Til Margunn Ebbesen

Ser du er lei deg over vi, dine bynaboer, ikke synes du har gjort en god innsats for Helgeland / Brønnøy især...

Det er en ukjent som har sagt; Det er det du gjør, og ikke hva du sier, som viser hvem du er...

Derfor starter jeg tidlig i din stortingskarriere. Da raset i Tosenfjorden gikk, mente du at utgiftene skulle gå over ordinært veibudsjett (som du mente var både raust og stort). Først etter fylkespartiet i Høyre så alvoret i situasjonen fikk dere samsnakka bedre løsninger.

Mens vi er inne på veiarbeide og bevilginger; Hver gang vi kjører til Mosjøen betaler vi bompenger på E6 forbi Grane. En vei som antagelig ikke blir ferdig på noen år på grunn av manglende bevilgninger.

Regjeringa gjorde en illusjon på at kringkastingsavgiften forsvant og opp av hatten trakk dere mediaskatten (du er vel en del flertallet). Det eneste som forsvant var 110 arbeidsplasser fra Rana/Helgeland. Kan ikke å huske du har kommentert eller satt det på noen taleliste. Ei heller angående kemnerkontorer, tingrett, lensmannskontorer, stillinger i posten eller fra andre etater. Stillinger som bare forsvant/forsvinner fra distriktene. Lite, om noen kommentarer. Er det rart jeg hører Bob Dylan for mitt indre øre; The answer my friend is blowin in the in the wind, The answer is blowin in the Wind.

Så din innsats for registrene. Har du noen gang tatt til orde mot flytting av DIFI, da ber jeg om unnskyld for min usagte påstand. Heller ikke var du for å øke rammene i budsjettet. Dermed ligger det an til kutt av arbeidsplasser. Når saken var oppe til behandling i din egen komité;næringskomiteen, fikk du korreks på et spørsmål som ble oppfattet som innlegg til forsvar for regjeringa. Vi har og nedleggelsen av Høgskole og universitet på Helgeland, Campus Nesna og sykepleieutdanninga i Sandnessjøen.

Jeg sier som KM. Myrland "Å unntaket her, e/ vi forskåna for å sjå". Her fraskriver regjeringa seg ansvar, med deg som haleheng og støttende helgelandsrepresentant. At du utvider Helgeland med områder som tilhører Salten eller Namdal får så være. Vedtaket pakkes inn i fine ord som autonomi og styrets selvstendighet. Dog gjaldt det ikke da Trine Skei Grande ordnet at Namsos fikk bestå som studiested, eller at Iselin Nybø beordret at Universitetet i Tromsø om å holde fingrene av fatet som het Campus Nesna.

Nedleggelsen var et faktum, så også sviket mot Helgeland. Nesna som sted for høyere utdanning fikk og hadde ei 100 års historie. Ifølge en kronikk i Nationen sto setene fra Nordland Høyre og Frp tomme under behandlinga. Fra seter som står tomme kommer det lite med fornuftig tale og framsnakk, selv om de står på Stortinget. Hvis dette stemmer er jeg i min fulle rett som borger av Norge å spørre. Hvorfor forsvarte dere ikke Nesna og Sandnessjøen. Jeg er fullstendig klar over arbeidet i stortingskomiteene. Dog har vi symbolhandlinger.

Heldigvis kom det ei gladmelding at føringstilskuddet for fisk skulle bestå Til glede for Træna, Vega, Brønnøy og Rørvik Heller ikke her kan man se du var aktiv, ifølge NRK var det de minste søsken i den blåblå flokken som ordnet dette, Venstre og KrF.

Jeg ser og du gir full støtte til at overføringene til fylkene kuttes. For Nordland er det nær en halv milliard. Et tall som er så stort at det er lettere å skrive det med bokstaver enn med tall. Om dette er et nytt trekk å dra penger fra distriktene til den blåblå regjeringens rike onkler før neste valg eller det er en invitt til disse onklene om å investere i private videregående skoler gjenstår å se. Samferdsel og videregående skolers yrkesfag er kuttofre i de fleste fylker. Med andre ord: Kuttene rammer folk flest eller morgendagens folk flest.

Nå er vel ikke Nordland fylkespolitikere gode på kutt. Mye er sikkert verken framtidsrettet eller fornuftig. All den grunn kutten i hovedsak skyldes nedskjæringer av overføringer fra staten. Det er freidig av duoen Ebbesen og Finstad. Nei, la oss kalle en spade en spade, som en minister sier. Det er direkte frekt å gi Nordlands politikere skylda og svarteper for kutt som den blåblå regjeringa har lagt opp til og dere varmt har støttet. Margunn, du er blitt en rikspolitiker og problemene vi distriktet og nordlendingene som valgte deg føles både små og fjerne. Kanskje opplever du oss som en smule navlebeskuende. Hva vet jeg. Dette er helt greit, men vær ærlig og fortell velgerne at ditt ståsted har forandra seg.

Humor er viktig for å stå han av. Vi i Norge er velsigna med mange komikere. Blant de beste er legen Trond-Viggo Torgersen. For noen år siden hadde han noen rollefigurer som han kalte for 5 på gaten. En av disse var universitetslektoren som var så opptatt Hegels tenkning at han besvarte alle livets spørsmål med kun ja og nei. I så fall, hva ville denne figuren ha svart om din innsats.

Har Margunn Ebbesen vært en god representant for den blåblå regjeringa og nedbygginga av distriktene. Svar, "øh, øh", her kan man trygt svare ja. Men som motspørsmål, det vil si antitesen. Har Margunn Ebbesen talt Nordland eller Helgeland sak i noen eller høg grad. Her kommer man fram til et utvetydig nei.

Og sånn går nu dagan mot stortingsvalget 2021.

Helgeland (nedbyggingstrua), den 20.11.19

Wilhelm Strindberg

Brønnøyværing , helgelending og eks. saltværing

