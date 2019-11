Frekkheten og dårskapen

Debatt

At det sløses på fylkeskommunen er ingen hemmelighet. At det også nå styres av soleklar inkompetanse i samfunnsutvikling er også soleklart. Det som er mer enn soleklart, er at Høyre nå smir i gloa på eget bål. Nå fremstilles Nordland fylke som så rikt at kuttene innført av regjeringen er på sin plass. Dette er selvfølgelig også tøv.

Høyre har ikke rett til å fordele skyld i dette spørsmålet og bør arresteres hver eneste gang. Vi kan ikke la kjeltringen kritisere pengebruken under egen pågripelse. Det er inn i helvete frekt. Dette er tross ikke hans første ran. Høyre bør ha respekt nok til å holde kjeft mens vi svømmer for livet etter nådeløst blitt kastet på havet av nettopp dem.

Når det er er sagt må Ap, Sp og KrF klare å få tommelen ut av munnen og opptre som voksne. Skal dere være med på dette politiske spillet og tro at dere får lagt skylden over på regjeringen alene, tar dere feil. Dette får konsekvenser ved neste valg, hvor Ap kommer til å miste fotfeste og Sp får valgkampen knust av sentralisering i Nordland. Evner dere ikke å se konsekvensen for deres eget politiske liv kan vi vel ikke forlange at dere skal se konsekvensene av utført politikk.



For ordens skyld har jeg meldt meg inn i Sp som en konsekvens av mitt eget politiske og etiske ståsted. Jeg er ikke enig i alt, men i de tingene som betyr mest for meg. Det å stoppe sentraliseringen og opprettholde norsk suverenitet er de viktigste. Nå ser jeg representanter på fylket som umulig kan være opptatt av de samme tingene. Jeg ser også representanter fra Ap som umulig kan være på kurs med sine velgere.



Høyre skjærer dypt i samfunnsmargen tilsynelatende kun for å være flinkest i Trumps klasserom uten å tenke på egen forsvarsevne. Jeg ser et Høyre med støtte fra Ap som vedtar stadig flere måter å gi fra oss suverenitet på (direktiver i EUs favør). Jeg ser ingenting i norsk politikk som gjøres for det norske folk og for våre barns fremtid. Jeg ser ingenting som minner om moralsk ansvar for medmennesker her hjemme eller i andre steder av verden. Jeg ser ingen kreativitet eller forsøk på å finne andre svar til den eksisterende økonomiske fasit. Den er gammel.



Vi som bor i distriktene må vokte oss inderlig vel for å delta i debatten fra et sentralpolitisk ståsted akkurat nå. Vi må stå sammen og vise de som styrer konsekvenser av deres handlinger uavhengig hvem de er. Vi har ikke råd til noe annet. De som stiller til valg for oss skal utføre våre tjenester og påvirke egen ledelse, ikke omvendt. Blir dere kneblet så si ifra uten tanke på posisjon, men vær grei og ikke lyv til oss. Det er så fornærmende at det til tider vekker mer enn harme.

Fylket kan åpenbart ikke tro på de verdier vi har valgt dem inn for å forsvare. Det er også frekt, arrogant og kan betraktes som ren dårskap.

Om ikke fylket virker som en buffer mot sentralisering er fylkets eneste funksjon borte. Min far, Petter Stephan ville sitert den romerske senator Cato som avsluttet alle sine taler med «Forøvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges». Petter Stephan mente alltid fylket.

Harald Krokaa