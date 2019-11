Fagforbundets svar til utlysning av 22 deltidsstillinger

Debatt

Fagforbundet har sammen med sykepleierforbundet i mange år krevd økt grunnbemanning og hele stillinger. Disse små deltidsstillingene er helgestillinger som har stått ledig i mange år, da man ikke ønsker å lyse ut små stillinger. Så er det slik at i stedet for å løse «problemet» har arbeidsgiver holdt disse små stillingene vakant.

I hht. Arbeidsmiljølovens § 4-1 (2) «Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.»

Det vil si at det ikke kan lages turnusplaner som er ufullstendig, med vakter som står ledig, altså vakanser.

Disse vakansene skaper «hull» i turnusen. De skaper en uforutsigbar arbeidshelg for de faste ansatte, der de ikke vet om det kommer noen, eller hvem som kommer på vakt. De føler seg også presset til å fylle disse vakansene i tillegg til egen turnus. Ansatte ønsker ikke mer helgebelastning enn de allerede har.

På bakgrunn av dette har nå Fagforbundet krevd at alle vakanser i turnusene skal lyses ut. Dette for å ivareta de ansatte, og for å vise andre hva som er utfordringen.

For å få til en heltidskultur så må det legges en plan for å få dette til. En plan som alle parter i arbeidslivet er med på og forstår. Man må ha en felles forståelse hva heltidskultur faktisk innebærer, og hva gevinsten vil være både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er mange faktorer som spiller inn; en turnus som er helsemessig forsvarlig å gå i, stabil og forsvarlig grunnbemanning, fagkompetanse, økonomi, og man må også få bort alle kortvaktene som deltidstillingene i dag har. Når en deltidsstilling har mange korte vakter, resulterer det i at man har mange flere arbeidsdager enn det som er nødvendig, og man greier ikke å oppnå full lønn hvis man ønsker det. For en heltidskultur er også at man har en normal arbeidsdag.

Håper at vi snart kan skryte av heltidskultur i Brønnøy!





Helene Vågan og Randi Bugten

Hovedtillitsvalgte Fagforbundet