Kjære helgelending!

For oss legmenn er det uforståelig at de klarer å regne seg fram til at et nytt tannlegekontor ikke skal brukes, eller at maten og dyrehelsen blir bedre jo lenger vi frakter dyrene

Debatt

Smak på assosiasjonene du får når du hører disse ordene; Myken, Træna, Lovund, Rødøyløva, Visten, Glomfjord, Engabreen, Gaupa, Terråk, Sør Kvaløy, Hattfjelldal, Okstindan, Børgefjell, Herøy, Meløy! For meg er det ramsalt sjøsprøyt, dype skoger og fjorder, blankslipte berg, klar stjernehimmel, åpent fjell og nordlys...et furet, værbitt ansikt bak ruta på en båt, det være seg en fiskeskøyte eller en fancy katamaran med all slags spesialutstyr ombord. Det er lukten av nysagd tømmer fra sagbruket, eller «duften» av møkker på jordet om våren!

Det er Helgeland folkens, hjemmet vårt !

Og dette er et opprop om å bli forbannet! Skikkelig forbannet!

Vi er velsignet med å bo på et sted som innbyr til at «sjelen kan få ro» og vi brenner sågar vårt «brennvin selv»! (Noen av oss krydrer det også...) Ikke nok med at Helgeland tilbyr oss livskvaliteten som kommer av naturen omkring oss, i tillegg bor vi midt i et bugnende matfat og regionen tilbyr fellesskapet; fiskeri, landbruk, aluminium, olje, gass, vannkraft, bergverk, akvakultur, turisme... I dag synes jeg det er betimelig å spørre; Hva får vi igjen av «utbytte» for alt vi sender av gårde?

Tannlegetjenester? Njaa... «Jaså, så dere har et splitter nytt og velutrustet tannlegekontor midt i bygda?» «Hmm...lite folk som har brukt det i det siste.» «Nei, vi tror ikke det er relevant at det ikke har vært fast tannlege der.» «Våre kalkyler viser at det blir billigst å la det nye utstyret støve ned ubrukt og heller sentralisere!» «Å...blir det dyrere for deg sier du?...må du ta barnet ditt ut av skolen og bruke en halv arbeidsdag på å gi barnet ditt god tannhelse?» «Ja vel, det var synd men det vises ikke på mitt budsjett...ha en fin dag!»

Lensmann og politi? Njaa... «Så du synes at du har et trygt og tilgjengelig lensmannskontor midt i bygda?» «Vel, våre kalkyler viser at dere får bedre polititjenester hvis vi sentraliserer!» «Sånn...dere kan få politi tre dager i uken...nei, vent det blir nok best med to dager i uken!» «Nei da, det blir ikke lengre utrykningstid....slapp av og ha en fin dag!»

Lærerutdanning? Njaa... «Nei...vi kan dessverre ikke gjøre noe! Universitetsstyret i Bodø har full autonomi når det gjelder struktur og organisering.» «Universitetet i Tromsø sa du? Nei de har ikke autonomi til å gå inn på Nesna. De antyder nemlig at de ikke vil sentralisere!»

Hva skal vi gjøre folkens? I årevis har vi blitt presset mot veggen. Nå tar de et skikkelig ballegrep! For la oss innse det, hvis vi selger våre romslige hus, uansett hvor vakker utsikten er, så holder det i beste fall til en «toroms på Tøyen»! Vi er i en situasjon der våre regjeringer i tur og orden jobber for at også helgelendingen skal stå i pendlerkø ett eller annet sted i Norge. Det er ikke noe å trakte etter, tro meg...jeg har prøvd!

Vi kan ta fram stemmeseddelen. Det kommer et stortingsvalg snart, og der skal vi si fra at nå er det faan meg nok! Sentraliseringskreftene har jobbet ubønnhørlig gjennom alle regjeringene vi har hatt de siste tiårene, men det er tross alt noen partier som er mer tydelig på at de i det minste vil prøve å stagge monsteret. Det som imidlertid er tilfellet er at vi som samfunn sitter fast i en tvangstrøye, all politikk formes av feilaktig økonomisk teori. For oss legmenn er det uforståelig at de klarer å regne seg fram til at et nytt tannlegekontor ikke skal brukes, eller at maten og dyrehelsen blir bedre jo lenger vi frakter dyrene. Hvorfor skal vi ha en felles kraftbørs? Blir det bedre livskvalitet av å sentralisere? Nei, selvfølgelig ikke...vi trenger en annen måte å tenke på, andre verdier å søke etter. Det er diffust og vanskelig å forklare hva alternativet til denne galskapen skal være, men det finnes andre løsninger! Jeg vil oppfordre dem som er nysgjerrige på hva som må bli veien videre til å lese «Sacred Economics» av Charles Eisenstein, så vil du se at det finnes andre muligheter.

Det viktigste vi skal gjøre er å følge vår indre stemme, finn det du helst vil gjøre og gjør det! Ikke la «besserwissere» sentralt fortelle deg hva som er mulig eller ikke! Gjør som et stort oppdrettsselskap har gjort og legg hovedkontoret ditt til Lovund! Eller gjør som øyelegen som snur pasientrømmen inn til Hommelstø! Brenn kaffe på Forvik eller start et whiskybrenneri på Myken!

Myken er et godt eksempel på hva ett menneske kan gjøre, så her passer det med et hjertelig gratulerer med Kongens fortjenstmedalje, Bjørn Skauge! Den er velfortjent for ditt utrettelige arbeide for Myken! Men det er enda viktigere at du forstår hvor glade vi er i deg, alle vi som har vært så heldige å bli kjent med deg i årene som har gått. Du er en stor inspirasjon for oss alle!

Jeg vil avslutte med en liten historie om en annen uerstattelig verdi vi fremdeles besitter som helgelendinger; felleskapsfølelsen! For noen år siden tredde styret i Coop Helgeland nok en sentraliseringsbestemmelse ned over hodet på sørbygdingan i Sømna. Vi ble forbannet! Stiftet et handelslag, overtok det gamle bankbygget i Vik og startet butikk! Jeg kommer aldri til å glemme følelsen av stå på taket av bygget mens vi, menn og kvinner, gamle og unge sto i manngard og flyttet takstein fra den ene siden til den andre. Så fort og greit det gikk! Nede på parkeringsplassen sto bestemødre og stekte vafler og kokte kaffe. Så godt det smakte! På alle måter!

En siste anekdote... «if I may!» For mange år siden var jeg og min kone på backpackertur i Skottland. De er en tøff gjeng, men gjennomgangstonen var den samme, fra pub til pub fra en B&B til den neste, så gikk det med klingende skotsk aksent; «Norwegian?! Aye, you are kinsmen! And kin stand up for eachother!» Jeg tror det er på tide vi alle sammen finner vår indre William Wallace! «It is time to go out there and fight the English!»

I mellomtiden skal jeg ta kontakt med den skotske separatistbevegelsen og se om vi ikke kan slå oss på lag!

Oddvar K. Sand

Sinna helgelending