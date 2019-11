En ting er i hvert fall sikkert, vi flytter ikke nordover igjen!

Høyre sier de «tror» på Nordland. For dere som sitter mitt oppi gjørma i Nordland så tror jeg ikke mange tror på dette utsagnet, og jeg kan ikke si at jeg tror på det heller

Debatt

Har over tid og heldigvis på lang avstand fulgt med på det jeg opplever som rasering av Helgeland og Nordland som distrikt. Jeg er opprinnelig fra Harstad, har bodd mange år i Trøndelag, tatt barnehagelærerutdanning i Levanger og bor nå i Hallingdal sammen med min kone, som er fra Sømna, og mine to barn.

Vi har høgskoleutdanning, masse videreutdanning og lang erfaring innenfor oppvekstsektoren. Vi er i utgangspunktet potensielle tilbakeflyttere til Nord-Norge og da hovedsakelig til Helgeland, men den tanken blir bare mer og mer usannsynlig når raseringen av distriktet får fortsette. Tror vi får holde oss til tre uker med ferie…

Jeg er privilegert når jeg ser på hvilke tilbud jeg har utenfor døra. Utenfor døra hos meg er Ål i Hallingdal. Det er verken verdens navle eller en plass med all verdens tilbud når det gjelder butikker. Men det er verdens navle for meg og min familie når vi har et lokalsykehus tilknyttet Ringerike sykehus, luftambulanse videregående skole (TIP, elektro, bygg, service og samferdsel, helse og oppvekst) samt en annen videregående skole 20 minutter unna (idrettsfag, musikk dans og drama, restaurant- og matfag og studiespesialisering) og jobbtilbud til alle som ønsker seg jobb. Vi har i tillegg mange tilbud til etter-/videreutdanning i distriktet vårt gjennom samarbeid med ulike høgskoler.

Flesteparten av ungdommen som i dag tar sin videregående utdanning lokalt blir værende i distriktet for å jobbe. Noen tar seg selvfølgelig en svipptur ut i den store verden for å ta videreutdanning eller få jobberfaring, men mange havner i dalen igjen. Det er fordi tilbudet om utdanning er akkurat her. Det er mye enklere å «bli værende borte» når utdanningen er langt unna hjemmet. For å si det enkelt og i klartekst: Legg ned linjer på videregående lokalt og mist flere ungdommer til den store verden der ute.

Hvorfor skal jeg velge bort dette og flytte nordover? Hvorfor skal jeg ta med meg familien til en plass der utdanningstilbudene og sikkerheten forsvinner som perler på en snor?

Høyre sier de «tror» på Nordland. For dere som sitter mitt oppi gjørma i Nordland så tror jeg ikke mange tror på dette utsagnet, og jeg kan ikke si at jeg tror på det heller. Det virker som tomme ord, og tomme ord er ikke noe som frister å flytte til.

Nikkedokker er det mange av i dagens regjering. Dere som er lokalpolitikere i Nordland må slutte med å være regjeringens forlengede nikkedokke og heller starte med å vise handlekraft. Se etter løsninger for å få folk til å bli i distriktet og samtidig tenke «Hva kan friste folk til å flytte til denne fantastisk flotte regionen?» Som sagt tidligere...... det er ikke nedleggelser og usikkerhet. Fasiten er ganske enkel, og man trenger ikke å være rakettforsker for å finne svaret: Mulighet til utdanning lokalt, kort vei til sikkerheten (sykehus), barnehageplasser og arbeidsplasser. Finnes ikke dette er det ikke mange som ønsker å flytte til Helgeland og omegn. Da holder vi oss heller der vi er og kommer på ferie en gang iblant.

Så … skal vi flytte nordover igjen? Nei takk, men ring gjerne når fornuften har tatt over!

Bernt Ivar Hjelmsø