Mosjøen og et lite sykehus i Sandnessjøen. Her i Brønnøysund blir det et DMS.

Redaktøren skriver videre at forslaget er "et skånsomt alternativ som tar mange hensyn", smak på den formuleringen. Dette er vi helt uenige med BA i, dette er ikke å leve med!

Skal ikke sykehusdirektøren aller først tenke på oss pasienter? At vi får et tilbud som sikrer hele Helgeland så gode helsetjenester som mulig?

Kommunene sør for Korgfjellet har drøye 41.000 innbyggere, i norddelen er det ca. 34.000 innbyggere. De fleste pasientene er derfor bosatt sør for fjellet.

Rett skal være rett, ikke alle pasientene på Helgeland kommer dårlig ut. Pasientene helt nord i regionen får et helt fantastisk tilbud, med alt Helglandsykehuset kan by på.

Her i Brønnøysund får vi et velutstyrt DMS som vi har ventet lenge på. Når DMSet tas i bruk, så får vi utført planlagte polikliniske konsultasjoner i egen kommune. Dette vil redusere reisene til annet sykehus med hele 80 prosent.

Imidlertid vil et DMS ikke ha noen reell, helsemessig funksjon når pasienter fra Brønnøy og våre nabokommuner blir akutt syke, og trenger akuttmedisinsk hjelp med en gang.

Modellen som nå er anbefalt av administrerende direktør legger opp til at akuttilbud for hele Helgeland skal lokaliseres til Mo i Rana, og ikke i Sandnessjøen, slik redaktøren i BA later til å tro.

Faktum er at Sandnessjøen sykehus vil stå uten kirurgisk akuttberedskap dersom Huldas innstilling vedtas. Å fjerne akuttkirurgisk beredskap fra et akuttsykehus får ifølge fagfolk store konsekvenser.

Sykehusene kan ende opp som pasientfeller, og det kan faktisk være livstruende. Det er interessant å se hva en samlet Legeforening enstemmig har vedtatt:

Kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, kirurgi og anestesi er en forutsetning for god faglig kvalitet på diagnostikk og behandling av akuttpasienter i sykehus.

Akuttfunksjon forutsetter døgnkontinuerlig beredskap innen indremedisin, kirurgi og anestesi, med tilgang til radiologi- og laboratorietjenester.

Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted. Velfungerende lokalsykehus er nødvendige i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap

(Legeforeningen 2015)

Det kan virke som om Huldas anbefaling går på tvers av alle faglige råd, når hun anbefaler et akuttsykehus i Sandnessjøen uten fullverdig akuttberedskap.

Det betyr at befolkningen på Sør-Helgeland, fra kyst til svenskegrense, blir taperne i den kabalen som administrerende direktør legger opp til.

Konsekvensen blir at vi på Sør-Helgeland får en av Norges lengste reiseveier til akuttbehandling. Langs vei er det over 4 timer til Mo fra Brønnøysund. Om vinteren kan isingsforhold gjøre at luftambulansen ikke kan brukes.

Leger er bekymret for fødetilbudet sør for Korgfjellet i den anbefalte modellen. Uten kirurgisk vaktberedskap i Sandessjøen henger fødeavdelingen i Sandessjøen og fødestua i Brønnøysund i en tynn tråd.

Uten tilgjengelig akuttberedskap blir risikoen for gravide for stor. Vil leger tørre å påta seg et så stort ansvar under slike forutsetninger?

Huldas anbefaling går også på tvers av den interne fødselsomsorgsgruppas anbefaling, bestående av gynekologer og jordmødre fra både Rana og Sandnessjøen. Vi må spørre om dette virkelig er den beste framtidige løsningen for Helgeland?

Vi sør for fjellet må nå sette vår lit til at Helgelandssykehusets styre har en annen forståelse av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgave om å tilby befolkningen «likeverdige helsetjenester».

Gjør de det, så må styret komme med en anbefaling der akuttsykehuset legges sør for Korgfjellet.

Eilif Trælnes (Sp), ordfører i Brønnøy

Tore Tveråmo (H), varaordfører i Brønnøy